«Ни спермы, ни показаний»: что требуют адвокаты семьи Хачатурян

Представители потерпевших в деле 57-летнего Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются три его дочери, подали в СК ходатайство о проведении дополнительных следственных действий — в ведомстве уже зарегистрировали документ. Он имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

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Адвокаты Марины и Наиры Хачатурян — родных сестер Михаила, признанных потерпевшими в деле об убийстве — поставили под сомнение информацию о том, что отец долгое время угрожал здоровью и жизни девушек. Как сообщила «Газете.Ru» адвокат Юлия Нитченко, официального подтверждения насилия со стороны мужчины в отношении дочерей нет.

«Нет ни очевидцев, ни следов его спермы, ни аудио или видеозаписей. Это указано в материалах дела. Мы ранее подавали запрос ГУ МВД по городу Москве и согласно ответу, в полицию жалоб от сестер не поступало. Точно такой же ответ получили из ОВД по Алтуфьевскому району касательно жалоб соседей», — рассказала представитель потерпевших.

Она также заявила, что показания сестер серьезно разнятся между собой. Юристов смутило, что в день убийства, 27 июля, 18-летняя Ангелина позвонила в полицию и призналась, что именно она расправилась над отцом. Однако позже во время допроса девушка изменила свои показания, обвинив в убийстве 17-летнюю сестру. С ней же согласилась и 19-летняя Крестина. Таким образом, по словам Нитченко, до сих пор неизвестно, кто нанес Хачатуряну смертельный удар в сердце.

«Также Ангелина говорит о нанесенных ею трех ударов ножом и двух молотком. Младшая сестра сообщила о семи ударах в разные части тела. Но ведь на теле Михаила обнаружено 37 ранений, это установленный факт. Как видите, опять противоречие», — пояснила Нитченко.

Юрист заметила, что средняя сестра заявила следователям, что Хачатуряна резали только с одной стороны — в то же время экспертиза зафиксировали у погибшего ранения со всех сторон. «Мы ставим под большой вопрос как данные о самом моменте убийства, так и все проведенные экспертизы, по которым вскоре получим рецензии и дадим уже более обоснованные комментарии», — заключила Нитченко.

При этом адвокат средней сестры Хачатурян Алексей Паршин уверяет, что информация о насилии со стороны отца в отношении девушек подтверждается показаниями самих обвиняемых, свидетелей, а также результатами психолого-психиатрических экспертиз, экспертиз сексологов и анализа биологического материала с постельного белья.

«Пусть потерпевшая сторона внимательнее читает заключения экспертиз, я им уже говорил об этом. Они утверждают, что там вообще нет никаких доказательств. Отрицают даже наличие психолого-психиатрических экспертиз, которые установили, что у девушек развился посттравматический синдром в результате преступлений со стороны отца.

По моему, они не учитывают очевидное, чтобы ввести всех в заблуждение», — заявил юрист «Газете.Ru».

Еще в мае 2019 года сестры Хачатурян написали заявления в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении погибшего. Уже 21 августа доследственная проверка, которая проходила по статьям 117 УК РФ «Истязание», 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера», подтвердила факты сексуальных домогательств в отношении девушек. При этом ведомство отказало сестрам в возбуждении уголовного дела в связи со смертью мужчины.

Паршин отметил, что решение СК не привлекать отца к ответственности посмертно не реабилитирует его, так как преступления, которые он совершил в отношении дочерей, уже перечислены в материалах уголовного дела об убийстве.

1 октября были опубликованы результаты еще одной дополнительной судебно-медицинской экспертизы, которую проводили ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы» и Исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского — она вновь подтвердила психологические расстройства сестер в результате действий отца, рассказывали адвокаты девушек «Новой газете».

Они подчеркивали, что данные исследования доказывают, что расправа над отцом была способом самообороны сестер. Позже, 30 сентября, к материалам уголовного дела была приобщена видеозапись, подтверждающая издевательства 57-летнего Хачатуряна в отношении девушек. Она была извлечена из телефона мужчины, найденого рядом с его телом.

В ролике, который снял сам отец, он ругает дочерей за то, что они съели слишком много конфет и не выкинули фантики. В это время девушки стоят у стены, отвернувшись от мужчины, который ругается нецензурной бранью, называя дочерей тварями и уродками. Кроме того, на видео запечатлено, как Хачатурян пинает младшую сестру, требуя, чтобы она смотрела на него.

Еще одно доказательство вины отца в виде его личной переписки с Ангелиной юристы опубликовали 10 сентября. «О фальсификации речи не идет — вся переписка была взята из дела. Данные сообщения были в телефоне Хачатуряна, который находился в его комнате на момент смерти», — отмечал адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин в разговоре с «Газетой.Ru».

В переписке мужчина ругал дочерей за то, что они не повинуются ему. Хачатурян писал дочери, что ей и другим сестрам лучше покинуть дом до того, как он вернется — в противном случае он грозился публично вступить с ними в групповую интимную связь.

«Вы, [проститутки], были проститутками, проститутками и сдохните», — гласит одно из сообщений отца. «Буду бить за все, убивать буду», — сказано в смс, датированном апрелем прошлого года.

Отметим, что 30 сентября сестрам предъявили обвинение в окончательной редакции — им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. На данный момент предполагаемые злоумышленницы находятся под запретом определенных действий.

В свою очередь адвокат одной из сестер Хачатурян Ярослав Пакулин сообщил «Газете.Ru», что судебный процесс в отношении девушек может начаться уже в середине ноября. «Предполагаю, что дело передадут в прокуратуру в конце октября. От ее решения зависит судебный процесс — в лучшем случае он начнется в середине ноября», — пояснял юрист.

Если суд признает сестер виновными в расправе над отцом, то не исключено, что лишить свободы смогут только двух из них: психическая экспертиза установила, что 17-летняя сестра была невменяемой во время совершения преступления. В связи с этим суд может отправить ее на принудительное лечение.