Случайный свидетель: как челябинец расправился с подругой и ее сыном

В Челябинске прокуратура передала в суд уголовное дело 31-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве 45-летней приятельницы и ее 14-летнего сына. Об этом сообщила старший помощник руководителя надзорного ведомства Наталья Мамаева.

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Как установило следствие, преступление было совершено 22 ноября 2018 года в селе Бродокалмак Челябинской области. В тот день обвиняемый пришел в гости к потерпевшей и ее сыну. Там они распивали спиртные напитки. Вскоре между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина избил 45-летнюю женщину руками, ногами, а после — табуретом.

Затем он нанес жертве множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. После этого, чтобы скрыть следы своего преступления, он попытался сначала задушить сына россиянки полотенцем, но в итоге зарезал его.

Совершив двойную расправу, злоумышленник похитил из квартиры золотые украшения — украденное оценили в 146 тыс. рублей. Тела погибших родственники обнаружили вечером 23 ноября. Мужчину арестовали — ему предъявили обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Расследование дела завершено — материалы переданы в суд.

Страшное убийство ранее произошло и в Липецкой области. По данным регионального Следкома, 14 июля 2019 года в городе Ельце 31-летний мужчина выпивал вместе со своей возлюбленной. Вскоре между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник зарезал свою сожительницу, а также ее семилетнего сына.

Он также попытался убить маленькую дочь женщины — та получила множественные порезы, однако выжила. После совершенного преступления мужчина покончил с собой.

На следующий день в правоохранительные органы обратились родители погибшей женщины: они пришли проведать дочь, потому что она не отвечала на их телефонные звонки. Они заглянули в окно квартиры, находившейся на первом этаже, и увидели на полу и стенах пятна крови.

После того, как сотрудники полиции открыли дверь, они обнаружили тела двух человек и маленькую девочку, которая была вся в глубоких порезах. Ее отправили в больницу, а после лечения передали на воспитание бабушке и дедушке.

Между тем, по словам соседей погибших, в день ЧП они слышали крики, но не придали им значения, так как у пары регулярно возникали конфликты. После трагедии отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР было возбуждено уголовное дело «Об убийстве». Однако вскоре расследование прекратили, так как злоумышленник покончил с собой.

9 июня 2019 года стало известно об еще одной жестокой расправе. Как установило следствие, 60-летний россиянин расправился со своими соседями на дачном участке в поселке Угольном Нерюнгринского района.

В ходе возникшего конфликта злоумышленник вооружился огнестрельным оружием и застрелил 38-летнего главу семейства, его 39-летнюю беременную супругу и их 14-летнюю дочь. Кроме того, как ранее сообщали ИА «YakutiaMedia» в региональном Следственном комитете, также с огнестрельным ранением в медучреждение была доставлена 64-летняя родственница потерпевших.

Между тем после совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия. Однако вскоре сотрудники полиции выяснили, что пожилой мужчина скрывался в пустующем доме в том же дачном поселке. Когда к его укрытию подошли правоохранители, он произвел несколько выстрелов в сторону полицейских, после чего свел счеты с жизнью.

Как отметили местные жители ИА «YakutiaMedia», конфликт между соседкой и злоумышленником произошел из-за земельного участка. Убийца уже нападал на семью соседки с топором в прошлом году. Как рассказал очевидец, суд признал его психически нездоровым и не отправил в колонию.

Тем не менее по факту трагедии было возбуждено уголовное дело, а прокуратура начала проверку по факту того, что после предыдущего нападения мужчину не изолировали от общества.