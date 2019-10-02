«Дети заплакали: пришлось задушить»: как алтаец отомстил за брата

В Алтайском крае 22-летний житель Славгорода обвиняется в убийстве 27-летней сожительницы своего брата, а также ее 10-летнего сына и четырехлетней дочери. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

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По данным следствия, трагедия произошла 22 августа 2019 года. В тот день россиянка собрала свои вещи и документы, после чего вместе с детьми ушла из дома. Затем она попросила родного брата своего сожителя подвезти ее из села Павловка на вокзал. Однако после того, как они проехали часть пути, двигаясь на мотоцикле, мужчина решил остановить транспортное средство на обочине дороги.

После этого между жителями Славгорода произошел конфликт, злоумышленник ударил девушку по лицу — она потеряла сознание. Тем временем он подошел к ее малолетним детям и задушил их буксировочным тросом, а затем, когда потерпевшая пришла в сознание, убил и ее.

«Ехали в сторону Екатериновки, там есть асфальтированная дорога. Я остановился, встал, ударил ее. Она вырубилась, дети заплакали. Пришлось задушить. Я испугался», — отмечал обвиняемый в ходе следственного эксперимента.

Чтобы скрыть следы совершенного преступления, мужчина перенес тела в лесополосу и закопал. После этого он еще несколько раз приезжал на место захоронения, чтобы залить могилу бетоном. На вопрос правоохранителей о мотивах преступления обвиняемый заявил: «они достали брата».

Мужчину арестовали, ему предъявили обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетних». Расследование дела продолжается.

Между тем, как пишет портал «Вести. Алтай», до исчезновения женщина поругалась с сожителем, забрала двух детей от предыдущего брака, собрала вещи и уехала. После того, как она не появилась у родных в Иркутске, родственники забили тревогу.

По данным местных СМИ, погибшая родилась в Братске, однако в последнее время проживала у своего сожителя в селе Павловка. У них есть общая трехмесячная дочь. Изначально после пропажи знакомые семьи считали, что мать бросила младенца и покинула регион. По их словам, она не раз говорила, что хочет уехать домой в Иркутскую область, где живет отец ее старшей дочери.

Обвинение ранее предъявили и 34-летнему жителю Бирского района Башкирии — следователи считают, что он убил 46-летнюю экс-сожительницу, которая являлась матерью шестерых детей. По данным местного управления СК, трагедия произошла в начале июля 2019 года. В тот день многодетная башкирка собиралась поехать в уфимскую больницу. Однако так и не вернулась — дома у нее остались четверо малолетних детей. На следующий день брат пропавшей без вести обратился в полицию.

Свидетели сообщили правоохранителям, что в тот день видели, как женщина направилась на остановку, которая располагалась рядом с трассой Бирск — Уфа. Позже рядом с ней была обнаружена яма, в которой лежал труп 46-летней женщины. Как отметили в СК, яма была вырыта при помощи трактора.

По подозрению в убийстве задержали бывшего сожитель потерпевшей. Главной уликой стало то, что мужчина работал трактористом.

По версии следствия, он разозлился, что бывшая сожительница собирается в Уфу, чтобы подать документы на алименты. Кроме того, ранее она грозилась лишить его родительских прав. В результате мужчина якобы выследил ее и задушил.

На следующий день он вернулся на место преступления на тракторе и закопал тело. В ходе допросов он сознался в совершении преступления. Предполагаемому злоумышленнику предъявили обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». Известно, что мужчина ранее был неоднократно судим за нанесения побоев.

Еще одна история в июле 2018 года произошла в Ярославле. Тогда там пропала 42-летняя мать двоих детей Анна Данилова. Как сообщали следователи, женщина ненадолго вышла в магазин, оставив дома телефон, деньги и документы. Россиянка долго не возвращалась домой, поэтому ее родственники забили тревогу. Женщину спустя нескольких дней поисков нашли мертвой в кустах на улице Автозаводской — на ее теле зафиксировали множественные ножевые ранения.

Правоохранители рассматривали разные версии произошедшего. Одна из них — суицид. Мать женщины сообщила, что Анна ранее уже совершала попытки покончить собой. Под подозрение попал и бывший муж погибшей. В соцсетях писали, что супруги часто конфликтовали между собой. Однако причастность бывшего мужа к преступлению не подтвердилась.

В феврале 2019 года расследование уголовного дела и вовсе было остановлено. «Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления», — отмечали в региональном Следкоме.