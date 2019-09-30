«Чистый хаос»: история неразгаданного массового убийства в США

«Каждый раз, когда он переставал стрелять, люди поднимались и бежали»

28 сентября 2017 года в отеле Мандалай Бэй появился состоятельный посетитель – 64-летний мужчина по имени Стивен Пэддок. Он заселился в номер люкс 135 на 32-м этаже. В течение нескольких дней он поднял в свой номер в общей сложности 10 чемоданов, при этом не вызвав подозрений у персонала отеля. Багаж Пэддока состоял из оружия — 44 ствола, каждым из которых он владел легально. Среди них — полуавтоматические винтовки Colt AR-15, автомат Калашникова и его модификации, а также несколько десятков магазинов с патронами.

Реклама

Огромное количество оружия не было замечено и при уборке номера. Одна из уборщиц рассказала, как в последний раз посещала номер посетителя Пэддока. Его комната была абсолютно чистой, за исключением ванной и разворошенной кровати. Мусорные корзины даже не пришлось выносить, несмотря на то что Пэддок, по словам женщины, проводил много времени за компьютером и редко выходил из номера. На обед он обычно заказывал суп.

Пока она убиралась в комнате Пэддока, тот «все время на нее смотрел». Через какое-то время уборщице стало неловко и она, закончив уборку, покинула номер.

1 октября Стивен Пэддок отправился играть в казино. Как позднее расскажут его близкие, он был профессиональным игроком в азартные игры и мог неделями жить в отелях при казино. К вечеру постоялец поднялся в свой номер, окна которого выходили на площадку, где проходил фестиваль кантри. Вечером 1 октября трехдневный фестиваль заканчивался выступлением музыканта Джейсона Олдина — в тот момент на площади находились около 22 тыс. человек.

Пэддок приготовил оружие, разбил окно в своем номере и стал ждать. Как только на сцене появился Олдин, в 22:05 64-летний пенсионер открыл огонь на поражение с расстояния в 300 метров.

close Окна, откуда Стивен Пэддок открыл огонь Окна, откуда Стивен Пэддок открыл огонь AP

По словам очевидцев, стрельба была очень интенсивной. Многие посетители фестиваля, как и сами музыканты, в первые секунды подумали, что звуки выстрелов – это пиротехника или спецэффекты.

«Я оставил своих друзей, чтобы взять пиво, и в один момент услышал «Бах! Бах! Бах!». Я подумал, что это были проблемы со звуком, но быстро понял, что это были выстрелы, – вспоминал позднее Джастин Циммерман, который приехал на фестиваль с друзьями из штат Айова. – Я просто стоял там, я не знал, что делать. Вдруг я оказался на земле. Каждый раз, когда он переставал стрелять, люди поднимались и бежали. Люди перепрыгивали через других людей и через вещи. Это была толпа бегущих в панике людей, в ней я ничего не мог видеть».

Люди не понимали, откуда ведется стрельба, некоторые бежали в сторону отеля, прямо под пули. Отец троих детей Джонатан Смит отмечал на фестивале день рождения брата. Когда началась стрельба, он смог покинуть опасную зону, но каждый раз возвращался, чтобы помочь людям сориентироваться и вывести их. Он успел спасти около 30 человек, прежде чем получил ранение в шею. Пуля попала в ключицу мужчины, и врачи не стали сразу извлекать ее. Возможно, она останется в теле Смита на всю жизнь.

Семья Уотсонов с двумя детьми девяти и пяти лет выжила, потому что решила уйти с фестиваля всего за несколько минут до того, как Пэддок начал расстреливать людей.

«Когда мы уходили, это был чистый хаос. Это было похоже на военную зону... Все пытались спастись, упав на землю. Каждый раз, когда стрельба прекращалась — это было похоже на то, что он перезаряжал оружие или что-то еще — люди поднимались и бежали», – рассказал глава семьи.

Пэддок прекратил огонь уже в 22:15, однако за эти десять минут он успел ранить более 500 человек. 58 из них скончались. Таким образом, убийство в Лас-Вегасе стало самым массовым в истории США c момента теракта 11 сентября 2001 года.

Одним из погибших стал 28-летний Крис Ройбэл, который совсем недавно вернулся на родину со службы в Афганистане. Ветеран военно-морского флота пришел на концерт вместе с матерью, однако их разделила толпа. Когда началась стрельба, женщина пыталась найти сына, но было уже поздно.

«Он участвовал в боевых действиях и вернулся без единой царапины, а потом пришел на концерт и погиб», – рассказала женщина в интервью NBC.

В своем последнем посте в cоцсетях военный рассуждал над вопросом о том, «на что похоже, когда в тебя стреляют». «Люди задают этот вопрос, потому что 99% американцев никогда не узнают, что это такое, — писал Ройбэл. – Мой ответ ... полон горькой правды вперемешку с неподдельным страхом и яростью». Военный вспоминал, что со временем после ранения возбуждение проходит и остается только чувство гнева.

