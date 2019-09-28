Южная Корея: как в порту взорвался танкер с россиянами

В сеть попали фото и видео с места взрыва перевозящего нефтепродукты танкера, на борту которого находились 25 человек, в том числе россияне. На кадрах видно, как сначала поднимается столб дыма с огнем, а затем темно-серый столб дыма поднимается вверх, и ветром его сдувает в сторону моста, проходящего над причалом.

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Как сообщает агентство «Ренхап», взрыв произошел в южнокорейском порту Ульсан примерно в 10:51 по местному времени (04:51 мск) на грузовом судне Stolt Groenland водоизмещением почти 26 тыс. тонн, на котором перевозили нефтепродукты. Отмечается, что оно было пришвартовано на причале под флагом Кайманских островов.

После взрыва на танкере начался пожар. В момент возгорания на борту корабля находились 25 членов экипажа. Среди экипажа — граждане России и Филиппин.

При этом огонь впоследствии перекинулся и на рядом стоящее судно. На борту грузового корабля Bow Dalian под флагом Сингапура находился 21 человек. Моряки с двух пострадавших суден были эвакуированы.

Как передает ТАСС со ссылкой на российского вице-консула в Пусане Евгения Евдокимова всех 10 граждан России, включая капитана судна, которые находились в момент взрыва на борту, удалось спасти.

«Всех эвакуировали, никто серьезно не пострадал. Некоторым членам экипажа была оказана медпомощь на месте, из россиян никого в больницу не увезли», — рассказал дипломат агентству.

«На судне в момент взрыва не велось ни ремонтных, ни погрузочных работ. Видимо, что-то было в грузе, из-за чего произошел взрыв и возгорание», — добавил Евдокимов.

По словам вице-консула России, пожар на судне, пришвартованном под флагом Каймановых островов, уже ликвидирован.

Между тем СМИ сообщают о 9 россиянах. Так, РЕН ТВ, ссылаясь на российское консульство в Сеуле, сообщает о том, что на борту взорвавшегося танкера находились 9 россиян, которые не пострадали.

Информацию о том, что российские моряки не пострадали, подтверждает и РИА «Новости» со ссылкой на российское генконсульство в Пусане. Там агентству сообщили, что, по словам капитана судна, никто из граждан России серьезно не пострадал.

«Генеральное консульство находится в контакте с капитаном судна, агентирующей компанией и полицией Ульсана. Продолжаем следить за развитием данной ситуации», — добавили в консульстве.

Вместе с тем, как передает издание, экипаж загоревшегося в Южной Корее танкера Stolt Groenland не обращался в Российский профсоюз моряков. Как говорится на портале Международной федерации транспортных рабочих (ITF), моряки этого судна защищены коллективным договором с федерацией, который истекает 30 сентября. Вместе с тем, РИА «Новости» отмечает, что владелец судна — компания Stolt Tankers (Роттердам, Нидерланды, входит в Slolt Nielsen).

Вместе с тем, как передает агентство «Ренхап», в происшествии пострадали 18 человек. Так, среди получивших ранения 12 моряков – трое иностранцев и девять граждан Южной Кореи. Кроме того, травмы получили и шесть спасателей. По информации агентства, у пострадавших в основном ожоги и поражения органов дыхания. По данным местных властей, один кореец получил серьезные травмы.

Тем временем, по информации корейского агентства, спасатели предпринимают усилия по сдерживанию огня и предотвращению его дальнейшего распространения. В частности, были предприняты меры по перемещению находившихся рядом судов, чтобы огонь на них не перекинулся. При этом, как отмечает издание со ссылкой на южнокорейские власти, береговая охрана вместе с полицией расследует обстоятельства взрыва.

Stolt Tankers – компания, на танкере которой в субботу, 28 сентября, произошел взрыв, а затем пожар, имеет более 70 глубоководных судов. Stolt-Nielsen Limited (SNL) обеспечивает транспортировку и хранение жидкостей, в частности специальных и сыпучих жидких химических веществ. В основном работает на территории Соединенных Штатов, Нидерландов и Сингапура. В настоящее время эта компания, основанная в 1959 году, является одной из крупнейших в мире.