Шантаж и насилие: как пара из Татарстана кошмарила город

В Набережных Челнах правоохранители завершили расследование уголовного дела по трем статьям — об изнасиловании, незаконном лишении свободы и вымогательстве — в отношении 39-летнего местного жителя и его знакомой. Как сообщила прокуратура по Республике Татарстан, жертвами злоумышленников стали мужчины, которых заманивали в сауну, а затем насиловали, снимая происходящее на видео с целью шантажа.

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По данным следствия, идея преступления принадлежала 39-летнему мужчине — он предложил своей знакомой находить мужчин через социальные сети и предлагать им услуги интимного характера. Так на уловку мошенников попался один из местных жителей. Он договорился со злоумышленницей о встрече в сауне, а после этого к ним присоединился 39-летний мужчина.

Вместе они удерживали потерпевшего, подвергая его надругательству. При этом пара вела видеозапись происходящего — за полученную запись насильники потребовали, по данным РИА «Новости», 18 тысяч рублей.

Как установило следствие, сообщники совершили как минимум три нападения. В настоящее время уголовное дело о незаконном лишении свободы, сексуальном насилии и вымогательстве направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения и вынесения приговора.

Еще один шокирующий случай недавно произошел в другом городе Республики Татарстан, Бугульме. 22-летняя девушка и ее 32-летняя сообщница подозреваются в изнасиловании своего 19-летнего знакомого. По данным следствия, инцидент произошел днем 15 сентября 2019 года в квартире одной из пятиэтажек, куда 19-летний студент пришел в гости к своей знакомой. Там девушка попросила разобраться в ее телефоне — он сломался и перестал работать.

«Потерпевший взял у подозреваемой на время мобильный телефон, а когда вернул, хозяйка устройства обнаружила, что экран треснул. В результате она потребовала у молодого человека компенсацию в размере 3 тысяч рублей. Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Подруги снимали свое преступление на камеру мобильного телефона. После совершенного насилия он решили немного отдохнуть и отправили молодого человека за деньгами. Они пригрозили, что, если он не найдет деньги и не вернется, записи будут опубликованы в интернете.

Сейчас правоохранители выясняют, почему 19-летний молодой человек не оказал сопротивления злоумышленницам. По данным проведенной экспертизы, в его крови не было обнаружено алкоголя. По словам потерпевшего, царапина на телефоне была лишь поводом для воплощения в жизнь извращенных фантазий. Все отснятое задержанными подругами приобщено к материалам уголовного дела.

Девушек задержали и возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Правоохранители ходатайствуют о заключении их под стражу на время следствия.

Случай сексуального насилия, снятого на видео с целью последующего шантажа, произошел и в Москве. Там группа подростков изнасиловала 13-летнюю девочку маркером. Происходящее несовершеннолетние сняли на видео.

Как установило следствие, школьница пошла гулять с мальчиками 14 и 16 лет на тепловую станцию. Подростки забрались на крышу, где начали распивать алкогольные напитки. Затем один из юношей предложил девочке вступить с ним в интимную связь, однако она отказалась. После этого ее силой раздели, связали руки проводом и изнасиловали маркером. Молодой человек, который склонял школьницу к интиму, снимал все на видео.

Известно, что сначала школьница ничего не рассказала о произошедшем своим родителям. Но через несколько дней один из предполагаемых насильников написал ей, что выложит видеозапись в интернет. После этого она все рассказала маме, которая немедленно написала заявление в полицию. Знакомые девочки начали угрожать ей расправой.

Правоохранители задержали одного из подростков в рамках уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Его мать, однако, заявляет, что мальчика оговорили.