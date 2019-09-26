Колония или свобода? Суд решает судьбу актера Устинова. LIVE

В частности, именно Константин Райкин обратился с просьбой защищать Устинова к Анатолию Кучерене, который возглавляет общественный совет при МВД.
После приговора Тверского суда поддержку Устинову оказал целый ряд российских актеров и публичных лиц. Одним из первых стал художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Ранее начинающий актер Устинов учился в Высшей школе сценических искусств, в которой Райкин также является худруком.
После выхода из СИЗО Устинов записал видеообращение со словами благодарности всем, кто его поддерживал.
«Друзья, всем привет! Я вышел, я на свободе, сейчас в безопасности с семьей. Я благодарю всех, всю общественность», — сказал он.
Когда прокурор ходатайствовал перед судом об отмене ареста для Устинова, он отметил, что фигурант дела не может скрыться от правоохранительных органов или «воспрепятствовать производству по уголовному делу». Сторона обвинения также обратила внимание на положительные характеристики Устинова по месту прохождения срочной воинской службы и месту учебы.
Павла Устинова отпустили из СИЗО 20 сентября по решению Мосгорсуда. Сейчас актер находится под подпиской о невыезде.
На следующий день после подачи апелляции на приговор, 19 сентября, Генпрокуратура попросила отменить арест Устинову.
По версии следствия, 3 августа на Пушкинской площади Устинов участвовал в митинге и выкрикивал лозунги. Потерпевший — старший сержант полиции Александр Лягин — с коллегами попытались его задержать, при этом мужчина стал оказывать сопротивление, и росгвардеец из-за этого получил вывих плеча.
Павел Устинов, 23 года. Признан виновным в применении опасного для здоровья насилия к силовику (ч. 2 ст. 318 УК). Приговорен к 3,5 годам колонии, вину не признал.Евгений Одиноков/РИА "Новости"
Защита Устинова обжаловала приговор Тверского суда18 сентября. Как пояснил адвокат Дмитрий Чешков, на видеозаписи задержания его подзащитного видно, что тот прогуливался у станции метро и не участвовал в митинге. На суде актер также отрицал свою вину и участие в несанкционированной акции.
Заседание по рассмотрению жалобы пройдет в Мосгорсуде и начнется в 10.00.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru». Мы начинаем онлайн-трансляцию по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор 24-летнему актеру Павлу Устинову. Фигуранта «московского дела» осудили на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.