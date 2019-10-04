Урок для русских: что будет в школах Украины

Все русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык с сентября 2020 года — подготовкой образовательных учреждений к этой реформе займется министерство образования и науки страны, сообщила глава ведомства Анна Новосад.

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«Русскоязычные школы на Украине еще есть, однако с сентября 2020 года они переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза, перейдут на украинский язык с сентября 2023 года», — заявила она в эфире телеканала «Прямой».

Это решение было принято на основании закона «Об образовании», подписанного бывшим президентом Украины Петром Порошенко еще в сентябре 2017 года. В седьмой статье закона, «Язык обучения», каждому гражданину страны гарантировалось образование на государственном языке. Русскоязычное преподавание в некоторых учебных заведениях на тот момент сохранялось в детском саду и начальной школе — однако начиная с пятого класса, предметы изучались на украинском языке.

Однако вскоре власти выступили с предупреждением: с 1 сентября 2018 года все дети должны постепенно перейти к обучению на украинском. 1 сентября 2020 года — дата, когда учителя официально перестанут общаться с воспитанниками на языках национальных меньшинств, исключая уроки родного языка.

Пока учеников постепенно готовят к этому переходу, преподавателей в некоторых регионах Украины уже вовсю наказывают за использование русского языка — в частности педагогам Харькова угрожают штрафами. По словам учителей, во время инструктажа им сообщили, что отныне отвечать на звонки родителей и школьников разрешено только по-украински, передавало издание «Страна.ua».

По данным министерства образования Украины и Института образовательной аналитики, в 2018 году в 7% школ страны — 622 учебных заведениях — уроки проводились только на русском языке. Таким образом, 277 512 детей никогда не изучали предметы на украинском, передавал местный телеканал «112».

В ведомстве добавляли, что больше всего школ, преподающих на русском, находится на востоке и юге страны. Так, в Харьковской и Одесской областях работают 107 таких учреждений, в Днепропетровской и Донецкой – 100, а в Запорожской — 81. Ни одной русскоязычной школы не было зафиксировано в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Киевской областях, а также в самой столице.

Полный запрет на преподавание на русском языке вызывает в обществе противоречивые отклики. В частности, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил уверенность, что искоренение русскоязычных школ на Украине нарушает права как родителей, так и учеников: в дальнейшем они столкнутся со сложностями при поступлении в вузы.

«Самое главное, что нарушается Конституция Украины, которая гарантирует обучение на языках национальных меньшинств и русском языке. Если дети будут поступать в технические вузы после школы, то, определенно, там будет присутствовать тяжелая терминология, которую иногда мы, коренные украинцы, не понимаем», — подчеркнул политик в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, он отметил, что на введение этой реформы страна будет вынуждена потратить много денег – в частности они уйдут на переобучение учителей и замену учебников.

Администрации ряда украинских русскоязычных школ комментировать это нововведение «Газете.Ru» отказались. «Директор сообщает, что он не будет говорить на эту тему, так как мы не вправе комментировать заявления министра образования», — заявили в гимназии №153 имени А.С. Пушкина, расположенной в Шевченковском районе Киева.

Сами жители Украины уверены, что со вступлением в силу реформы по искоренению преподавания на русском языке в их жизни ничего не изменится. «Пусть убирают, больше будут уделять время национальной культуре. Учитывая, что украинский язык себя изживает, его нужно распространять по стране. Украинцы продолжат говорить на украинском. После того, как Порошенко принял закон о языке, никто же не прекратил говорить на русском», — рассказала уроженка города Шепетовка Хмельницкой области Владислава Колодзинская «Газете.Ru».

Жительница украинской столицы Ирина У. подтвердила, что многие украинцы продолжают использовать русский язык как основной.

«Напротив, сейчас более лояльно относятся к русскому языку. В Киеве много школ с разными языками, в том числе и с русским. Даже закон, по которому в госучреждениях должны говорить на украинском или обслуживать в магазинах, исключительно на национальном языке далек от действительности», — отметила она в разговоре с «Газетой.Ru». Киевлянка призналась, что сейчас о каких-либо изменениях в школе, где учится ее семилетняя дочь, пока не сообщают.

По словам собеседницы «Газеты.Ru» на русском разговаривают все, кому так удобнее — в том числе, и в детских садах, в которых предполагается, что общение будет вестись на украинском. «Даже на родительском собрании в 2014 году в летнем садике какая-то бабушка пыталась сказать что мы должны говорить только на украинском, и ее чуть не выгнали — сказали, что «хватит тут сепаратизмом заниматься», — вспомнила Ирина.

Киевлянин Максим Островский уверен, эта реформа поспособствует тому, что граждане Украины лучше изучат родной язык. «Каждый, кто имеет паспорт гражданина Украины, обязан хотя бы уметь разговаривать на украинском, в быту хоть на китайском разговаривайте. Это позор, когда человек рожден на Украине, но не знает украинского», — отметил он в сообществе «Украина – свободная страна» в соцсети «Вконтакте».

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» подписал бывший президент страны Петр Порошенко еще 15 мая. По словам экс-главы государства, нововведение должно было «объединить нацию». При этом на церемонии подписания документа он подчеркнул, что реформа не повлияет ни на один язык национальных меньшинств, так как закон «не об этом».

Позже новый президент Украины Владимир Зеленский усомнился в эффективности закона о языке, так как Порошенко принял его «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью» — об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

«Моя принципиальная позиция: государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения»,— подчеркнул Зеленский.

Примечательно, что именно новый глава Украины назначил Анну Новосад, которая предложила искоренение русскоязычных школ, министром образования — она вступила на пост главы ведомства 29 августа 2019 года.