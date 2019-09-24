«Я не алкаш»: сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы

53-летний житель Омска, в апреле этого года жестоко убивший собственного двухлетнего внука, в момент преступления находился в состоянии невменяемости и видел галлюцинации. К таким выводам пришла психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках расследования. Поскольку в момент совершения убийства мужчина не осознавал своих действий, он не будет отбывать наказание в колонии — суд отправит его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Как сообщили в прокуратуре Омской области, галлюцинации мужчины были связаны с алкоголизмом.

«Мужчина страдал временным психическим расстройством в форме преимущественно галлюцинаторного расстройства вследствие употребления алкоголя <…>.

Действующим законодательством предусмотрено, что лицам, совершившим деяния <…> в состоянии невменяемости, судом назначаются принудительные меры медицинского характера», — говорится на официальном сайте ведомства.

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Конкретный срок, на который обвиняемого отправят в психиатрическую больницу, определит Омский областной суд.

Трагедия произошла 22 апреля в частном секторе на окраине Омска — 53-летний хозяин дома, находясь в состоянии сильного опьянения, побил свою супругу и выгнал ее из дома. После этого он схватил двухлетнего внука и засунул его в раскаленную печь. Услышав крики мальчика, женщина позвала на помощь соседку, вдвоем они смогли ворваться в дом и отобрать ребенка, который к тому моменту серьезно пострадал. Его госпитализировали с ожогами 50% поверхности тела. За жизнь малыша боролись несколько суток, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.

Подозреваемый был задержан и арестован. По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

На время следствия мужчину отправили под арест в СИЗО. Обвиняемый рассказал журналистам, что любил своего внука и испытал шок, когда узнал о его гибели.

«Когда сказали, что ребенок умер, очень расстроился. Плакал», — написал он в письме сайту kp.ru. По словам мужчины, после случившегося в СИЗО его не навещали члены семьи. На вопрос журналиста о том, почему он не смог справиться с алкогольной зависимостью, обвиняемый ответил: «Зачем мне с ней справляться? Я не алкаш!».

Как выяснилось, семья является неблагополучной и ранее состояла на учете в органах профилактики: мужчина систематически избивал жену и двух дочерей. Пять лет назад семью сняли с учета. Ребенок воспитывался 21-летней матерью, которая в роковой день отвела сына к родителям перед тем, как идти на работу. Также выяснилось, что пенсионер ранее был судим за кражу. По некоторым данным, он поддерживал отношения с бывшими сидельцами и устраивал застолья с ними в своем доме. В день убийства он также распивал спиртное в компании. В ходе расследования правоохранители дали оценку действиям должностных лиц социальных служб и правоохранительных органов, которые были обязаны контролировать условия жизни малолетнего ребенка.

24 сентября также стало известно о другом убийстве, которое совершил мужчина, будучи в алкогольном опьянении. В Бурятии задержан 49-летний житель поселка Тимлюй Кабанского района по подозрению в убийстве 73-летнего отца.

В полицию от медицинских работников поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружено тело пенсионера со следами насильственной смерти. Прибыв туда, группа задержания вневедомственной охраны приступила к осмотру места происшествия. На заднем дворе они обнаружили сына убитого, который прятался от правоохранителей. Мужчина был пьян, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Отмечалось, что задержанный мужчина был ранее судим.

23 сентября в городе Оленегорске Мурманской области суд приговорил 30-летнего местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за убийство супруги. Как установило следствие, в начале апреля нынешнего года осужденный и его 23-летняя жена распивали спиртные напитки — в ходе застолья завязался конфликт. В итоге злоумышленник набросился на свою супругу и нанес ей более 130 ударов руками и ногами. Преступление он совершил на почве ревности. Женщина вскоре скончалась от полученных травм. Мужчина признал свою вину.