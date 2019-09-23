Больше туристов: европейские лоукостеры просятся в Россию

Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство намерено в тестовом режиме открыть седьмую «свободу воздуха», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.

«За счет этих лоукостеров к 2025 году мы планируем привлечь в Петербург до 6 млн [дополнительных] туристов в год», — сказал Сергеев в разговоре с изданием.

По его словам, заявку на получение разрешения на полеты из Петербурга в США подавала также какая-то компания-перевозчик из СНГ, но он не стал уточнять ее название.

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«Надо понимать, это те [авиакомпании], кто среагировал первыми до официального объявления инициатив [о введении в Пулково системы «открытого неба»]. На практике реальный спрос будет больше», — отметил Сергеев. По информации ВВСС, из Петербурга в прошлом году за рубеж летали порядка 7 млн пассажиров, за первое полугодие 2019 года — 3,2 млн человек.

Предварительные планы маршрутов показывают, что лоукостеры намерены перевозить путешественников круглогодично. При этом процент перевозок летом выше, чем зимой. Полеты распределены 60 на 40% соответственно.

Сергеев также рассказал, что оператор питерского аэропорта отправил в российское Министерство транспорта сетку маршрутов на 33 страны. Вместе с тем наибольший прирост в рамках «открытого неба», аэропорт ожидает к 2025 году, передает РБК. Согласно прогнозам ВВСС, в этот год больше всего будет пассажиров из Германии (514 тыс. человек), Франции (496 тыс.), Великобритании (375 тыс.), Италии (357 тыс.) и Испании (343 тыс.).

Однако, как отметил источник издания в одном из профильных ведомств, пока договоренность между авиакомпаниями и аэропортом носит формальный характер и такие полеты пока невозможны, так как официального разрешения от авиационных властей не было.

Благодаря седьмой степени «свободы воздуха», или «открытого неба», авиакомпания сможет осуществлять перевозки пассажиров и грузов между двумя странами без пересадки в стране ее регистрации, передает издание.

В то же время гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев обратил внимание, что введение «открытого неба» решит сразу несколько задач. Во-первых, увеличится приток туристов в Санкт-Петербург.

Во-вторых, пойдет развитие сегмента низкобюджетных перевозок, в частности, благодаря упрощению оформления и снижения стоимости виз.

В-третьих, по словам Сергеева, такая система поможет в реализации президентского указа об увеличении доли перелетов в обход Москвы до 50% от всего рынка, передает издание.

Однако не все довольны этой инициативой. Так, российские авиаперевозчики опасаются, что иностранные лоукостеры будут забирать основной пассажиропоток, осуществляя перевозки летом, когда наблюдается основной наплыв туристов. «При этом зимой отечественные перевозчики уйти не смогут, им придется отрабатывать на этих направлениях, неся убытки», — рассказал РБК источник, близкий к одной из компаний.

Пока на российском рынке, согласно исследованию Сбербанка, лидирует лоукостер «Победа». На самолетах этой отечественной авиакомпании готовы летать 55% респондентов. Уже за первое полугодие 2019 года этот перевозчик, который в 2018 году вошел в пятерку крупнейших в России, перевез 5,6 млн пассажиров. В то время как за прошлый год «Победа» перевезла 7,1 млн человек.

Однако, как передает РБК, компания перестала осуществлять международные перелеты из Пулково в январе 2019 года из-за регулярных задержек рейсов службами аэропорта. В основном это происходило из-за вскрытия кухонных отсеков, которые на лайнерах демонтированы, поскольку перевозчик не кормит пассажиров.

При этом российские власти отмечали, что на российском рынке лоукостеров не хватает конкуренции, передает РИА «Новости». Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

«Конечно, самый лучший способ, чтобы другие компании были достаточно сильными и создали свои лоукостеры в России, чтобы была конкуренция, это оптимальный путь. Если бы «Аэрофлот» счел возможным рассмотреть такой вариант, как приватизация «Победы», отпустить ее на рынок в частные руки, на этом заработать и, может быть, создать еще одну свою лоукост-компанию, потому что они умеют это делать, может, ее тоже продать, третью компанию сделать, их же купят частные инвесторы», — отметил собеседник агентства.