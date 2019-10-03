Суд вместо лекарства: почему не лечат тяжелобольных пациентов

Закупок не будет? Почему тяжелобольные пациенты остались без препаратов

Жители семи российских регионов, страдающие рассеянным склерозом, не могут бесплатно получить необходимый препарат, хотя имеют на это право. Дело в том, что региональные минздравы не закупили лекарство. Только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области более сотни человек вынуждены добиваться получения лекарства через суд. При этом терапия заболевания невозможна без этого препарата — один его курс на полгода стоит около 600 тыс. рублей.

В семи российских регионах власти не закупили для пациентов жизненно важный препарат для лечения рассеянного склероза (РС). Речь идет о окрелизумабе (зарегистрирован как «Окревус»). В настоящее время это лекарство — единственное в мире, эффективность которого была доказана в результате клинических исследований при лечении первично-прогрессирующего рассеянного склероза (ППРС).

Первый и единственный препарат для терапии ППРС был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с начала этого года. Тем не менее пациентам из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Челябинской, Архангельской областей, а также Пермского края, республик Тува и Башкортостан пришлось обращаться в суд, чтобы добиться получения лекарства, пишет издание РБК.

Президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) Игорь Цикорин рассказал «Газете.Ru», что закупка окрелизумаба является ответственностью именно региональных властей, а не федерального Минздрава.

После того, как человеку диагностировали ППРС, врач решает, какие препараты ему необходимы для лечения. Этот рецепт утверждает врачебная комиссия, которая и формирует заявку для регионального минздрава, а также предоставляет ведомству список пациентов, которым необходимо получить препарат. Ведомство в свою очередь обязано произвести закупку окрелизумаба, пояснил Цикорин.

«Этот процесс довольно длительный, и затягивания могут быть понятны чиновникам, однако пациенту важно как можно быстрее получить препарат. В случае с окрелизумабом срочный рецепт пациента должен быть удовлетворен в течение месяца», — пояснил глава организации пациентов.

По словам Цикорина, наиболее сложная ситуация с обеспечением препаратом сложилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Его коллега – вице-президент ОООИБРС Артем Головин — рассказал, что в городе полторы сотни пациентов в рассеянным склерозом не могут получить доступ к жизненно необходимым препаратам. Большинство из них – 128 человек – нуждаются именно в окрелизумабе.

По его словам, комитет здравоохранения Санкт-Петербурга раздает неофициальные указания поликлиникам не выписывать рецепты на эти лекарства, ссылаясь на то, что препарат отсутствует на складе. В качестве доказательства Головин представил аудиозапись разговора пациента с рассеянным склерозом с представителем комитета.

В свою очередь в городском комитете здравоохранения эту информацию опровергли. В ведомстве сообщили, что проблемы с закупкой препарата окрелизумаб связаны с тем, что в нынешнем году на эти нужды из бюджета города не было выделено дополнительное финансирование. Комитет закупил препарат для 20 пациентов на сумму в 11,4 млн руб., поскольку эти люди уже проходят курс лечения, который нельзя прерывать.

Ведомство также подало властям города заявку на выделение дополнительных 27 млн рублей — этих денег должно хватить, чтобы обеспечить препаратом еще 48 нуждающихся в нем пациентов. Однако пока нет гарантий, что заявку одобрят – для этого необходимо принять поправки в региональный бюджет.

Тем не менее эти меры не позволят регулярно обеспечивать всех пациентов жизненно важным лекарством. Комитет обратился к властям с заявкой к проекту бюджета на 2020 год, в этом документе заложены средства для обеспечения препаратом 123 больных, сообщили журналистам в ведомстве.

Пока пациентам с РС приходится добиваться для себя лекарства через суды. Как пояснил собеседник «Газеты.Ru» Игорь Цикорин, если пациенту в течение месяца так и не выдали окрелизумаб бесплатно, то он может обращаться в прокуратуру, чтобы те обязали региональный минздрав предоставить ему лекарство.

Как сообщили в ОООИБРС, по состоянию на 3 октября два пациента из Петербурга выиграли суды по иску прокуратуры к городскому комитету здравоохранения – чиновников обязали обеспечить истцов окрелизумабом. Однако на деле это ни к чему не привело, заявил Артем Головин.

На сайте ОООИБРС сообщается, что хотя первично-прогрессирующей формой склероза страдают не более 10% от общего числа больных с РС, именно эта форма прогрессирует почти в два раза быстрее по сравнению с рецидивирующим типом течения. Пациент с этим диагнозом быстрее теряет возможность самостоятельно передвигаться, а также работать. Курс лечения окрелизумабом стоит в среднем около 600 тыс. руб., и каждые полгода его надо повторять.

В пресс-службе Минздрава РФ также обратили внимание, что закупкой лекарства должны заниматься региональные подразделения ведомства. В свою очередь в Минздраве Архангельской области отреагировали на информацию и заверили, что в настоящее время в окрелизумабе нуждается один житель региона, который будет им обеспечен за счет средств ОМС.