«Такого упадка нет нигде»: что происходит в детском онкоцентре

Врачи НИИ детской онкологии и гематологии (ДОиГ), который является подведомственным учреждением Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина, массово подают заявления об увольнении. В пресс-службе НМИЦ «Газете.Ru» сообщили, что на данный момент подано пять заявлений. Каждое из них будет рассмотрено в индивидуальном порядке.

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Глава НМИЦ Иван Стилиди на брифинге 1 октября заявил, что профессор Георгий Менткевич освобожден от должности и.о. завотделением. Кроме того, ему вынесен выговор за «хамское поведение».

Менткевич стал одним из авторов видеообращения, опубликованного на ютубе 30 сентября. Вместе с замдиректора НИИ ДОиГ Максимом Рыковым, а также онкологами Василием Бояршиновым и Натальей Субботиной он пожаловался на новое руководство института.

Медики отметили, что говорят не только за себя, но и от лица более 20 своих коллег. Врачи заявили, что новое руководство института терроризирует неугодных врачей через «закрытый и несправедливый» процесс начисления зарплаты, а дети вынуждены лечиться в антисанитарных условиях. Они также отметили, что хотя строительство новых корпусов ведется уже 20 лет, руководство продолжает затягивать процесс. Авторы обращения потребовали отстранить нового директора детского НИИ Светлану Варфоломееву.

«Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными», — заявили работники учреждения.

Хотя Менткевич освобожден от должности и.о. завотделением, он продолжает работать в НИИ, поскольку также занимает пост замдиректора по научной работе. Что касается остальных заявлений об увольнении, то директор центра подпишет их, только если уход врачей не нанесет ущерба пациентам детского института.

«Необходимо соблюсти условие, чтобы дети были охвачены и ухожены, охвачены заботой и медицинской помощью со стороны клиники. Если это не будет нарушено, то желающим с правильной формулировкой об увольнении, я их просьбу удовлетворю», — пояснил Стилиди.

Глава центра имени Блохина считает, что настоящей причиной конфликта между сотрудниками и новым руководством стали амбиции Менткевича занять пост директора НИИ ДОиГ и недовольство справедливыми требованиями нового руководства работать по современным стандартам.

В настоящий момент Минздрав проводит проверку в учреждении. Комиссия продлила свою работу в институте до 6 октября. В ведомстве «Газете.Ru» сообщили о предварительных выводах проверки. Там отметили, что после прихода Светланы Варфоломеевой на пост главы НИИ увольнения сотрудников не проводились.

Врач Наталья Субботина, одна из авторов обращения, «была переведена с 1,5 ставки на 1 ставку за нарушение трудовой дисциплины до прихода в институт детской онкологии и гематологии нового директора».

Что касается требований, которые предъявляет к коллективу новый директор, то они обоснованы и повышают качество лечения пациентов, считают в министерстве. «Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны», — пояснили в Минздраве. Видеообращение четырех врачей института в ведомстве в свою очередь назвали «грубым нарушением врачебной этики».

Профессор Менткевич в свою очередь в разговоре с «Интерфаксом» выразил недоверие комиссии Минздрава, которая проводит проверку в НИИ. По его словам, в состав группы входят те же люди, которые участвовали в назначении нового директора.

«Это замминистра здравоохранения РФ Елена Байбарина, главный специалист-гематолог Минздрава России Александр Румянцев, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. На пресс-конференции вчера и сегодня также присутствуют только те люди, которые это все сделали и продолжают разваливать весь онкоцентр. Это рейдерский захват», – возмутился Менткевич.

Детский онколог из НИИ на условиях анонимности рассказал «Газете.Ru» о ситуации, сложившейся в институте. Врач пришел работать в медучреждение в нынешнем году. По его словам, он «никогда и нигде не видел такого упадка в больнице». Дети действительно лечатся в плохих условиях, подтвердил медик.

«Условия в НИИ ДОиГ уже много лет крайне не благоприятные для лечения больных онкологией. Тем не менее коллектив врачей долгое время работал на благо этих пациентов, несмотря на огромное количество организационных проблем. Многие [специалисты] говорят о том, что кричали о проблемах задолго до назначения Стилиди и Варфоломеевой», — поделился сотрудник учреждения.

Собеседник издания также рассказал, что еще недавно родители маленьких пациентов были вынуждены оплачивать некоторые услуги, находясь в стационаре: в том числе ЭХО-КГ, консультации кардиолога, невролога и контроль онкомаркеров. По его словам, новое руководство с этим жестко покончило.

Источник «Газеты.Ru» также опроверг сообщения о том, что новое руководство поддерживают лишь врачи, которые пришли в институт недавно. «Абсолютная ложь, что все онкологи увольняются. Я работаю с онкологами, они все на работе, заявлений нет! Есть несколько коллег с третьего этажа, которые написали заявления в знак протеста. Ну, это очень печально», — сказал сотрудник.

Что касается расчета зарплат, то с ними действительно возникла проблема, однако речь не идет об их снижении, подчеркнул врач. «Я так понимаю, был момент, когда они упали из-за ошибки в бухгалтерии. Но всем сказали, что это не системная мера, а просто ошибка. И опять же — информация про снижение зарплат была тут же использована как оружие против нового руководства», — пояснил источник.