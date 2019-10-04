Нехватка топлива или погода: что погубило Ан-12 во Львове

Во Львове недалеко от международного аэропорта совершил аварийную посадку самолет Ан-12. Об этом сообщили в Государственной службе по ЧС.

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По данным ведомства, ЧП произошло в пятницу, 4 октября. В 07.10 в госслужбу поступила информация о том, что в 14 км от международного аэропорта «Львов» с поля зрения радара исчезло воздушное судно. Через 20 минут на связь вышел один из членов экипажа и сообщил о необходимости аварийной посадки.

Уже в 7.46 самолет был обнаружен в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы — как рассказал в социальных сетях депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, Ан-12 приземлился недалеко от кладбища возле села Сокольники.

По словам депутата, на борту самолета находились семь человек. Как сообщили телеканалу РЕН ТВ в министерстве инфраструктуры, в результате ЧП, по предварительным данным, погибли четыре человека. Международный аэропорт был закрыт как минимум на час в связи с инцидентом.

По предварительной информации ведомства, причиной аварийной посадки стала нехватка топлива. На место происшествия были направлены 41 спасатель и несколько единиц техники, экипаж поврежденного самолета эвакуировали.

Видео с места аварии уже появились в сети. На кадрах видно, что у судна повреждены передняя часть и крылья, а также отлетел винт. По словам свидетелей, инцидент произошел из-за плохой видимости.

За последние два месяца самолетам несколько раз приходилось аварийно приземляться и в России. Так, 25 сентября, в результате жесткой посадки самолета Boeing-767, совершавшего рейс из вьетнамского города Камрань в Барнаул, травмы получили 49 человек, 48 из них были отправлены на амбулаторное лечение, однако одна из пострадавших пассажирок оказалась в больнице с подозрением на ушиб почки.

По данным ТАСС, во время посадки рейса ZF-2244 в аэропорте Барнаула у воздушного судна загорелась правая стойка шасси, что привело к аварийной ситуации. Всего на борту находился 341 человек — 331 пассажир и 10 членов экипажа.

«Воздушное судно произвело торможение и остановилось в конце взлетно-посадочной полосы. В целях обеспечения безопасности экипаж, согласно инструкции, начал немедленную эвакуацию пассажиров. Пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь. AZUR air совместно с авиационными властями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета начала расследование инцидента», — отмечали в авиакомпании AZUR air, которой принадлежит воздушное судно.

На место происшествия для осмотра лайнера выехала следственная группа Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

Большой общественный резонанс вызвало ЧП, произошедшее 15 августа — тогда причиной аварийной посадки пассажирского самолета А-321 «Уральских авиалиний» стал пожар в двигателе, возникший после того, как в одну из турбин попала птица.

Как сообщало РИА «Новости», лайнер совершал рейс из Москвы в Симферополь. Инцидент произошел спустя 15 минут после вылета из аэропорта «Жуковский». На борту находились 234 человека, среди которых было семь членов экипажа. После посадки все люди на борту были эвакуированы.

Как сообщало ТАСС, во время ЧП пострадали около 23 человек, в том числе трое детей. Серьезных травм по прибытии медики не обнаружили — в основном пассажиры обращались с ссадинами и ушибами.

Совершить аварийную посадку удалось — Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Осознав, что двигатель вышел из строя, командир воздушного судна Юсупов принял решение развернуть самолет и вернуться в аэропорт. Однако после того, как второй двигатель тоже начал терять мощность, экипаж понял, что ресурса вернуться в аэропорт не хватит. В связи с этим лайнер решили сажать на ближайшее поле.

«Мы поняли, что набрать высоту и сохранить текущую не удастся. Боязни и страха не было, поле я видел перед собой. Надеялся, что сядем как можно мягче. Старался садить с наименьшей вертикальной скоростью. Также я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки», — отмечал командир воздушного судна в ходе пресс-конференции.

После аварийного приземления эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

После инцидента обоих пилотов наградили званиями Героев России. Тем не менее Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Было высказано предположение, что чайки, одна из которых попала в двигатель, могли прилететь на взлетно-посадочную полосу аэропорта Жуковский с ближайших свалок.