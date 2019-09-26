Насиловал детей? За что арестовали оренбургского священника

В Оренбургской области правоохранители арестовали до 12 ноября настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который воспитывал около 70 детей — часть были приемными, а другие находились под опекой. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетних, а также неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Оренбурга.

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В ходе заседания суда адвокат священника просил, чтобы его подзащитного отпустили под домашний арест. Он аргументировал это тем, что в СИЗО нельзя носить православный крест, что для священнослужителя недопустимо.

Также суд арестовал родственников настоятеля: дочь и зятя, которые обвиняются по статье 127 УК РФ «Незаконное лишении свободы детей по предварительному сговору».

Как пишет издание Znak.com, Стремской воспитывает 70 приемных детей. По не подтвержденной информации СМИ, о домогательствах правоохранителям рассказали семеро детей. Между тем обвиняемый свою вину не признает — он заявил, что дети придумали эту историю.

Между тем на сайте Оренбургской Митрополии опубликовано сообщение о том, что Стремский отстранен от священнослужения на время расследования его дела.

Арест настоятеля также прокомментировал губернатор Оренбургской области Денис Паслер: «Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой — особенно для приемных детей, которых не раз обманывали взрослые». Он также пообещал, что власти региона помогут детям, которые пострадали от действий священника.

Николай Стремской с 1990 года возглавляет Свято-Троицкую обитель милосердия, которая считается крупнейшим религиозным комплексом в Оренбургской области. В 2008 году СМИ писали о том, что семья обвиняемого признана самой большой в России — 25 детей носили фамилию Стремского, остальные находились под его опекой.

Между тем, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник, священник уже привлекался к ответственности. Так, в сентябре 2015 года Стремского отстранили от работы в обители за езду в пьяном виде на своем «Мерседесе». При задержании он оказывал активное сопротивление полицейским, но спустя несколько месяцев после инцидента Стремский вернулся к работе настоятеля.

Обвинения в насилии в отношении священников — дело не редкое. Так, в ноябре 2018 года экс-директора Свято-Иннокетьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (в миру Андрей Ткаченко) осудили на 17 лет — суд признал его виновным в 46 эпизодах сексуального насилия над мальчиками младше 14 лет, сообщал портал SakhaDay.

Слушания в Хангаласском районном суде проходили в закрытом режиме. Местным СМИ удалось выяснить, что суд также обязал отца Мелетия выплатить 400 тыс. рублей пострадавшим в качестве компенсации морального вреда. Изначально от потерпевшей стороны к нему был подан иск на 900 тыс. рублей.

Также суд решил, что священник должен пройти лечение у психиатра. Такое решение было принято на основании заключения после обследования мужчины в отделе психиатрических экспертиз института Сербского. При этом ранее якутские психиатры признавали его полностью вменяемым.

Нашлись и те, кто поддержал бывшего директора православной гимназии — по словам некоторых родителей, он не был психически болен.

«Очень хорошая школа, там учителя хорошие, коллектив тоже хороший. Отец Мелетий хорошо относился и к детям, и ко взрослым, и к родителям. Все с уважением относились. И с его стороны, и с нашей. Родители не верят, все в шоке, конечно. Говорят, что это клевета», — отмечала мать одного из воспитанников экс-священника Розалия Находкина.

Местные СМИ отмечали, что информация о насилии со стороны священнослужителя начала появляться еще в 2011 году, однако тогда ей никто не придал значения. Иеромонаха Ткаченко задержали только в июне 2017 года по обвинению в двух эпизодах насилия над детьми. Затем в ходе дальнейшего расследования были выявлены и другие случаи.

Уже спустя месяц после задержания иеромонаха пресс-служба Якутского Епархиального управления наложила запрет на участие иеромонаха Мелетия в священнослужении, а после лишила его сана священника.