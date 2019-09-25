Украл из детсада: насильник похитил 5-летнюю девочку

В Марий Эл в суд передано уголовное дело 44-летнего местного жителя, который, по версии следствия, похитил и изнасиловал пятилетнего ребенка. Как сообщили в управлении Следственного комитета по республике, все произошло 16 июля 2019 года в одном из поселков Марий Эл.

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Там мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо детского сада, где увидел гуляющих детей. Затем он привлек внимание пятилетней девочки — когда та подошла к нему, предполагаемый злоумышленник похитил ее, вытащив через забор.

После этого он увел ребенка в соседний лес и изнасиловал. Тем временем сотрудники дошкольного учреждения заявили в правоохранительные органы о пропаже девочки. Уже спустя час подозреваемый в преступлении был задержан.

Вскоре ему предъявили обвинение. Следователи инициировали ряд экспертиз для подтверждения вины местного жителя. Так были проведены две судебно-медицинские, пять генетических, две дактилоскопические, химическая, трассологическая и две психолого-психиатрические экспертизы.

Ранее, в августе 2019 года, Иркутский областной суд вынес приговор 44-летнему жителю Братска по делу об изнасиловании и убийстве девятилетней девочки.

Как установил суд, трагедия произошла в июне 2018 года. В тот день школьница зашла к своей матери на работу в магазин, чтобы подарить букет цветов. Девочка попросила отпустить ее на прогулку с друзьями, однако получила отказ. В итоге ребенок, послушав маму, направился к дому, который находился в 200 метрах от работы. На кадрах камер видеонаблюдения видно, как девочка перебегала дорогу и шла в сторону многоэтажки.

«Она уже практически дошла до своего дома, но неожиданно свернула и отправилась в парк «Металлургов» — видимо, решила погулять там», — отмечали в СК.

Вскоре школьница пропала. На ее поиски вышли местные жители и сотрудники правоохранительных органов. Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли только через 10 дней на окраине Братска.

Чтобы установить личность убийцы, следователи обошли более тысячи многоквартирных домов, гаражей и дач, допросили более 500 человек, включая родственников и одноклассников девочки.

Между тем злоумышленником оказался 44-летний водитель такси. На детекторе лжи он сознался в убийстве и показал место преступления. В ходе допроса водитель рассказал, что день трагедии он обманом заманил девятилетнюю девочку в свой автомобиль. По его словам, на улице шел сильный дождь — он предложил подвезти школьницу, после чего увез ее в свой гараж.

«Там он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Боясь, что девочка расскажет о случившемся, мужчина убил ее», — уточнили в ведомстве.

Труп малолетней братчанки злоумышленник вывез на окраину города, где сбросил в яму и закопал. В результате суд приговорил таксиста к 20 годам колонии строгого режима.

Ранее в Чувашии восемь лет колонии общего режима дали 43-летнему жителю Урмарского района, которого признали виновным в изнасиловании собственной 12-летней дочери. Как установил суд, инцидент произошел 11 января 2019 года.

В тот день мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругался над девочкой, а после пригрозил ей убийством, если та расскажет кому-либо о произошедшем.

Однако на этом насильник не остановился и решил повторить содеянное. Уже в феврале он трижды изнасиловал запуганную дочь. Не выдержав издевательств, школьница рассказала обо всем матери. После этого женщина пошла к правоохранителям с заявлением.

С пострадавшей девочкой работали психологи — выяснилось, что отец также избивал ее. «Оснований для признания осужденного невменяемым не установлено. Его причастность к инкриминированным деяниям доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, а также другими материалами уголовного дела», — уточняли в Следственном комитете по Чувашской Республике.