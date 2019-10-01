Ушли на дно: в Москве рекордно низкое давление

1 октября в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление, которое составило 730 мм рт. ст. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Специалист подчеркнул, что показатель является рекордным именно для 1 октября. Он превзошел показатель 1954 года, когда в этот день давление в столице составило 733 мм рт. ст.
«Таким образом, мы оказались на рекордном «барическом дне», — сказал Тишковец ИА «Москва». При этом он отметил, что давление будет расти в течение дня и уже к вечеру составит 738 мм рт. ст.
Ранее синоптики объяснили такое необычное явление тем, что Москва попала в зону действия циклона.
«В начале октября погоду в Москве и области будет формировать очень глубокий циклон. Он формируется над Северным морем, затем центр его смещается на Ботнический залив.
1 октября давление в центре этого вихря понизится до 980 гПа, а в сферу его влияния попадет практически вся Европейская Россия», — сообщается на портале «Метеоновости».
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова отметила, что из-за обширного циклона атмосферное давление в городе начало падать еще в субботу, 28 сентября. Несмотря на то что давление вырастет уже во вторник, нормальных показателей оно достигнет лишь к субботе, 5 октября.
Уровень атмосферного фона, влияющего на самочувствие человека, рассчитывается отдельно для каждого региона России в зависимости от времени года. Так, для столицы и области нормой для осени считается показатель в 747-749 мм рт. ст. С увеличением температуры этот уровень также увеличивается. Например, нормой для теплого времени года может стать показатель в 760 мм рт. ст.
Что касается погоды на неделе, то москвичей ожидают повышенные температуры и дожди. Эта неделя станет теплее предыдущих.
В ночь на среду, 2 октября, температура в городе составит +5...+7°С, а днем поднимется до +14...+16°С. Будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Скорость ветра местами увеличится до 12-17 м/с. Атмосферное давление поднимется до 741 мм рт. ст.
Ночью 3 октября температура воздуха составит +11...+13°С, а днем этот показатель увеличится до +17...+19°С. Таким образом четверг станет самым теплым днем на неделе. В Москве также пройдут дожди, атмосферное давление не изменится. Днем ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/с и порывами до 15 м/с.
Уже в пятницу температура воздуха вновь станет снижаться. Ночью 4 октября столбики термометров покажут +8...+13°С, а днем воздух прогреется до +10...+15°С. Атмосферное давление — 740 мм рт. ст.
В субботу температура опустится: ночью и днем ожидается +5...+10°С. Так же, как и в предыдущие дни, погода будет облачной и дождливой. Атмосферное давление поднимется до 747 мм рт. ст. Ветер будет несильным: 5-10 м/с и без порывов.
В ночь на воскресенье, 6 октября, воздух не прогреется выше +6°С, а днем столбики термометра покажут +5..+10°С. В последний день недели небо прояснится и выглянет солнце, осадков не ожидается. Ветер будет тихим – 3 м/с. Атмосферное давление поднимется до 752 мм рт. ст.
Теплая погода порадует на этой неделе не только москвичей, но и других жителей Центральной России, где температурные показатели превысят норму на 4-5 градусов. Погода во многих регионах будет больше похожа на начало сентября.
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведущего синоптика Гидрометцентра Леонида Ананьева.
Ночные температуры в центральных областях составят +8...+13°С, днем +15...+18°С. На юге Центральной части страны – в Воронежской, Белгородской, Липецкой областях – ожидается до 22°С. При этом погода останется дождливой.
На северо-западе (Ленинградская, Псковская и Новгородская области) ночью преимущественно +4...+9°С, днем +9...+14°С. К концу недели ожидается похолодание. Теплая погода придет и в Поволжье. По ночам температура воздуха составит +4..+9°С, в светлое время суток — +10..+15°С.
«Бархатный сезон» продолжается на юге России. На побережье Черного моря ночью температура на этой неделе не опустится ниже +10...+15°С, а днем в середине недели ожидается до +25°С. На крымских курортах на пару градусов прохладнее. А в республиках Северного Кавказа столбики термометров покажут до +28ׄ°С.
На Урале погода обещает быть промозглой. По ночам ожидаются заморозки до -5°С. Кроме того, в начале недели пройдут дожди с мокрым снегом. В Сибири в середине недели температура также повысится до +16..+17°С. При этом в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный дождь вперемешку со снегом.
Наконец, в Приморье на этой неделе также ожидается «бархатная» погода. Температура днем достигнет +25°С. Однако, как и во многих других частях России, к концу недели там похолодает до +18°С, а также пройдут дожди.