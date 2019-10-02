Забили ногами: зверская расправа полицейских в Саратовской области

Сотрудников полиции Саратовской области подозревают в гибели 41-летнего мужчины. По данным регионального Следственного комитета, предполагаемых злоумышленников уже задержали.

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Согласно версии местной прокуратуры, трагедия произошла 26 сентября в поселке Пролетарском города Вольска. Там на одной из улиц сотрудники отдела МВД «Вольский» задержали мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Надев на него наручники, силовики посадили потерпевшего в служебный автомобиль, где между ними вспыхнул конфликт. В итоге полицейские отвезли мужчину в район местного кладбища и нанесли множественные удары ногами, от которых он скончался на месте.

В тот же день местные жители, проходившие мимо кладбища, увидели тело мужчины, который не подавал признаков жизни — они позвонили в полицию. Криминалисты констатировали насильственную смерть. Медэкспертиза показала, что гибель потерпевшего наступила в результате тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрывом легкого и массивной кровопотери.

Вскоре по подозрению в избиении были задержаны двое правоохранителей – против них возбудили дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным главка МВД по Саратовской области, до задержания подозреваемые имели звания сержантов полиции. Руководство ведомства приняло решение уволить предполагаемых злоумышленников и их начальников. Кроме того, дисциплинарное наказание будет применено к вышестоящим руководителям.

Предположительно, предполагаемыми подозреваемыми являются 22-летний Александр Гудков и 21-летний Юрий Граблин, пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В свою очередь погибшего звали Роман Малышев – официально он нигде не работал, проживал с супругой на окраине города, уточнили в региональной прокуратуре.

Не менее ужасающая трагедия произошла в Брянске. Там 1 сентября в результате избиения полицейским скончался 17-летний студент местного промышленно-экономического техникума. Об этом сообщала «Российская газета» со ссылкой на региональное управление СК.

По данным МВД по Брянской области, смертельная драка с правоохранителями произошла 13 августа. В тот день около одного из кафе поселка Локоть между майором полиции Денисом Тереховым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и подростком завязался спор. В ходе конфликта правоохранитель ударил студента техникума. Потерпевший упал, ударившись головой о ступеньки заведения. В результате полученной травмы он впал в кому, писали «Брянские новости».

Как сообщили очевидцы, после происшествия полицейский также нецензурно высказывался в адрес родителей пострадавшего, которые прибыли на место инцидента. Кроме того, местные жители уверяют, что предполагаемый злоумышленник пытался ударить ножом и отца студента.

Подростка отвезли в местную больницу – там врачи диагностировали у него серьезную черепно-мозговую травму, сообщало РИА «Новости». Медработники провели четырехчасовую операцию, но спасти молодого человека не удалось — после двухнедельной комы он скончался.

В региональном МВД пояснили, что нападавший Денис Терехов занимал должность замначальника Брасовского отдела полиции, но уже на следующий день после происшествия его уволили из органов внутренних дел.

Суд заключил бывшего правоохранителя под стражу на два месяца. По словам матери погибшего, сразу после происшествия к ней пришли родители и жена обвиняемого – они предложили деньги. «Я категорически отвергла всякую помощь, мне нужен мой сын, а не их деньги. Сейчас я понимаю, что прощения у меня никто не просил. А когда они услышали, что мы отвергли их предложение, то стали говорить, что у полицейского двое детей, что он хороший, его что-то спровоцировало, «он не мог так поступить». Сейчас я думаю: у них двое детей, а у нас с мужем не дети?», — рассказала женщина «Брянским новостям».

Однокурсники погибшего отметили, что он был доброжелательным молодым человеком, который всегда стремился улаживать конфликты — более того, друзья называли его «Миротворец», передавала газета «МК». «Могу сказать, что добрее и светлее человека не найдешь. Всегда прибежит на помощь и не бросит в беде», — заключила подруга убитого в разговоре с РИА «Новости».