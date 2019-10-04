«До больницы не доехала»: на борту самолета умер младенец

Следственный комитет Волгоградской области проводит проверку по факту смерти двухмесячного ребенка на борту самолета, следовавшего из Грозного в Москву. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

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3 октября младенец был доставлен в одну из больниц Волгограда в состоянии клинической смерти. Несмотря на усилия врачей двухмесячная девочка скончалась.

«По предварительным данным, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца. По пути следования Москва – Грозный на борту воздушного судна ему стало плохо. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту «Гумрак» города Волгограда», — сообщает СУ СК по Волгоградской области.

В настоящее время в ведомстве устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что скончавшуюся девочку с диагнозом «выраженная гипоплазия аортального клапана, хроническая сердечная и белковая недостаточность» планировали доставить на лечение в Москву. В связи с тем, что ей требовалась высокотехнологичная помощь, республиканские медики решились на транспортировку малышки: в полете она находилась под капельницей, ее сопровождал врач-реаниматолог.

Уже через час после вылета состояние ребенка резко ухудшилось. Медик несколько раз зафиксировал у нее клиническую смерть, однако каждый раз запускал сердце. Чтобы попытаться спасти ребенка, было принято решение посадить самолет в ближайшем аэропорту.

«Девочку в аэропорту ждала бригада специализированной детской «скорой» со специалистами. Но до больницы малышка так и не доехала — умерла в реанимобиле», — сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

После вынужденной остановки, в 17:47, самолет вылетел в Москву.

Ранее, 25 сентября, смертью закончился перелет для пассажира рейса, следовавшего из Владивостока в Москву. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.

Из-за резкого ухудшения состояния пассажира самолет был также вынужден совершить посадку в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде.

«Во время полета пассажир 1956 года рождения почувствовал себя плохо, командиром воздушного судна принято решение посадить самолет на ближайший аэропорт для оказания скорой медицинской помощи. На момент восхождения реанимации на борт пассажир скончался. Предварительная причина смерти — остановка сердца», — сообщили РИА «Новости» в транспортной прокуратуре.

20 сентября в Вильнюсе также совершил вынужденную посадку лайнер авиакомпании Privilege Style, летевший из испанского Сарагоса в Санкт-Петербург. На борту самолета скончался пассажир, сообщило агентство BNS.

По данным СМИ, мужчине стало плохо во время полета. Экипаж незамедлительно принял решение посадить воздушное судно, чтобы доставить на борт медиков. Тем не менее, спасти пассажира они не успели — он уже скончался. О причинах смерти информации опубликовано не было.

В общей сложности лайнер простоял в аэропорту три часа. После проведенной полицией проверки он вылетел в пункт назначения.

В начале сентября 50-летний россиянин скончался на борту самолета Airbus A-321 авиакомпании Nord Wind — должен был доставить пассажиров в Волгоград из Антальи в 11:35, однако задержался. Длительное ожидание было вызвано тем, что уже через час полета командир был вынужден запросить посадку в ближайшем аэропорту, чтобы оказать помощь пассажиру — борт приняла Анкара.

«Пассажир рейса, которым мы должны были возвращаться в Волгоград, умер, — сообщал тогда V1.RU один из пассажиров рейса. — Нас держат в аэропорту, представители компании-перевозчика к нам не выходят и ничего не говорят. Люди мучаются, дети плачут».

Позже рейс все же доставил пассажиров в пункт назначения. Время задержки составило семь часов.