«Бесили трамваи»: как мужчина до смерти забил кондуктора

Житель Владивостока напал на 54-летнюю кондуктора трамвая и несколько раз ударил ее металлическим прутом по голове. От травм женщина скончалась на месте, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По словам очевидцев, преступление произошло на конечной остановке, когда злоумышленник последним выходил из трамвая.

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По данным ведомства, подозреваемый уже задержан – им оказался мужчина 1980 года рождения. На след возможного преступника правоохранителей вывела служебная собака. Как рассказали в УМВД, во вторник по сообщению от диспетчера на место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, в которую входили кинолог Вадим Колесников и служебно-розыскная собака.

«При обследовании места происшествия немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след и довела полицейских до одного из домов по улице 2-я Строительная, где сотрудниками уголовного розыска был задержан 39-летний житель города», – рассказали в УМВД.

Следователи уже возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным местных СМИ, погибшая проработала кондуктором трамвая меньше года. На работу в ОАО «Электрический транспорт» она пришла в феврале. У нее остались взрослый сын и внучка, которая родилась всего месяц назад. Заместитель начальника управления по работе со СМИ городской администрации Виктория Лебединец пообещала, что семье жертве окажут всю необходимую помощь.

«Учитывая, что кондуктор погибла на рабочем месте, юристы предприятия сейчас решают вопрос с выплатой страховки», — добавила она.

Что касается мотивов подозреваемого, то они пока неизвестны. В МВД сообщили, что злоумышленник атаковал жертву «без видимых причин». При этом люди, которые знали подозреваемого, рассказали журналистам, что тот часто вел себя неадекватно. По их словам, задержанного «бесили трамваи»: он кричал на них и несколько раз пытался поджечь. Кроме того, мужчина два раза поджигал мусорные баки и один раз – дом, потому что ему привиделось, что на втором этаже убивают детей, передает издание VLnews24.

Мужчину несколько раз отправляли на лечение в психиатрическую больницу, а после попытки поджога дома он провел там довольно длительное время. В рамках уголовного дела будет проведена психиатрическая экспертиза, которая установит наличие отклонений в поведении подозреваемого.

Всего за несколько дней до этого во Владивостоке неадекватный прохожий напал на 17-летнюю школьницу. 34-летний мужчина среди бела дня подошел к незнакомке и нанес ей несколько ударов ножом. Девушка смогла добежать до крыльца городской администрации и упала.

Очевидцы вызвали скорую и оказали ей первую помощь. Подростка доставили в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Она получила три ножевых ранения, одно из которых проникающее.

Злоумышленник попытался сбежать, спрыгнув с виадука. Однако при приземлении он сломал ноги, и его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Мотивы нападения на девушку неизвестны. Сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчина был трезвым. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

28 сентября суд в Еврейской автономной области пересмотрел приговор в отношении подростка, который напал на женщину со скальпелем. Как установило следствие, вечером в апреле прошлого года пьяный несовершеннолетний без причины напал на незнакомую ему женщину и один раз ударил ее острым металлическим предметом в шею. После этого он попытался скрыться, но его задержали очевидцы инцидента, которые вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшая женщина, к счастью, выжила.

Биробиджанский районный суд приговорил подростка к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Сторона защиты обжаловала приговор. В результате действия виновного по совершенным им преступлениям были переквалифицированы на более легкую статью, поскольку суд пришел к выводу, что обвиняемый не хотел убивать женщину. Наказание для подростка было смягчено.

Прокуратура области и потерпевшая, в свою очередь, также обжаловали приговор. Президиум областного суда согласился с доводами стороны обвинения и отправил уголовное дело на новое рассмотрение.