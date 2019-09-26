Видео все изменит? Новые доказательства в деле Устинова

Мосгорсуд начал рассматривать апелляционную жалобу на приговор 24-летнему Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года колонии общего режима. Начинающего актера признали виновным в причинении физического вреда сотруднику правоохранительных органов. Заседание 26 сентября длилось всего час — суд отложил дальнейшее рассмотрение жалобы на 30 сентября, чтобы решить вопрос о приобщении к делу ряда доказательств — в том числе видеозаписей, представленных защитой.

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«Кроме того, суду необходимо в случае удовлетворения этих ходатайств найти техническую возможность для просмотра записей. В связи с этим заседание переносится на 10:00 мск 30 сентября», — пояснила судья Елена Иванова.

На заседании стороны защиты и обвинения отказались еще раз рассматривать еще существующие доказательства по делу. Затем адвокат Устинова Дмитрий Чешков попросил суд приобщить к делу две видеозаписи, на которых с разных точек зафиксирован момент задержания подсудимого росгвардейцами на несанкционированной акции 3 августа.

Записи были сделаны на митинге журналистом Василием Полонским и наблюдателем от Amnesty International Олегом Козловским. Ранее Тверской суд столицы на единственном заседании по существу 12 сентября отказался рассматривать эти две записи, поддержав позицию стороны обвинения.

Что касается заседания 26 сентября, то на этот раз прокурор не стал возражать против приобщения записей.

Кроме того, адвокаты попросили суд рассмотреть результаты экспертизы, в ходе которой было изучено видео, уже приобщенное к делу. На основании этой записи следствие сделало вывод о сопротивлении Устинова при задержании. Специалисты проанализировали видео, чтобы выяснить, мог ли Устинов причинить указанный в приговоре вред здоровью потерпевшему.

Напомним, согласно обвинительному заключению, подсудимый оказал сопротивление при задержании и «причинил потерпевшему вывих головки левой плечевой кости и унизил честь, профессиональное достоинство Лягина, причинив ему нравственные страдания и физические повреждения». О результатах исследования адвокат в суде не сообщил.

«Необходимо исследовать и доказательства, которые предоставляет защита», — согласилась судья.

Что касается позиции стороны обвинения, то она стала заметно мягче. Так, на слушании прокуратура заявила, что 3,5 года колонии — это излишне жестокий приговор. В жалобе, которую ранее подали в суд представители ведомства, указано, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества. При этом на заседании представитель прокуратуры сообщила, что сам назначенный ранее срок необходимо оставить без изменений. Кроме того, обвинение отметило, что суд не рассмотрел возможность переквалифицировать статью для Устинова.

О том, что приговор является чересчур суровым, на суде заявил и сам потерпевший — сотрудник Росгвардии Александр Лягин. При этом он настаивает на том, что считает Устинова виновным в нанесении ему травмы. Потерпевший также попросил суд приобщить к делу видеозапись момента задержания, которую он скачал из интернета, однако адвокат Чешков возразил против просмотра видео, отметив, что его происхождение неизвестно.

В ходе слушания 26 сентября судья поинтересовалась, контактировал ли Устинов с потерпевшим — обсуждали ли они примирение или компенсацию вреда.

Адвокат отметил, что его клиент не признает себя виновным, а, значит, речи о примирении или компенсации быть не может. «Я не виновен, мне не за что извиняться», — подтвердил свою позицию Устинов. Сторона защиты настаивает на полной отмене приговора и снятии вины.

Начало рассмотрения апелляции уже прокомментировала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая присутствовала в зале суда. Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, она удовлетворена результатом заседания.

«Суд принял во внимание видео, представленные свидетелями, и заключения специалиста о возможности причинения травм», — пояснил представитель Москальковой.

Второе заседание по рассмотрению апелляции пройдет 30 сентября, через день после согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве. Участники акции будут выступать за прекращение уголовного преследования в отношении фигурантов «московского дела» о беспорядках в столице в конце июля.

После того, как суд 20 сентября отменил арест для Устинова, заменив его на подписку о невыезде, мужчина опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил всех за выражение поддержки в его адрес. Он также пообещал помогать другим фигурантам «московского дела».

«[Сейчас] я знакомлюсь с делами других ребят, с которыми мы случайно вместе оказались в «московском деле». Я хочу выразить поддержку родственникам. Я надеюсь на то, что все окажутся, как и я, дома со своими родными и близкими. Родители этих ребят, держитесь — я не останусь ни в коем случае в стороне, я буду поддерживать их [фигурантов] всеми возможными способами», — заключил Устинов.