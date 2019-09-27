Насиловал и допрашивал: как следователь держал город в страхе

На Северном Кипре задержали 27-летнего рецидивиста из Алтайского края Александра Сатлаева по подозрению в нападении на местную жительницу. Об этом сообщает местное издание Kibris Gasetesi.

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По данным газеты, россиянин был арестован в городе Кирения. По версии следствия, он напал на прохожую, выхватил у нее сумку с деньгами, а также попытался задушить. Выйти на злоумышленника правоохранителям Кипра удалось после изучения данных с камер видеонаблюдения.

Ранее, в 2015 году, Сатлаев был осужден в России по нескольким эпизодам изнасилований в городе Горно-Алтайске. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы колонии общего режима. Помимо этого, его обязали выплатить компенсацию за моральный вред пострадавшим.

Известно, что первое преступление злоумышленник совершил еще в 2012 году. Тогда он занимал должность следователя. Следствие установило, что мужчина нападал на своих жертв ночью или рано утром в парках, во дворах, в кафе. Одной из жертв насильника стала беременная женщина.

Она рассказала сайту kp.ru о том, что с ней произошло. По ее словам, Сатлаев схватил ее сзади ранним утром неподалеку от роддома и начал душить. «Ничего плохого не будет, если будешь вести себя тихо», — рассказала потерпевшая.

После этого он подвел ее к забору и приказал не оглядываться. После в явки с повинной злоумышленник объяснял: «Увидел в районе роддома женщину, завел за дом, а дальше ничего не помню».

Следующее изнасилование, совершенное Сатлаевым в 2013 году, он расследовал сам. Девушку он встретил в парке в центре города. Жертва поздно вечером возвращалась домой после работы — он схватил ее, приказал не шуметь и выключить телефон. Россиянка пыталась разговаривать с ним и спросила, что ему нужно, на что тот ответил, что только секс. После этого он стал душить ее и повел глубже в парк — лица насильника она не запомнила.

Россиянка обратилась в полицию, допрашивал ее сам Сатлаев. В ходе следственных действий он заявил, что девушка врет о произошедшем с ней и дело заводить не имеет смысла, так как лица преступника она не запомнила. В результате жертва написала, что изнасилования не было.

Как установил впоследствии суд, всего Сатлаев совершил 11 нападений. Уточнялось, что при приеме на работу злоумышленник прошел все необходимые проверки. У него не было выявлено психических отклонений.

После ареста сотрудника Следственного комитета по подозрению в множественных эпизодах насилия в Горно-Алтайск прибыла комиссия из СКР, которая начала собственную проверку — от должностей были отстранены руководитель регионального управления СКР, его заместитель, а также непосредственный руководитель Сатлаева. В отставку пришлось уйти и отцу молодого насильника.

В день вынесения приговора сослуживцы Сатлаева рассказали kp.ru, что долго не могли поверить в произошедшее. Одна из подруг осужденного отметила, что и друзья находятся в шоке.

«Не верится в то, что под личностью веселого парня, который умел сказать комплимент и с которым было интересно поговорить о книгах, о путешествиях, который к своей сестре трепетно относился, скрывается серийный насильник», — уточняла тогда Ольга.

В то же время, находясь в колонии для бывших сотрудников органов в Нижнем Тагиле, Александр Сатлаев потребовал компенсацию от госказны за эпизоды, по которым был оправдан. Ему удалось отсудить у Минфина России 50 тыс. рублей.

Между тем в начале марте 2019 года он вышел по УДО из колонии в Нижнем Тагиле. Однако сразу после освобождения, сообщали в Следственном комитете, в ночь на 4 августа в Барнауле в подъезде дома он изнасиловал местную жительницу.

Личность Салтаева правоохранители установили сразу, однако он успел скрыться с территории региона — по неподтвержденным данным, мужчина прилетел на Кипр по поддельным документам. В итоге его объявили в международный розыск как серийного насильника по обвинению в совершении преступлений на территории Алтайского края. Теперь же его судьбой будет заниматься кипрская полиция, которая должна принять решение об экстрадиции Салтаева в Россию.