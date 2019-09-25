В обмен на 3 тысячи: подруги изнасиловали парня за телефон

В Бугульме были задержаны две девушки, обвиняемые в изнасиловании 19-летнего молодого человека. Инцидент произошел 15 сентября. Отмечается, что подозреваемые решили наказать таким образом парня за трещину на экране их смартфона. Личности злоумышленниц не раскрываются.

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По словам руководителя управления Следственного комитета по Республике Татарстан Андрея Шептицкого, днем, в перерыве между парами, 22-летняя девушка пригласила к себе домой 19-летнего студента — она попросила его разобраться в неполадках в ее смартфоне. В тот момент в доме находилась 32-летняя подруга хозяйки квартиры.

Известно, что молодой человек отошел, чтобы осмотреть мобильное устройство и попытаться выявить и исправить поломку. Однако, когда юноша вернулся и отдал гаджет его владелице, на экране телефона девушки якобы обнаружили трещину. Тогда они потребовали компенсировать ущерб, выплатив им 3 тыс. рублей.

После того, как молодой человек отказался отдавать деньги, подруги решили наказать юношу. Сначала они избили 19-летнего студента, а потом надругались над ним, используя для совершения насильственных действий секс-игрушку.

Происходящее девушки поочередно снимали на тот самый телефон.

По информации следствия, когда подруги закончили издеваться над юношей, они решили отпустить его. При этом подозреваемые пригрозили опубликовать видео произошедшего в интернете, если он не вернется с нужной суммой.

Потерпевший согласился с такими условиями, сказав, что ему нужно сходить к себе домой за деньгами. Однако, покинув квартиру, молодой человек обратился в полицию, где по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Задержанные злоумышленницы могут получить от четырех до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о помещении подозреваемых в следственный изолятор.

Как отмечают следователи, момент происшествия, молодой человек был трезв, однако сопротивления подозреваемым в изнасиловании не оказывал.

Стоит отметить, что в Татастане это не первый эпизод, связанный с изнасилованием, за последний месяц. Так, 17 сентября в Казани был задержан 38-летний мужчина по подозрении в надругательстве над восьмилетней школьницей.

Девочка вместе с подругами возвращалась домой, когда к компании подошел неизвестный. Он предложил школьницам посмотреть вместе с ним на щенят. Одну из тех, кто согласился пойти, злоумышленник завел в лес и изнасиловал.

В данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Как уточняют в СК по региону, для задержанного этот эпизод уже не первый.

Напомним, что летом 2019 года в Анапе были уволены 11 полицейских, которых подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки,

приехавшей в Краснодарский край на сборы. Вместе со своим молодым человеком спортсменка прогуливалась по пляжу поздно вечером. Как отмечают очевидцы, молодые люди не только гуляли, но и вступили в интимную близость в беседке, находящейся неподалеку. Их заметили трое сотрудников ППС, пригрозив отвезти пару в отделение.

Отмечается, что молодой человек был отпущен после короткой беседы, однако 17-летнюю девушку они решили не отпускать. Полицейские принудили ее к сексуальным действиям. По словам волейболистки, только двое из сотрудников органов надругались над ней. Третий же снимал происходящее на телефон.

Позже в сети появилось видео, якобы изъятое с мобильного устройства того самого полицейского. На нем можно увидеть, как неизвестный в камуфляжной форме насилует девушку. Затем она отталкивает его в попытке убежать, но ей это не удается. После инцидента подозреваемые отвезли волейболистку в спортивный комплекс, где и проходили сборы. Девушка пожаловалась тренеру, который и решил написать заявление.

«Сначала я думала, что они приехали на какой-то дебош. Но, осмотревшись, я увидела волейболистку. Она стояла поодаль от полицейских с другим полицейским в белой рубашке. Плакала и что-то ему рассказывала. Я поймала грустный взгляд тренера», — сообщила очевидица событий «МК».

Однако по словам знакомых пострадавшей, девушка быстро пришла в себя и уже через несколько дней приняла участие в матче. Приятели также отмечают, что у спортсменки был легкий характер, поэтому она легко соглашалась на авантюры.

«Она тусовая, любит прикалываться, беситься, от приключений не откажется. Одним словом — веселая, заводная девчонка», — пояснял знакомый пострадавшей.