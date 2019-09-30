«Крови не жажду»: почему Устинову поменяли приговор

В Москве состоялось второе заседание по пересмотру приговора для 23-летнего актера Павла Устинова, которого признали виновным в применении насилия к росгвардейцу. По решению суда срок наказания ему был изменен с 3,5 года заключения в колонии на один год условного срока, сообщает РИА «Новости».

В ходе заседания суд принял решение приобщить к материалам дела Устинова вывод экспертизы о том, что актер не хватал росгвардейца за руки во время акции, которая проходила в Москве 3 августа.

Кроме того, судьи также рассмотрели новые видеозаписи задержания актера, с которыми ранее отказался ознакомиться суд первой инстанции.

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Отметим, что всего в суде было показано четыре видеозаписи: две предоставила сторона защиты, одну — потерпевший. Еще один ролик, записанный без звука, был приобщен к делу во время расследования.

После просмотра видеороликов прокурор обратилась к потерпевшему — сотруднику Росгвардии Александру Лягину — с вопросом, видел ли он Устинова в толпе.

«Мы заприметили в толпе уже, поэтому целенаправленно двигались к нему. Стоял человек в телефоне, мало ли какие действия мог предпринять. Выкрикивал лозунги», — заявил Лягин. Он отметил, что со стороны молодой человек казался одним из координаторов шествия.

При этом, как указал сам потерпевший, он не считает необходимым наказывать молодого человека сроком, «связанным с реальным лишением свободы».​ «Я, как человек, который тоже служил в Нагцвардии, не стал бы назначать [наказание], связанное с реальным лишением свободы. Большое моральное давление идет на меня и на Павла в сети интернет», — заявил Лягин. Он уточнил, что речь идет о социальных сетях, в частности — «ВКонтакте».

Сам Павел Устинов в суде выступил очень кратко. «Я ничего не скандировал, хотел позвонить другу, но тут на меня напали. Я не представлял никакой опасности, я спокойный мирный человек», — заявил актер.

После вынесения решения о смягчении приговора молодой человек заявил, что по-прежнему собирается добиваться полного оправдания. Это намерение подтвердила и сторона его защиты.

«В апелляционной инстанции была установлена невиновность Павла Устинова, оснований для задержания не было. Интересно почитать мотивировочную часть, как они изменили [категорию преступления с тяжкого] на среднюю тяжесть», — подчеркнул защитник Дмитрий Чешков.

После завершения заседания Устинов также ответил на вопросы журналистов. Один из них, в частности, касался желания актера добиваться наказания для сотрудников правоохранительных органов за превышение полномочий.

«Я крови не жажду. Я к Росгвардии нормально отношусь. Но этот случай — это противоправные действия», — сказал актер, после чего удалился в сопровождении адвоката.

Ранее о смягчении наказания Павлу Устинову до одного года условно говорил глава Росгвардии Виктор Золотов. «Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно. Вот моя точка зрения», — цитировал слова Золотова ТАСС в середине сентября.

Напомним, что согласно обвинительному заключению, подсудимый оказал сопротивление при задержании, «причинил потерпевшему вывих головки левой плечевой кости и унизил честь, профессиональное достоинство Лягина, причинив ему нравственные страдания и физические повреждения». Именно за это Тверской суд ранее вынес ему приговор, 18 сентября обжалованный адвокатами Устинова.

Предыдущее заседание по делу фигуранта «московского дела», которое состоялось 26 сентября, длилось всего один час. Тогда дальнейшее рассмотрение апелляционной жалобы было перенесено, так как решался вопрос о приобщении к делу ряда доказательств — в том числе видеозаписей, представленных защитой. Они были сделаны на митинге журналистом Василием Полонским и наблюдателем от Amnesty International Олегом Козловским.

Начало рассмотрения апелляции ранее прокомментировала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, присутствовавшая в зале суда. По словам представителей ее пресс-службы, она осталась удовлетворена результатом заседания.

Сам Павел Устинов, после того как суд 20 сентября заменил ему арест на подписку о невыезде, опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил всех за выражение поддержки в его адрес. Он также пообещал оказывать посильную помощь другим фигурантам «московского дела».

«[Сейчас] я знакомлюсь с делами других ребят, с которыми мы случайно вместе оказались в «московском деле». Я хочу выразить поддержку родственникам. Я надеюсь на то, что все окажутся, как и я, дома со своими родными и близкими», — заключил Устинов.