Еще одним погибшим стал 29-летний медбрат Сонни Мелтон, который закрыл собой жену. «Он спас мне жизнь. Он обхватил меня сзади и побежал, в этот момент я почувствовала, что ему выстрелили в спину», – рассказала супруга погибшего.

Лиза Ромеро-Муниз из Нью-Мексико оказалась в Лас-Вегасе на годовщину свадьбы — муж подарил ей билеты на любимого кантри-певца Джейсона Олдина. Женщина погибла, у нее остались трое детей

Пэддок прекратил стрельбу, когда заметил приближающихся к его двери представителей службы безопасности отеля. Мужчина заранее установил несколько скрытых камер наружного наблюдения: в коридоре и в дверном глазке. Когда в номер к нему постучали, он выстрелил через дверь и ранил одного из сотрудников отеля в ногу. После этого правоохранители уже точно знали, в каком номере скрывается убийца.

Спецназ взорвал дверь и проник в номер, однако к этому времени Пэддок уже совершил суицид.

Почему он это сделал?

Первым делом полиция допросила подругу Пэддока – 62-летнюю Мэри-Лу Дэнли, которая во время нападения была за границей. Она рассказала, что никогда не замечала за мужчиной агрессивного поведения. За две недели до трагедии он подарил ей билеты на самолет до Филиппин, а затем перевел ей на счет $100 тыс.

«Я была ему благодарна, но опасалась, что таким образом он решил мне сообщить, что уходит от меня. Я любила его и надеялась, что у нас в будущем будет тихая и спокойная жизнь», – заявила Дэнли.

Спустя два года после стрельбы полиция так и не узнала, что послужило мотивом для кровавой бойни.

«Мы изучили буквально все – личную жизнь подозреваемого, его социальную активность, политическое мировоззрение, финансовое состояние и даже возможные связи с радикалами, о которых так много говорили», – сообщил журналистам заместитель шерифа Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл.

Спустя несколько часов после нападения террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность, заявив, что Пэддок якобы принял ислам. Тем не менее ФБР так и не нашло никаких доказательств этого. Заместитель директора ФБР Андрю Маккейб отметил, что дело Пэддока «несколько отличается от многих из тех, которые уже приходилось расследовать до этого».

Известно, что пенсионер был очень обеспеченным и никогда не имел проблем с законом. Судя по данным полиции, его никогда не останавливали даже за опасное вождение на дороге. Состояние он сколотил на бизнесе, связанном с недвижимостью. По данным The Washington Post, родственники оценивали его накопления в примерно $2 млн.

Стивен Пэддок, 2002 год GlobalLookPress

Мужчина любил кантри и сам ходил на концерты вроде того фестиваля, на котором он устроил стрельбу. Полиция также выяснила, что Пэддок, возможно, планировал нападение и на других концертах. Так, за неделю до стрельбы на фестивале кантри он бронировал люксовый номер в другом отеле Лас-Вегаса, окна которого также выходили на музыкальный фестиваль под названием «Жизнь прекрасна». На этом фестивале должна была выступать британская группа Muse. Американские СМИ также сообщали, что Пэддок интересовался фестивалем Lollapalooza в Чикаго, который посещают сотни тысяч зрителей.

Кроме того, стало известно, что мужчина начал подготовку к нападению за год до ЧП. За последние 13 месяцев он успел купить 33 из 44-х стволов. Хотя приобрести оружие в Штатах очень легко, продажа автоматического оружия жестко регулируется законодательством. Например, обычный гражданин не может приобрести винтовку, которая стреляет, пока палец находится на спусковом крючке

Тем не менее в стране можно законно приобрести так называемые «скользящие приклады», которое позволяет вести стрельбу со скоростью автомата из полуавтоматического оружия. Именно эти устройства заранее подготовил Пэддок, что объясняет, почему стрельба на фестивале была такой частой.

Специалисты также полагают, что Пэддок не думал, что сможет сбежать с места преступления, и самоубийство было частью его плана. В пользу этой версии говорит тот факт, что он установил скрытые видеокамеры, чтобы контролировать передвижения полиции.

«Обычно камеры ставят именно для того, чтобы не сдаться полиции живым», – пояснил BBC Адам Лэнкфорт из университета Алабамы, изучающий случаи массовых убийств по всему миру.

Пэддок был одиночкой: он никогда не задерживался долго на одном месте, часто переезжал. Хотя он дважды был женат, детей у мужчины не было. С одним из своих братьев он не виделся 20 лет – тот даже не сразу узнал его фотографию по телевизору. С другим братом – Брайаном – он виделся раз в несколько лет. Мужчина рассказал журналистам, что семья Стивена никогда не замечала за ним даже пристрастия к оружию – он был обычным мирным американцем.

«Он простой парень, который жил в Меските и ездил в Лас-Вегас играть в казино», – сказал Брайан Пэддок о брате через несколько дней после массового убийства.