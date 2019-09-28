«Курить – не запрещаем»: в МЧС пояснили новые правила

Изменения в правилах противопожарного режима не подразумевают запрет на курение на балконах жилых помещений, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — сказали в ведомстве.

Вместе с тем на сайте министерства приведены слова Рината Еникеева, директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Он утверждает, что эта инициатива МЧС направлена, прежде всего не на борьбу с курильщиками. По словам Еникеева, новые требования должны повлиять на культуру безопасности.

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«После принятия данных поправок если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного», — уточнил он.

При этом на сайте МЧС России отмечается, что для нарушителей закона предусматривается наказание. Если действия курильщика приведут к пожару, то, согласно статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, виновник получит предупреждение и штраф в размере до 5 тыс. руб.

«Кроме того, неосторожные действия с открытым огнем могут привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», — отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что изменения в правила противопожарного режима, которые 26 сентября, одобрило российское правительство, помогут пострадавшим «легче взыскивать потери с виновного лица».

«Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили», — пообещали в министерстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщал, что новые требования, которые вступят в силу с начала следующего месяца, накладывали запрет на курение на балконах.

«С 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить. К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — говорилось в сообщении агентства.

Инициатором этого изменения выступили представители МЧС России. Свое решение в ведомстве аргументируют тем, что, согласно статистике, ежегодно количество пожаров на балконах и лоджиях только увеличивается. Так, по данным ведомства, в 2017 году таких случае было 1478, в 2018 – 1964, в нынешнем году, за прошедшие девять месяцев уже произошло 1823 пожара. Таким образом, неосторожность при курении на балконах стала причиной пожаров в 60% случаев.

«За последний год число погибших от пожаров на балконе составило 12 человек, 135 человек получили травмы. 60% случаев — неосторожность при курении, 40% — запуск петард, использование мангала, неисправности с проводкой или электроприборами», — сообщили в МЧС.

В министерстве считают, что принятые меры помогут снизить количество пожаров, а также сократить гибель и количество пострадавших людей. Кроме того, ведомство запустило всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!» Ее участники должны выложить в своих соцсетях истории о неосторожном обращении с огнем на балконе, которое привело к плачевным последствиям. При этом в посте необходимо использовать хэштег #БАЛКОННЕДЛЯОГНЯ, а также можно прислать видео и фотографии.

Тем временем власти поддерживает внесенные изменения в правила противопожарного режима. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства выступает за здоровый образ жизни, передает РИА «Новости».

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественной резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения», — сказал Песков.

Однако исполнительный директор общероссийского движения «За права курильщиков» Андрей Лоскутов убежден, что новые требования не повлияют на поведение курящих.

«Люди курили на балконе и будут продолжать курить. Это решение никак не может прекратить это. В России примерно 40 млн курильщиков, они ежедневно выкуривают 17 сигарет. Мы посчитали, что если выполнять все законы, то можно выкурить две сигареты в сутки», — обратил он внимание в разговоре с изданием Nation News.

По словам главы движения, ежедневно закон нарушается порядка 500 млн раз. В связи с этим возникает вопрос, «кто будет это отслеживать». «В России просто нет такой силы», — уверен Лоскутов.

Вместе с тем член Ассоциации юристов России Алексей Гавришев также не представляет, каким образом будут доказывать вину в возникновении пожаров.

«Скорее всего, выявлять нарушения будут по жалобе соседей, но как будет выглядеть процедура доказывания совершения нарушения и последующего наказания, пока не очень ясно», — сказал он РИА «Новости».