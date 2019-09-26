Зальет и высушит: что ждать от погоды в Москве

Погода на предстоящей неделе будет постоянно менять настроение. За дождями придет солнце, потом его снова скроют тучи — и решить, нужен ли вам зонт или его имеет смысл выложить из сумки, можно будет только по утрам, непосредственно перед выходом на работу. Ну или положившись на прогноз, который дает центр погоды «Фобос».

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В пятницу, 27 сентября, столичный регион останется в зоне повышенного атмосферного давления — вероятность осадков будет весьма небольшой, а температура окажется намного ниже положенных по климату значений. Днем облачно с прояснениями, температура +11…+13°С, ветер западный 3-8 м/с. Ночью облачно с прояснениями, без осадков. Минимальная температура +4…+6°С, ветер восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление повысится до 748 мм рт. ст., это около нормы.

Вечерние развлечения в такой холодный вечер, скорее всего, не будут предполагать прогулок по Москве — к тому же в фестивальной жизни города наблюдается некоторое затишье, и развлекать горожан никто не собирается.

В субботу, 28 сентября, столица останется под влиянием антициклона — будет светить солнце, а температура повысится до климатической нормы. Днем переменная облачность, без осадков, температура +9…+11°С, ветер западный, 4-9 м/с. Ночью облачно, без осадков. Минимальная температура +6…+8°С. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление уже превысит норму — оно составит 750 мм рт. ст..

На Трехгорной мануфактуре в эти дни — с 26 по 29 сентября, если быть точными — проходит фестиваль Artlife fest, в рамках которого можно посетить выставку современных художников из 16 стран мира. Акварели и пастели зарубежных деятелей искусства, возможно, сложно сравнить с работами современных художников, которые выставляются в павильонах Венецианской биеналле, однако это не все жанры, что представлены на выставке. Убедиться в этом можно, приехав на выставку — вход свободный. А если покажется, что современное искусство вы не понимаете, можно заесть горе в одном из ресторанов.

В воскресенье, 29 сентября, столичный регион накроют облачные поля теплого атмосферного фронта. Усилится ветер, пройдут дожди, температура поднимется — увы, из-за осадков это станет небольшим утешением для замерзших москвичей. Днем облачно, температура +9…+11°С, ветер южный 5-10 м/с. Ночью облачно, кратковременный дождь. Минимальная температура +1…+3°С. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление ожидается низким, 742 мм рт. ст., это не дотягивает до нормы.

В воскресенье хочется все-таки побыть дома перед рабочей неделей. Так что предлагаем стать к плите и отпраздновать тот факт, что в разгаре сезон не только яблок, но и слив, приготовлением легендарного пирога со сливами по рецепту, который с 1983-го по 1989-й ежегодно публиковался в газете The New York Times и заслужил бешеную популярность.

Для приготовления знаменитого на весь англоязычный мир пирога нужно взять 125 г муки, чайную ложку разрыхлителя, 200 г сахара, щепотку соли, 115 г сливочного масла комнатной температуры, два яйца и двенадцать слив, а также предварительно разогреть духовку до 180 градусов. В миске смешайте сухие ингредиенты — просеянную муку, разрыхлитель и соль. В другой посуде взбейте сливочное масло с сахаром добела, потом добавьте туда по одному яйца, каждый раз снова взбивая. В эту массу насыпьте муку с разрыхлителем и быстро перемешайте — так, чтобы мука едва соединилась с жидкими ингредиентами.

Тесто выложите в круглую форму со съемными краями, а поверх разложите кожицей вверх половинки слив. Их можно посыпать сверку корицей и сбрызнуть лимонным соком. Выпекайте пирог в течение часа.

В понедельник, 30 сентября, погода останется неустойчивой и дождливой, но станет еще теплее. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура +11…+13°С, ветер юго-западный 4-9 м/с. Ночью облачно, местами кратковременный дождь. Минимальная температура +7…+9°С, ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление понизится до 738 мм рт. ст..

Первый рабочий день можно начать с серьезного дела: для тех, кто надеется отправить своих детей учиться за границу, и для самих будущих студентов в Москве пройдет выставка зарубежного образования.

В отеле Radisson Royal соберутся представители различных зарубежных вузов, которые расскажут, как к ним можно поступить. Семинары по IELTS, карьерные консультации, профориентация, — все это нужно выпускникам уже в начале учебного года, потому что иначе в конце может стать мучительно больно.

Во вторник, 1 октября, характер погоды в Москве и в Подмосковье определит циклон, будет ветрено, пройдут дожди, температура будет близкой к норме. Днем облачно, дождь. Максимальная температура +9…+11°С, ветер юго-западный 4-9 м/с. Ночью облачно, временами дождь. Минимальная температура +7…+9°С, ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится до 732 мм рт. ст., это существенно ниже нормы.

В среду, 2 октября, на северо-западной периферии антициклона атмосферное давление будет повышаться, погоду обусловит антициклон с юго-востока. Выглянет солнце — ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура днем +9…+14°С, ночью +4…+9°С. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 742 мм рт. ст., это немного ниже нормы.

В четверг, 3 октября, столичный регион окажется на западной периферии антициклона. Преимущественно облачно, без существенных осадков. Максимальная температура днем +11…+16°С, ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 745 мм рт. ст., это около нормы.

В пятницу, 4 октября, погода в столице и в Московской области будет определяться влиянием атмосферного фронта с запада. Будет преимущественно облачно, вечером и ночью пройдет небольшой дождь. Максимальная температура днем +14…+19°С, ночью +4…+9°С. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится до 741 мм рт. ст., это ниже нормы.