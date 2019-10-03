Сняли в юбилей: Путин освободил от должности главу ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко. Соответствующий указ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Эта информация не стала неожиданной для широкой общественности, поскольку в последнее время некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Корниенко покидает свой пост из-за предельного возраста пребывания на службе.

По информации ТАСС, это решение было принято в конце сентября, когда директору ФСИН исполнилось 65 лет, — это предельный возраст работы в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

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Информацию об отставке Корниенко подтвердили и в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. «Да, это правда. Он ушел с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе», — сообщила «Интерфаксу» зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева. Но официального подтверждения этих сведений со стороны ФСИН не было.

О том, что Геннадий Корниенко должен покинуть свой пост, говорил и основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Как он утверждал, теперь уже бывший глава ФСИН сам хотел написать заявление об уходе незадолго до своего юбилея. Осечкин отметил, что с наибольшей долей вероятности должность директора ФСИН займет заместитель Корниенко Анатолий Рудый.

«В начале сентября, перед отставкой [экс-руководитель ведомства Геннадий] Корниенко ушел в отпуск, и тогда его первый зам стал врио», — обратил внимание собеседник РБК, близкий к правоохранительным органам. Как сообщает ТАСС, Корниенко был в отпуске со 2 сентября.

Среди претендентов на пост главы ФСИН РБК также называет выходца из ФСБ, начальника управления «Л» ФСИН Вадима Баланина. Его соперниками в борьбе за эту должность могут стать заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, а также статс-секретарь и заместитель главы Росгвардии Олег Плохой, сообщает СМИ.

При этом еще 2 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что указа об увольнении Геннадия Корниенко с поста главы ФСИН еще не было.

«Указа [президента об освобождении Корниенко от должности] не было, он не публиковался», — отмечал представитель Кремля.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к уголовно-исполнительной системе, решение об отстранении Корниенко от занимаемой должности было принято еще 30 сентября. Как раз в этот день Корниенко исполнилось 65 лет.

По данным сайта ФСИН, он родился в поселке Лахденпохья Карельской АССР в 1954 году, получил высшее техническое и высшее специальное образование. У Корниенко есть ученая степень кандидата юридических наук, государственные награды и звание генерал-полковника. С 2012 года указом президента России он был назначен на должность директора ФСИН. До этого он служил в органах государственной безопасности, работал замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) России, а также занимал пост директора Государственной фельдъегерской службы.

Еще одно изменение в исполнительной ветви власти произошло 1 октября. В этот день Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области, начальника главного следственного управления Андрея Неупокоева.

Информация об этом появилась через некоторое время после того, как Следственный комитет обнаружил в отделе полиции «Дзержинский» 82 дела, по которым затягивали сроки следствия.

Таким образом сотрудники улучшали показатели раскрываемости: пока дело расследуется, оно не считается нераскрытым.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по признакам превышения служебных полномочий. После служебной проверки глава МВД Владимир Колокольцев получил ходатайство об освобождении Неупокоева от занимаемой должности в связи с неполным служебным соответствием. Эта информация появилась в публичном пространстве еще в августе.

Андрей Неупокоев занимал пост главного следователя области с марта 2017 года.