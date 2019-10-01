Предельный возраст: глава ФСИН ушел в отставку

Руководитель ФСИН Геннадий Корниенко освобожден от должности. Такое решение было принято в связи с достижением им предельного возраста нахождения на службе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Корниенко освобожден от должности директора. Вчера ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе», — пояснил собеседник агентства.
Информацию об уходе Корниенко подтвердили и в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. «Да, это правда. Он ушел с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе», — рассказала зампредседателя ОНК Ева Меркачева «Интерфаксу».
При этом официального подтверждения данных об отставке со стороны ФСИН пока не поступало.
Согласно информации на сайте ФСИН, Корниенко родился 30 сентября 1954 года в поселке Лахденпохья Карельской АССР. Позже он получил высшее техническое и высшее специальное образование, а также ученую степень кандидата юридических наук.
В послужной список Корниенко, который имеет звание генерал-полковника, входит работа в органах госбезопасности, где он трудился до 2001 года. Далее он занимал пост заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) России, а с 2002 по 2012 год руководил Государственной фельдъегерской службой РФ. 25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Отставку Корниенко, а также некоторых других высших должностных лиц прогнозировали СМИ, в распоряжении которых оказался проект указа президента. Как сообщал источник принадлежащего Григорию Березкину РБК, документ будет обнародован в ближайшее время.
Кроме того, о скором уходе генерал-полковника с поста 2 сентября говорил и основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, Корниенко самостоятельно намеревался написать заявление об отставке в преддверии своего 65 дня рождения. Как отметил Осечкин, наиболее вероятным претендентом на должность главы ведомства является его заместитель – Анатолий Рудый. Со 2 августа он временно исполнял обязанности директора ФСИН.
В конце июля 2018 года Геннадий Корниенко широко цитировался в СМИ после своего заявления о том, что в колониях и СИЗО будут введены выборочные проверки видеорегистраторов. Тогда глава ведомства подчеркнул, что приказ об использовании видеорегистраторов при общении с заключенными нарушается в регионах работниками колоний.
«Включают их, когда хочется. Должен быть разработан порядок, когда видеорегистратор вручается сотруднику, выходящему на дежурство, опечатанный, без возможности совершать с ним какие-то манипуляции», — заявил Корниенко.
По его словам, руководство колонии прибегает к просмотру материалов, заснятых на видеорегистратор, только в случае внештатной ситуации. «Мы введем такую меру: выборочно будем проверять — это большой пласт работы, но тем не менее — выборочно будем смотреть, что там записано, в конце концов», — подытожил глава ФСИН.
Отдельно Корниенко также подчеркнул, что руководство ФСИН и личный состав сожалеет о том, что «в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу».
Напомним, 20 июля 2018 года издание «Новая Газета» опубликовало видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. На ролике раздетый арестант лежит на столе лицом вниз, в то время как сотрудники ФСИН избивают его дубинками и кулаками по ногам. Группа охранников за кадром также обсуждает, как у них «затекают руки» от постоянного насилия над заключенным.
Публикация видео с пытками вызвала широкий общественный резонанс. Уже через несколько дней в отношении сотрудников ФСИН было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Кроме того, ведомство организовало комиссии для проверки случаев применения насилия в колониях по всей России.
Однако эта мера мало помогла – уже в августе в сети появилось новое видео с пытками из ярославской колонии. На нем осужденные пробегают по коридору ИК, в то время как сотрудники колонии пинают их, бьют руками и дубинками. «Ты там наказывай, кого надо, пожестче», — комментирует за кадром один из сотрудников исправительного учреждения.
После публикации этих материалов было возбуждено уголовное дело, которое позже объединили в одно производство с делом Евгения Макарова. По результатам проверок были арестованы 15 сотрудников УФСИН по Ярославской области.
Всего с июля 2018 года силовиками было возбуждено более 20 уголовных дел по факту незаконного применения физической силы к ярославским заключенным.