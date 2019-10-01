«Одежда была в крови»: студент изрезал однокурсников мечом

В результате резни в профессиональном колледже в финском городе Куопио погиб один человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в полиции Восточной Финляндии.

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«Куопио. Обнаружили одного из погибших на территории училища», — уточнили в ведомстве.

В больнице Университета Куопио также подтвердили информацию о госпитализации 10 человек. По словам врачей, двое из них поступили с серьезными ранениями.

В полиции не раскрывают детали нападения, однако СМИ сообщают, что резню в колледже устроил студент. Он принес с собой меч, который скрыл от охраны в большой сумке. По информации The Guardian, перед тем, как зайти в аудиторию, юноша достал оружие и, размахивая им, забежал внутрь.

«Сначала он ударил девушку мечом по шее, а затем в живот», — сообщил один из свидетелей нападения. По его словам, перед этим студент также кинул некую «небольшую зажигательную бомбу».

Временные помещения колледжа Савон, в котором обучаются студенты бизнес-отделения, расположены на первом и втором этажах торгового центра Hermann. В настоящее время из него эвакуированы все посетители, территория оцеплена. По словам очевидцев, сразу после нападения израненные люди бегали по всему ТЦ с криками, оставляя за собой кровавые следы.

«Я услышала, как мужчина громко зовет на помощь — это был один из учителей. Потом он забежал ко мне в гараж – вся одежда на нем была в крови. Я положила его на пол, так как у него кружилась голова, и зажала рану, из которой продолжала течь кровь», — сообщила MTV Uutisille работник автосервиса, расположенного на втором этаже Hermann.

Женщина также рассказала, как на ее глазах из магазина выбегала девушка в крови — на ее руке было отчетливо видно ножевое ранение длиной около 10 см.

«Там было много студентов. Все они бежали по коридору, пытаясь спрятаться от нападавшего», — отметила очевидица.

Для того, чтобы обезвредить преступника, прибывшие на место правоохранители вынуждены были применить огнестрельное оружие. В результате студент с мечом получил ранение и был доставлен в больницу. Следователи также задержали еще одного подозреваемого — в настоящий момент его роль устанавливается.

Нападение на колледж Савон уже прокомментировал премьер-министр Финляндии Антти Ринне. По его словам, инцидент является неприемлемым и шокирующим актом насилия. «Правительство внимательно следит за ситуацией. Я выражаю соболезнование всем родственникам пострадавших», — написал он.

В конце сентября правоохранители предотвратили массовую расправу в учебном заведении. Инцидент произошел в Кирове. По данным МВД, подросток, который интересовался темой школьного насилия, готовил нападение на одноклассников с использованием холодного оружия и самодельного взрывного устройства.

«Насколько я знаю, все ограничивалось только намерением, до каких-то конкретных действий дело не дошло», — сообщил в свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, ссылаясь на данные МВД. Он также добавил, что о планах школьника стало известно благодаря соцсетям.

Как пишет сайт kp.ru, намерения подростка выдали видеоролики, которые он в большом количестве просматривал в интернете. В результате сотрудники ФСБ и Следственного комитета заинтересовались молодым человеком и вскоре задержали его.

В настоящий момент подростку оказывают психологическую помощь. Он продолжает обучение в школе, «с его одноклассниками также ведется работа», уточнил Шабардин. «Подростку 16 лет, он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело, оно расследуется сотрудниками Следственного комитета», — подчеркнул омбудсмен. Подробности следствия пока не разглашаются.

Как сообщили в главном управлении МВД, за один только 2019 год подростки, которые интересовались темой школьного насилия, были выявлены в девяти регионах страны: Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Смоленской и Свердловской областях. За последнее время сотрудникам МВД также удалось обезвредить 29 вербовщиков, которые орудовали в пабликах соцсетей, посвященным движению А.У.Е., пропагандирующему криминальную культуру.