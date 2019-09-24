Хотел взорвать школу: в Кирове задержали буйного подростка

Правоохранители предотвратили массовое убийство в одной из школ Кирова, сообщает замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров.

Реклама

По его словам, местный подросток интересовался темой школьного насилия и планировал совершить нападение на учащихся с помощью холодного оружия и самодельного взрывного устройства. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подростка несколько дней назад, рассказал Макаров, выступая на всероссийском форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде».

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, ссылаясь на данные МВД, рассказал журналистам, что у парня был конфликт с одноклассниками.

«Насколько я знаю, все ограничивалось только намерением, до каких-то конкретных действий дело не дошло», — пояснил омбудсмен, добавив, что о его планах стало известно благодаря соцсетям.

Сайт kp.ru передает, что намерения подростка удалось выявить по видеороликам, которые он просматривал в интернете. К его поискам подключили ФСБ и Следственный комитет. Сейчас мальчику оказывают психологическую помощь, он продолжает обучение в школе, «с его одноклассниками также ведется работа».

«Подростку 16 лет, он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело, оно расследуется сотрудниками Следственного комитета», — сообщил Шабардин. Подробности следствия пока не разглашаются.

По словам Владимира Макарова, только в течение этого года подростки, которые интересовались темой школьного насилия, были выявлены в девяти регионах страны: Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Смоленской и Свердловской областях.

Вербовщики молодежи активно действуют в социальных сетях, утверждают в МВД. Так, сотрудникам ведомства за последнее время удалось обезвредить 29 вербовщиков, которые орудовали в пабликах соцсетей, посвященным движению А.У.Е., пропагандирующему криминальную культуру.

3 сентября уральские СМИ сообщили о предотвращении массового убийства в городе Кушва Свердловской области. По данным нижнетагильского издания «Между строк», двое 16-летних подростков планировали напасть на учащихся городской школы №1 и электромеханического техникума в поселке Баранчинском, который расположен рядом с Кушвой. С июня 2019 года подростки искали огнестрельное оружие и взрывчатку.

Эту информацию подтвердил источник Znak.com в силовых структурах: «Они активно искали взрывчатку, и намерения у них были очень серьезные. Собирались всех закрыть, расстрелять и взорвать. Но силовики вовремя среагировали». Как передавало издание, подростков задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц (ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Источник ТАСС сообщил, что сотрудники ФСБ и полиции узнали о планах подростков из их интернет-переписки. «Нападение было предотвращено, так как была вскрыта переписка в социальных сетях», — заявил собеседник.

Агентство также передавало, что нападение планировалось на 1 сентября. По данным других СМИ, подростки хотели напасть на учащихся 10 сентября, при этом один из них заранее поделился своими планами с девушкой.

Проект Baza пообщался с другом одного из задержанных, который рассказал, что около года назад одного из подростков избили, и он якобы хотел отомстить своим обидчикам.

При этом правоохранительные органы воздерживались от каких-либо комментариев. Только 5 сентября министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов подтвердил в своем фейсбуке информацию о произошедшем.

По его словам, «сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили подготовку со стороны двух 16-летних подростков массового убийства в городе Кушва».

6 сентября один из двух 16-летних подростков заявил, что просто пошутил по поводу своих планов. «Во «ВКонтакте» мы переписывались с одним человеком насчет теракта в школе. Но это все было в шуточной форме. Я чисто поддерживал разговор, не знал, как отвязаться. Он поделился своей проблемой, я поделился своей. Это все было в шуточной форме», — рассказал он местному изданию 66.ru.

Подросток прокомментировал фотографии патронов, которые распространялись в соцсетях, и заявил, что это всего лишь гильзы, которые он привез на память со стрельбища еще в 2014–2015 годах. «Я не думал, о чем писал и говорил, сейчас осознаю свою вину, для меня это урок на всю жизнь», — сказал молодой человек.

В пресс-службе регионального управления СК ситуацию так и не прокомментировали.