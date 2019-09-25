Обугленное тело в пакете: как няня расправилась с грудничком

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли новые подробности страшного убийства пятимесячного младенца в городе Заводоуковске в Тюменской области. По их информации, 23-летняя Виктория Айметдинова, которая предположительно убила ребенка, провела целые сутки в лесу с его телом, сообщается на сайте ведомства.

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По версии следствия, днем 24 сентября 2019 года подозреваемая осталась в доме родителей грудничка, которые попросили ее присмотреть за ребенком, пока они отлучатся на похороны. Однако, оставшись с младенцем одна, няня решила его похитить, предполагают в СК.

«С этой целью она около 12 часов собрала ребенка и пошла в лес, который расположен за домом. Находясь в лесу, около 13 часов она убила ребенка», — говорится в сообщении ведомства.

Найти девушку и ребенка удалось только спустя сутки – она сидела в 30 метрах от трассы Тюмень — Омск. При этом в руках подозреваемая держала пакет с обугленным телом малыша, уточняет источник РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона.

В настоящий момент по факту похищения младенца уже возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего». Сама Айметдинова находится под стражей, в ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ей обвинений и избрании в отношении нее меры пресечения.

«Уголовное дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Ход предварительного следствия взят под личный контроль руководителем следственного управления СК России по Тюменской области», — заключили в ведомстве.

При этом в СМИ уже появилась информация о том, что убийство ребенка девушка якобы спланировала заранее. По данным источника 72.ru, таким образом Айметдинова намеревалась отомстить бывшему возлюбленному за расставание – он приходился старшим братом похищенному младенцу.

Молодые люди около четырех лет состояли в отношениях, и жили вместе в Тюмени. С родителями возлюбленного девушка познакомилась два года назад. После этого она стала довольно часто оставаться в доме, чтобы приглядывать за их младшим сыном.

«У моего мужа есть взрослый сын от первого брака, Виктория — это его сожительница. Накануне Виктория поругалась с сожителем и пришла к нам домой. Когда приехали после похорон, то дома не было ни ее, ни нашего сына! Стали ей звонить по телефону, но он отключен. Посмотрели, она ничего для Богдана не взяла: ни бутылочку, ни памперсы, — рассказала 72.ru мать погибшего мальчика.

При этом в последний раз местные жители видели девушку около 21.00 24 сентября. Она искала сигарету на улице Мелиораторов. «Говорила, что станет звездой через два дня, что скоро о ней все узнают. Она еще размахивала руками. Мы сняли это на видео», — отметил очевидец.

После похищения девушка также удалила все страницы в соцсетях: личные профили в инстаграм и «ВКонтакте». Телефон она также отключила.

Тем не менее, в распоряжении 72.ru оказались скриншоты, на которых видны странные посты, которые раньше размещала Айметдинова. В одном из них, например, она называет себя «Антихристом» и признается, что в каждом видит дьявола.

Кроме того, как отмечают жители родного города девушки, она всегда отличалась странным поведением и даже состояла на учете у психолога.

«Вика всегда была странной. Отличалась агрессивностью. Если честно, мы ее иной раз побаивались. Старались не реагировать на ее выпады, обходили стороной», — рассказала «МК» знакомая подозреваемой Елена.

Приезжая в родной город, Виктория часто рассказывала знакомым о том, что за ней идет слежка, а также о голосах, которые она якобы слышала. «Многие в нашем кругу были уверены, что Виктория состоит в какой-то секте», — рассказал «МК» другой местный житель по имени Олег.

По информации местных СМИ, ранее Айметдинова также имела несколько судимостей. Так, в 2015 году она напала на сотрудника полиции и несколько раз ударила его за то, что он попросил ее вести себя прилично. При этом она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

До этого инцидента, зимой 2014 года, Виктория Айметдинова, которой на тот момент было всего 18 лет, также находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на несовершеннолетнюю девочку и нанесла ей пять ударов по лицу и телу. Инцидент произошел около одного из общежитий города Муравленко, уроженкой которого является Айметдинова.

«Приговором мирового судьи судебного участка города Муравленко Виктория Айметдинова была осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей «Нанесение побоев из хулиганских побуждений» к наказанию в виде исправительных работ, — уточняли в местной прокуратуре. По решению суда девушка позже выплатила пострадавшей 15 тыс. рублей.