Сварила заживо: санитарка не уследила за 15-летним инвалидом

На Сахалине уволили санитарку Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей после того, как она обварила 15-летнюю воспитанницу, также от своих обязанностей была отстранена исполняющая обязанности директора. Выговор получила и заведующая. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

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По данным следствия, инцидент произошел 29 сентября 2019 года. В тот день сотрудница интерната отнесла несовершеннолетнюю девочку в ванную комнату, чтобы помыть, при этом она оставила слив открытым, чтобы вода не набиралась. Затем санитарка включила воду и отошла в другую комнату, чтобы взять пеленки и памперсы, оставив больного ребенка с особенностями развития одну.

Однако, когда женщина вернулась — по ее словам, она отлучилась всего на 40 секунд — она увидела девочку, на теле которой появились ожоги. Известно, что санитарка не проверила температуру воды перед тем, как положить ребенка в ванну. После этого она вызвала скорую помощь, которая в срочном порядке отвезла девочку-инвалида в центральную больницу. Однако спасти ее не удалось.

Согласно первичным выводам судебно-медицинского эксперта Тымовского РО Сахалинского бюро СМЭ, предварительной причиной смерти девочки стал ожоговый шок, который возник в результате термического ожога кожи второй степени.

Тем временем 30 сентября 2019 года на место происшествия прибыли следователь-криминалист и старший эксперт отдела криминалистики следственного управления. В отношении палатной санитарки отделения милосердия Кировского детского дома-интерната было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Также проверка начата в отношении врачей, которые занимались пострадавшим ребенком.

Следователи изъяли всю медицинскую документацию, чтобы детально выяснить обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем губернатор региона рассказал РИА «Сахалин-Курилы», что возьмет ситуацию на личный контроль. По его словам, случившееся произошло из-за чудовищной халатности.

«Чтобы предотвратить повторение подобного, необходимо усилить контроль во всех островных домах-интернатах. Сегодня было проведено экстренное совещание в режиме ВКС с руководителями социальных учреждений региона. Им даны особые указания по дальнейшей работе», — заявил чиновник.

На Ямале правоохранители начали проверку по факту издевательств над детьми кочевников в местном интернате. По данным телеканала «360», учеников незаконно заставляли трудиться, а за провинности ставили босыми и полуголыми в угол.

После проверки ведомства директора уволили, а школу взяли на контроль в районной администрации.

После проверки надзорного ведомства, как сообщало издание «ЯмалPRO», выяснилось, что там также не соблюдались санитарные нормы. «В отношении воспитанников отдельными сотрудниками интерната допускались оскорбительные высказывания. Применялись недопустимые виды наказаний. Выявлены и иные нарушения закона», — отметила помощник прокурора.

Как выяснили местные СМИ, родители детей выставили в группе «Голос Тундры» соцсети «Вконтакте» гневное письмо, где было написано, что директор интерната устроила гостиничные номера и классы в спальном корпусе интерната. Детей размещали на двухъярусных кроватях, многим не хватало полотенец. В туалетах школьники пользовались тетрадными листами — бумага там появлялась только перед приездом проверяющих комиссий.

«Мы, родители, давали согласие на привлечение детей к труду. Но руководство школы этим злоупотребляет, каждый день заставляя детей убирать столовую, весь интернат. Воспитатели отобрали у детей телефоны по приказу директора и спрятали их под ключ в свои кладовки», — писали родители.

Ранее в Тазовском районе Ямало-Ненецкого Автономного округа были привлечены к ответственности заместитель директора и три сотрудника школы-интерната в поселке Гыда после суицида воспитанника учреждения. По данным надзорного ведомства, трагедия произошла 22 марта 2019 года — в тот день 16-летний подросток самовольно покинул территорию интерната.

Тело подростка с признаками самоубийства обнаружили под одним из жилых домов села. Известно, что с апреля 2018 года несовершеннолетний юноша стоял на профилактическом и внутришкольном учете в связи с употреблением спиртного.

Между тем уже в ноябре 2018 года он был снят с учета. Однако в феврале его вернули в интернат — у подростка отмечались отклонения в поведении, что требовало особого контроля за ним со стороны администрации учебного заведения.

После ЧП прокуратура запустила проверку по факту смерти ребенка, а также халатности воспитателей и руководства интерната — подросток ушел без контроля сотрудников воспитательного учреждения, а его поиски начались лишь ночью.

В связи с несвоевременной организацией розыска несовершеннолетнего, с раннего снятия с профилактического учета, по ходатайству прокуратуры, к дисциплинарной ответственности было привлечено четыре должностных лица, включая заместителя директора школы.