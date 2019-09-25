«Говорить не могла от бессилия»: завуча осудили за смерть школьницы

Завуча школы №3 города Краснокамска в Пермской области приговорили к двум годам лишения свободы условно после смерти ученицы. Тем не менее, заниматься преподавательской деятельностью ей по-прежнему разрешено, сообщает местное издание 59.Ru.

По версии следствия, сотрудник школы Елена Погоржальская не проявила должного внимания к состоянию своей ученицы: на ее глазах девочке постепенно становилось хуже, она теряла вес. На летних каникулах в 2018 году 14-летняя школьница скончалась от истощения.

close Фото: Вероника Свизева/59.ru

«В обязанности завуча входило выявление неблагополучия в семьях. Завуч обладала информацией об ухудшении здоровья девочки и снижении ее веса. Девочка с формирующимся расстройством личности не могла понять свое состояние. А завуч относилась к своей службе небрежно», — заявила судья во время оглашения приговора.

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В результате педагога осудили по пункту 2 статьи 293 УК — халатность, повлекшая тяжкий вред здоровью или смерть человека. Сама Погоржальская свою вину не признает. После вынесения приговора она заявила о своем намерении обжаловать решение суда.

«У меня огромная тревога за учительское сообщество. Потому что мы оказываемся настолько уязвимы. С нами можно делать все что можно. Мы должны не верить родителям, мы должны работать следователями, медиками, психиатрами», — подчеркнула педагог.

В обвинительном заключении Погоржальской, которое цитирует РИА «Новости», сказано, что завуч должна была уведомить директора школы и комиссию по делам несовершеннолетних о состоянии ребенка. Тем не менее, по словам женщины, со стороны девочка выглядела вполне нормально.

«Значительной худобы, которая заставила бы бить тревогу, никто не заметил. Говорили о снижении веса: лицо осунулось, щечки спали. Но она сильно выросла — на десять сантиметров вытянулась, в подростковом возрасте мышечная масса не успевает за ростом», — поясняла педагог агентству.

Сама девочка при этом упорно твердила педагогам, что похудела из-за переживаний по поводу школьных оценок. В то же время, Погоржальская уверена – на самом деле ребенок страдал анорексией. По ее словам, того же мнения придерживаются и специалисты краевой больницы, которые проводили посмертную комплексную экспертизу.

«Они посчитали, что у нее имелось психическое расстройство, проявлявшееся в стойком отказе от еды, — рассказала завуч. — Профессор медицины, пояснила, что ребенка, которого не кормят против его воли, легко увидеть: он ищет любую возможность поесть. А детей, страдающих анорексией, очень сложно заметить — они это скрывают».

Погоржальская также отметила, что девочка периодически приносила еду с собой, покупала в буфете или говорила, что плотно поела дома.

Помимо того, что в школе не уследили за режимом питания, правоохранители также обвинили завуча в том, что семью девочки изначально не поставили на школьный учет. Как выяснило следствие, отец ученицы сидел в тюрьме, и ее воспитанием занималась «одинокая мать, не имеющая поддержки и испытывающая материальные трудности».

Тем не менее, по словам Погоржальской, никаких внешних причин для беспокойства семья девочки не подавала: мать систематически приходила на родительские собрания, вела себя очень доброжелательно и интересовалась успеваемостью ребенка.

«Психологическая диагностика, проводившаяся в том учебном году два раза, не выявила факторов, из-за которых семью можно было поставить на учет. Никаких отклонений ни осенью, ни весной», — говорила педагог.

После того, как у школьницы резко упал вес, ее мать дополнительно вызывали в школу – с ней разговаривала классный руководитель. Однако женщина заверила, что с ребенком все в порядке: девочка сдавала анализы в поликлинике, и они не выявили никаких отклонений.

В настоящий момент под следствием находится и сама родительница – мать девочки обвиняют в убийстве. Согласно материалам дела Погоржальской, на которые ссылаются РИА «Новости», с марта 2018 года женщина жестоко обращалась с дочерью и практически не кормила ее.

«Моя дочка с ней общалась, мама кормила Настю только два раза в неделю. Девочка в 14 лет весила всего 30 килограммов — это ненормально. Очень жалко ее, даже говорить громко не могла от бессилия» — писала в социальных сетях жительница Краснокамска Анна Вечтомова.

Одна из соседок также вспомнила, что родительница часто ставила дочери диагнозы самостоятельно, не имея медицинского образования. При этом набор болезней был действительно пугающим.

«От угощений она всегда отказывалась, говорила, что у нее диабет. В гости ни к кому не ходила, говорила, что у нее аллергия на кошек. А однажды мне дочка выдала просто страшные слова: «Алена сказала, что у нее диабет и рак, она скоро умрет», — сообщила соседка порталу «Пермь онлайн».

Однако сама мать девочки, также как и завуч, свою вину не признает. По ее словам, ребенок резко стал отказываться от еды, хотя она всегда старалась ее накормить.

«Дочь перестала есть. Я ее уговаривала, она ела совсем чуть-чуть. Может быть, ей кто-то что-то сказал, а она очень эмоционально это восприняла. И ничего не ела», — заявила женщина 59.ru. В настоящий момент расследование дела, по которому мать девочки проходит обвиняемой, продолжается.