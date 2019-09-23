Ради детей: пилот А321 отказался от переезда в подаренную квартиру

Пилот Дамир Юсупов, который 15 августа смог совершить посадку на кукурузное поле и тем самым спасти жизни 226 пассажиров и всех членов экипажа самолета Airbus A321, сказал, что пока он не будет с семьей переезжать в подаренную квартиру, передает URA.ru.

По его словам, основная причина отказа от переезда – нежелание прерывать учебный процесс детей. «Мы очень благодарны за этот подарок. Но в ближайшее время переезд не планируется: дети пошли кто в школу, кто в садик», — отметил Юсупов.

По данным издания командир экипажа сейчас живет с семьей в городе Полевской в 50 км от Екатеринбурга. Вместе с Юсуповым квартиры получили также остальные члены экипажа. Речь идет об однокомнатных квартирах с необходимой мебелью и бытовой техникой в новостройке микрорайона Краснолесье в Екатеринбурге.

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Успешная аварийная посада, которую в СМИ назвали «чудом в кукурузном поле», произошла 15 августа. Самолет вылетел из московского аэропорта Жуковский и на высоте 30 метров столкнулся со стаей птиц, в результате чего отказал один из двигателей.

Сначала командир экипажа Дамир Юсупов хотел вернуться в аэропорт, однако после того, как перестал работать и второй двигатель, было принято решение сажать самолет на ближайшее поле, несмотря на то что у него были полные баки топлива.

«Мы поняли, что набрать высоту и сохранить текущую не удастся. Боязни и страха не было, поле я видел перед собой. Надеялся, что сядем как можно мягче. Старался садить с наименьшей вертикальной скоростью. Также я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки», — вспомнил Юсупов в ходе пресс-конференции.

В авиакомпании, в которой работает пилот, объяснили спорное решение летчика тем, что выпущенные шасси могли закопаться в грунте, и тогда самолет остановился бы очень резко. «А здесь из-за того, что не было шасси, он просто сглиссировал по кукурузе», — отметили в «Уральских авиалиниях».

Вместе с тем эксперты также подтверждают разумность действий пилота. Так, специалист в области безопасности полетов Алексей Власов в разговоре с «Газетой.Ru» пояснил, что поступок Юсупова соответствует правилам безопасности. Он отметил, что посадка выполняется без шасси, если самолет необходимо приземлить на неровную поверхность.

«Тем более здесь поле — оно было перепахано, да и кукуруза плюс ко всему. Стойки шасси просто сложились бы и все, так как они просто не предназначены для такой почвы и скорости», — обратил внимание Власов, добавив, что скорость самолета при посадке была порядка 300 км/ч.

В итоге маневр прошел удачно, все находившиеся на борту остались живы, хотя были и те, кто обратился за медицинской помощью.

Спустя два дня в сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета с диспетчерами аэропорта, которые предупредили летчиков, что возможны «отдельные перелеты птиц» в районе взлетно-посадочной полосы. Тем не менее лайнер пошел на взлет. Спустя несколько минут диспетчеры получили сигнал «ПАН-ПАН», который информирует об аварийной ситуации. В двигатель воздушного судна попало несколько чаек, из-за чего он перестал работать.

По словам Власова, предупреждение диспетчеров было оправданным, что происходит в 90% случаев. «Я подчеркну, что он сказал «отдельные» перелеты. То есть это даже не стая пролетела, в которую они вошли, а просто отдельные особи. Если бы каждый раз при таких условиях никто не вылетал, то самолеты бы вообще не летали», — пояснил эксперт.

Он отметил, что птицы могут попасть в любую часть самолета – в стекло, элементы фюзеляжа, крыло. При этом последствия могут оказаться непредсказуемыми.

За спасение пассажиров российский президент Владимир Путин наградил Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героев России. Остальных членов экипажа также представили к наградам. Однако, как отметил сам Юсупов, он не считает себя героем. По его словам, он просто выполнил свои обязанности, думая, прежде всего, о самолете, пассажирах и экипаже.

«Сейчас можно сказать, что я немного виноват, что не доставил всех до места назначения. Хочу всем пожелать здоровья и не бояться летать», — заключил командир А321.