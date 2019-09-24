Забил палкой и забетонировал: как приморец отомстил супруге

В Приморье правоохранители завершили расследование убийства 28-летней многодетной матери своим 56-летним супругом. Материалы дела уже направлены в суд. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

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По данным следствия, трагедия произошла в апреле 2019 года в доме на Русском острове. В тот день 28-летняя мать троих детей вернулась домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. Разгневанный супруг стал избивать ее по голове и телу руками, а также деревянной палкой. От многочисленных травм женщина скончалась практически сразу же.

Затем мужчина решил спрятать ее тело. Приморец положил жертву под пол одной из комнат дома и залил это место цементом. Когда родственники убитой забеспокоились ее пропажей, он сказал им, что супруга уехала в неизвестном направлении, бросив своих маленьких детей.

Спустя два месяца близкие женщины решили написать заявление о ее исчезновении в полицию. Вскоре ее муж в ходе допроса сознался в совершении преступления и показал место захоронения. Россиянина задержали — против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Между тем, как пишут местные СМИ, трое совместных малолетних детей пары все время до задержания отца находились в доме, в одной из комнат которого был забетонирован труп их матери.

В Краснодарском крае тем временем идет процесс по делу об убийстве и изнасиловании многодетной матери в поселке Псебай. Как установило следствие, трагедия произошла в ночь на 14 мая 2018 года. Вечером мать пятерых детей проводила время в местном кафе вместе с супругом и подругой. Вскоре ее муж ушел домой, чтобы не мешать женщинам беседовать. После того, как мужчина вышел, к местным жителям подсела компания подростков, среди них были 16-летний и 20-летний обвиняемые. Молодые люди отправились провожать многодетную мать до дома.

В ходе пути злоумышленники внезапно ударили ее сзади по голове камнем, а затем изнасиловали. После они порезали и задушили жертву. Преступники бросили тело женщины под ближайший забор и ушли.

«Было уже совсем темно, когда я услышала слабые крики: «Не надо, не надо». <…> Только когда я услышала хрипы, вызвала полицию на всякий случай. Оперативники ехали минут двадцать. За это время я еще слышала какие-то удары. Но уже никто не кричал», — заявляла газете «МК» жительница Псебая.

Утром, после обнаружения трупа, правоохранители начали поиск подозреваемых. «Голову не просто разбили, а размочалили так, будто собирались сделать тело непригодным для опознания. Значит, действовали осознанно и хотели избежать наказания?» — рассказал один из местных жителей, который видел тело убитой односельчанки.

Сосед многодетной матери также рассказал, что на россиянке не было одежды, кроме бюстгальтера, живот был вспорот — из него были выпущены кишки. «Палкой влагалище разворотили. Зачем? Тут всего три варианта: либо скрывали следы изнасилования, либо получали удовольствие, как маньяки, либо просто глумились над убитой», — пояснил мужчина.

Позже подруга многодетной матери указала на группу молодых людей, которая могла быть причастна к преступлению. Они же были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными в кафе. 20-летнего подозреваемого нашли спящим в ближайших кустах. Вскоре задержали и несовершеннолетнего предполагаемого злоумышленника.

Подросток рассказал свою версию произошедшего: «Подошли мы к мосту, и у нее вдруг кишки выпали, кровь потекла. И вот он решил добить ее, чтобы не мучилась».

Между тем односельчане отмечают, что в Псебае действует банда подростков, в которую входит 7 человек — они грабят магазины и нападают на людей. «Они держат в страхе весь поселок. Ходят, нападают на людей. Забирают деньги у младших. Поселок не освещен. Полицейский участковый один на весь поселок. Мы хотим, чтобы их всех до одного привлекли к ответственности», — поясняла кума убитой женщины изданию «Блокнот-Краснодар».

В итоге двум молодым людям предъявили обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное по предварительному сговору», части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование» и части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью». Для 20-летнего фигуранта прокуратура запросила 19 лет лишения свободы, а для несовершеннолетнего — 10 лет.