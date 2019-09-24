Убили и подожгли: кто расправился со школьницей под Донецком

В городе Харцызске Донецкой области после ликвидации пожара в одной из квартир найдено тело 13-летней школьницы. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По данным ведомства, 23 сентября после тушения пожара в одном из пятиэтажных домов на улице Шалимова сотрудники МЧС заявили в полицию о нахождении трупа подростка со следами насильственной смерти.

«На теле пострадавшей были обнаружены множественные колото-резаные ранения. Стражи порядка оперативно установили личности подозреваемых в совершении указанного преступления. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию злоумышленников», — отмечалось на сайте донецкого МВД.

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По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 106 УК ДНР «Убийство».

Между тем издание Donpress со ссылкой на местных жителей пишет, что незадолго до трагедии девочка якобы переписывалась с неизвестным, а затем в отсутствие родителей пригласила его в гости. В итоге, по неподтвержденным данным, мужчина сначала изнасиловал школьницу, а затем перерезал ей горло. Заметая следы, он мог совершить поджог.

Тем временем в Яльчикском районе Чувашии правоохранители закончили расследование уголовного дела об убийстве 15-летней местной жительницы. По данным управления Следственного комитета по региону, трагедия произошла 13 мая 2019 года. В тот день школьница и 18-летний обвиняемый встретились у него дома. Там между подростками произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник избил ее, а после нанес несколько ударов топором по голове — от травм несовершеннолетняя девушка скончалась на месте.

«Для сокрытия следов преступления обвиняемый на автомобиле, находящемся в пользовании его отца, перевез тело и сбросил в пруд, после чего скрылся с места преступления», — уточнили в СК.

Через несколько дней родственники погибшей обратились в полицию с заявлением. В ходе поисков труп был обнаружен в пруду на окраине села Яльчики с телесными повреждениями в области головы. Под подозрение сразу попал 18-летний парень, с которым дружила жертва.

Правоохранители задержали обвиняемого — в ходе допросов он признал свою вину. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Дело направлено в Яльчикский районный суд.

В суд также ушли материалы дела об убийстве 12-летней школьницы в Чите. Как сообщили в региональном Следкоме, 19 октября 2018 года девочка ушла в школу и пропала. Родственники ребенка в тот же день сообщили об этом в правоохранительные органы. Затем, после четырех дней поисков, тело подростка нашли с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции, просмотрев камеры видеонаблюдения, выявили предполагаемого злоумышленника.

По подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого мужчину. Он работал сторожем на автостоянке, где позднее обнаружили труп девочки. В его квартире же был обнаружен мобильный телефон ребенка. Свою вину он не признал. Несмотря на это ему предъявили обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, совершенное также при иных отягчающих обстоятельствах». Обвиняемому грозит пожизненное заключение в колонии.

Ранее в Курске суд вынес приговор мужчине, который был обвинен в убийстве семилетнего ребенка. Как установил суд, преступление было совершено 23 октября 2018 года в городе Железногорске.

В тот день 39-летний злоумышленник встретился с ребенком в лифте дома, где он проживал. После этого мужчина заманил мальчика к себе в квартиру под предлогом показать что-то интересное. Затем мужчина изнасиловал и убил малолетнего россиянина, после чего, чтобы скрыть следы совершенного преступления, вывез тело в спортивной сумке в село Трояново — за 20 километров от города.

Через неделю правоохранители нашли труп, который был спрятан под ветками на участке обвиняемого. После долгого расследования суд признал мужчину виновным в убийстве малолетнего, а также осуществления насильственных действий сексуального характера, в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Злоумышленника приговорили к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.