«Курить – не запрещаем»: в МЧС пояснили новые правила

МЧС опровергло сообщения о запрете курения на балконах

В МЧС России опровергли запрет на курение на балконах жилых помещений. Там отметили, что новые требования не запрещают курить, они лишь накладывают определенную ответственность на людей, по вине которых возник пожар. То есть, если из-за сигареты или искры от мангала загорится чей-то балкон, то виновника ЧП наказать будет проще, чем это было ранее.

Изменения в правилах противопожарного режима не подразумевают запрет на курение на балконах жилых помещений, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — сказали в ведомстве.

Вместе с тем на сайте министерства приведены слова Рината Еникеева, директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Он утверждает, что эта инициатива МЧС направлена, прежде всего не на борьбу с курильщиками. По словам Еникеева, новые требования должны повлиять на культуру безопасности.

«После принятия данных поправок если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия, будет повод и основание выявить виновного», — уточнил он.

При этом на сайте МЧС России отмечается, что для нарушителей закона предусматривается наказание. Если действия курильщика приведут к пожару, то, согласно статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности, виновник получит предупреждение и штраф в размере до 5 тыс. руб.

«Кроме того, неосторожные действия с открытым огнем могут привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», — отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что изменения в правила противопожарного режима, которые 26 сентября, одобрило российское правительство, помогут пострадавшим «легче взыскивать потери с виновного лица».

«Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили», — пообещали в министерстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщал, что новые требования, которые вступят в силу с начала следующего месяца, накладывали запрет на курение на балконах.

«С 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить. К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — говорилось в сообщении агентства.

Инициатором этого изменения выступили представители МЧС России. Свое решение в ведомстве аргументируют тем, что, согласно статистике, ежегодно количество пожаров на балконах и лоджиях только увеличивается. Так, по данным ведомства, в 2017 году таких случае было 1478, в 2018 – 1964, в нынешнем году, за прошедшие девять месяцев уже произошло 1823 пожара. Таким образом, неосторожность при курении на балконах стала причиной пожаров в 60% случаев.

«За последний год число погибших от пожаров на балконе составило 12 человек, 135 человек получили травмы. 60% случаев — неосторожность при курении, 40% — запуск петард, использование мангала, неисправности с проводкой или электроприборами», — сообщили в МЧС.

В министерстве считают, что принятые меры помогут снизить количество пожаров, а также сократить гибель и количество пострадавших людей. Кроме того, ведомство запустило всероссийскую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!» Ее участники должны выложить в своих соцсетях истории о неосторожном обращении с огнем на балконе, которое привело к плачевным последствиям. При этом в посте необходимо использовать хэштег #БАЛКОННЕДЛЯОГНЯ, а также можно прислать видео и фотографии.

Тем временем власти поддерживает внесенные изменения в правила противопожарного режима. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства выступает за здоровый образ жизни, передает РИА «Новости».

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественной резонанс. Поэтому любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения», — сказал Песков.

Однако исполнительный директор общероссийского движения «За права курильщиков» Андрей Лоскутов убежден, что новые требования не повлияют на поведение курящих.

«Люди курили на балконе и будут продолжать курить. Это решение никак не может прекратить это. В России примерно 40 млн курильщиков, они ежедневно выкуривают 17 сигарет. Мы посчитали, что если выполнять все законы, то можно выкурить две сигареты в сутки», — обратил он внимание в разговоре с изданием Nation News.

По словам главы движения, ежедневно закон нарушается порядка 500 млн раз. В связи с этим возникает вопрос, «кто будет это отслеживать». «В России просто нет такой силы», — уверен Лоскутов.

Вместе с тем член Ассоциации юристов России Алексей Гавришев также не представляет, каким образом будут доказывать вину в возникновении пожаров.

«Скорее всего, выявлять нарушения будут по жалобе соседей, но как будет выглядеть процедура доказывания совершения нарушения и последующего наказания, пока не очень ясно», — сказал он РИА «Новости».