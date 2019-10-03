«Мы не вещи»: почему врачи бегут из больниц

Скандал с массовым увольнением врачей разразился в пермской городской больнице №6 – там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи. От имени коллег выступила заведующая отделением новорожденных Ирина Петрова в видеообращении, которое было опубликовано на ютьюб-канале профсоюза «Альянс врачей».

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По ее словам, в течение последнего года из-за низких зарплат и рабочих перегрузок из больницы уволились пять врачей. Оставшиеся сотрудники вынуждены работать вместо них. При этом администрация больницы не оплачивает дополнительный труд.

«Врачей нет, мы физически не можем закрыть дежурство. При этом даже на нас, последних врачей, которые остались в роддоме, руководство психологически давит и отказывается оплачивать сверхурочную работу. Мы заявляем, что так работать больше не можем.

Мы всем составом готовы уволиться вслед за нашими коллегами. Мы не вещи, которые можно переставлять с места на место, закрывая дыры в рабочем графике», – заявила Петрова. Она отметила, что все заявления об увольнении уже написаны.

Как рассказала завотделением, медики уже обращались во всевозможные инстанции, но результатов не было. Врачи потребовали от руководства выплатить им все переработки за год в двойном размере и оплачивать дополнительную работу за временно отсутствующих медиков в размере 500 руб. за час ночью и 300 руб. за час в дневное время. Кроме того, врачи требуют от администрации найти новых сотрудников в штат отделения.

В минздраве Пермского края информацию о массовом уходе врачей не подтверждают. Как пояснили в ведомстве, по данным на 3 октября заявлений об уходе от неонатологов городской больницы № 6 не поступало. Чиновники утверждают: роддом работает в штатном режиме — медицинская помощь пациентам оказывается «своевременно и на качественном уровне».

«Обеспечены круглосуточные дежурства акушеров-гинекологов и неонатологов. Риск снижения качества и безопасности медицинской помощи отсутствует», – заявили в региональном минздраве. Кроме того, министр здравоохранения края Оксана Мелехова на своей странице в соцсетях также сообщила, что информация об увольнении неонатологов является «недостоверной».

Врачи роддома стали не первыми работниками городской больницы №6, которые выступили против руководства. В начале сентября руководитель отделения травматологии этого медучреждения Александр Ивченков рассказал, что он сам и его коллеги отказываются работать в условиях постоянных перегрузок. Видеообращение было опубликовано на том же ютьюб-канале «Альянса врачей».

«Мы больше не будем выполнять работу за троих, четверых, пятерых, поэтому отказываемся от переработок и совмещений, так как это приводит к некачественному оказанию медицинской помощи», — заявил завотделением.

Вскоре к забастовке врачей присоединились и медсестры, которые заявили, что будут работать на одну ставку по должностной инструкции до тех пор, пока руководство не выполнит их требования: оплата переработок и повышение зарплат.

К врачам из пермской больницы №6 также присоединились их коллеги из филиала ГКБ №4, который находится в городе Губахе. По словам медиков, после реорганизации больниц в Кизеловском угольном бассейне нагрузка на врачей выросла в два раза, а зарплаты не изменились.

«Мы работаем на пределе человеческих возможностей. Накапливается усталость, и, как следствие этого, снижается внимание и появляется риск совершить ошибку. Чтобы достойно существовать, нам приходится работать на 2,5–3 ставки. А мы так не хотим! Мы хотим работать на ставку за достойную зарплату», — пояснил врач-хирург Губахинского филиала Михаил Калина.

Министр регионального здравоохранения 6 сентября встретилась с представителями больницы №6, после чего в ведомстве заявили, что информация о протестной акции недостоверна, поскольку сами медработники ее не подтвердили. Кроме того, в ГКБ №6 неоднократно проводились проверки, которые не обнаружили нарушений трудового законодательства — чиновники говорят, что медработникам предоставляются компенсации за все сверхурочные. При этом проверка прокуратуры выявила в медучреждении нарушения в организации переработок.

В середине августа о массовом увольнении в связи с переработками и низкими зарплатами заявили шестеро хирургов ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле Свердловской области. Вслед за ними массово уволились травматологи в Пятигорске Ставропольского края, хирурги МСЧ №72 ФМБА России в городе Трехгорном Челябинской области и медсестры Александровской больницы во Владимирской области. В начале этой недели о готовности уволиться заявили четыре сотрудника НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им Блохина в Москве. Медики заявили, что говорят от лица более 20 своих коллег. Они выразили несогласие с политикой нового руководства, а также заявили о нечестном и «закрытом процессе» начисления зарплат.