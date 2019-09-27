Задушил после свадьбы: как екатеринбуржец обезумел от ревности

В Екатеринбурге суд признал 40-летнего Александра Моричева виновным в убийстве жены, которую он задушил в канун Нового года. Трагедия произошла всего через четыре дня после их свадьбы.

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Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 31 декабря прошлого года Моричев, будучи пьяным, поссорился с женой, повалил ее на диван и задушил шнуром от настольной лампы. По данным местных СМИ, мужчина приревновал свою супругу. Когда он осознал, что сделал, то уехал из города и долгое время прятался у знакомого в поселке в Свердловской области. Тем не менее правоохранителям удалось найти и задержать мужчину.

На допросе подозреваемый сознался в убийстве. В рамках дела были проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопическая и психиатрическая экспертизы.

27 сентября суд приговорил Моричева к 10 годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре.

Ранее в Оренбургской области по подозрению в жестоком убийстве женщины задержали ее 34-летнего сожителя. Тело жертвы обнаружили утром, 25 сентября, в одном из домов села Захаркино. 32-летняя женщина получила многочисленные травмы головы, туловища и конечностей.

Следственное управление по области возбудило уголовное дело по факту убийства. Вскоре правоохранители задержали и допросили сожителя убитой, который сознался в содеянном и рассказал, что мотивом для расправы стала ревность с его стороны.

Как выяснило следствие, вечером 24 сентября обвиняемый и жертва гостили у знакомых в селе. Мужчине показалось, что его возлюбленная кокетничает с хозяином дома, и он начал его избивать. Пострадавший выбежал из дома и скрылся, а обвиняемый переключился на сожительницу и стал бить ее кулаками, ногами и металлическим совком. От полученных травм женщина скончалась. Когда она перестала подавать признаки жизни, злоумышленник сходил к соседу, рассказал о происшествии, а затем вернулся в дом, где его и задержала полиция. В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия.

Между тем в Ямало-Ненецком автономном округе правоохранители предъявили обвинения в убийстве 41-летнему жителю Ноябрьска. Об этом сообщили в следственном управлении по ЯНАО. По версии следствия, 7 сентября 2019 года неоднократно судимый местный житель увидел, что его возлюбленная получила смс от другого мужчины, и приревновал ее.

В ходе ссоры он схватил ножницы и ударил женщину, задев подключичную артерию. Пострадавшая потеряла много крови и скончалась до приезда скорой помощи.

Мужчина полностью признал свою вину, решением суда он помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Тема противодействия домашнему насилию является одной из приоритетных в Совете Федерации во время осенней сессии. Об этом 25 сентября заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Этот вопрос уже давно перезрел, нам нужно оперативно разобраться в масштабах проблемы и выработать эффективные и адекватные меры», — сказала она.

Сенатор подчеркнула, что при этом важно соблюсти баланс между неприкосновенностью личной жизни семьи и привлечением к ответственности домашних тиранов, которые угрожают здоровью и жизни своих близких.

Рабочая группа Совфеда уже подготовила предварительные предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере. Сенаторы продолжат обсуждать тему с участием экспертов, представителей общественных организаций и правоохранительных органов.

Речь идет о законопроекте о профилактике домашнего насилия, который могут внести на рассмотрение Госдумы до конца октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Екатерину Лахову, которая входит в состав рабочей группы Совфеда по совершенствованию законодательства в сфере предупреждения и профилактики семейного насилия. По ее словам, до середины октября эксперты внесут последние поправки в текст документа, а затем представят его в нижнюю палату парламента.

В конце прошлого года зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что работа над проектом закона об основах профилактики семейно-бытового насилия завершается. Одним из основных нововведений проекта является охранный ордер — этот документ запрещает человеку, которого признали виновным в домашнем насилии, приближаться к жертвам. По мнению экспертов, охранный ордер позволит изменить сложившуюся практику, когда жертва рукоприкладства вынуждена сама уходить из дома и прятаться от агрессора в кризисном центре.