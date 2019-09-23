Изнасилование волейболистки: как поплатились полицейские

11 полицейских уволили после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки из Московской области к действиям сексуального характера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД Краснодарского края.

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Отстранили от должностей четверых сотрудников патрульно-постовой службы (ППС), начальника ОМВД по Анапе, а также его заместителя. Кроме того, в отношении начальников полицейских, обвиняемых в совершении преступления, были применены дисциплинарные наказания. Подверглись наказанию и два правоохранителя из числа руководителей краснодарского ГУ МВД.

Самих предполагаемых злоумышленников уволили еще в августе, после чего суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В Кремле осудили действия обвиняемых полицейских. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данный инцидент отвратительным и неприемлемым, передавало РИА «Новости».

Все произошло 26 августа на пляже в Анапе, где спортсменка прогуливалась с молодым человечком. При этом сами обвиняемые утверждают, что пара не только ходила по пляжу, но и вступила в интимную близость в прибрежной беседке, передавала газета «Московский комсомолец».

Далее, по версии волейболистки, трое сотрудников ППС подошли к ней и молодому человеку, пригрозив отвезти обоих в отделение. В ходе беседы правоохранители отпустили парня, а волейболистку стали принуждать к сексуальному контакту. Сама потерпевшая уточнила, что насилие к ней применяли только двое полицейские – третий в это время снимал происходящее на камеру.

Позже в сообществе «Подслушано в Анапе» в соцсети «Вконтакте» выложили видео, которое, по словам авторов публикации, было изъято из телефона сотрудника ППС – подлинность ролика официально не подтверждена.

На кадрах видно, как мужчина в камуфляжной форме насилует девушку. В какой-то момент потерпевшая оттолкнула от себя неизвестного и попыталась убежать, однако тот стал ей угрожать 15 сутками ареста. «Куда пошли, побежали? Кого толкаете — друга увидели что ли?», — кричал злоумышленник девушке.

После этого полицейские отвезли волейболистку в спортивный комплекс «ВолейГрад», в котором проходили сборы спортсменки, сообщил источник в силовых структурах сайту kp.ru. В отеле девушка встретила тренера и рассказала ему о произошедшем – наставник решил обратиться в правоохранительные органы.

«Сначала я думала, что они приехали на какой-то дебош. Но, осмотревшись, я увидела волейболистку. Она стояла поодаль от полицейских с другим полицейским в белой рубашке. Плакала и что-то ему рассказывала. Я поймала грустный взгляд тренера», — сообщила очевидица событий «МК».

На следующий день волейболистка вместе с командой покинула спортивный комплекс – сотрудники центра рассказали, что на тот момент девушка уже не находилась в угнетенном состоянии из-за случившегося. «Все, уехали от нас волейболисты, выдохнули мы. Не знаем, вернется ли потерпевшая сюда после всего. В ближайшее время вряд ли. Чувствует она себя уже нормально. Выезжала вроде довольная. Не плакала. По-человечески ее жалко», — сообщила работница «ВолейГрада» изданию «МК».

То, что спортсменка быстро пришла в норму после инцидента, подтвердили и ее однокомандники – уже 27 августа она приняла участие в матче в Сочи. «Даже ни у кого в мыслях не было отстранить ее от игры, в команде все делают вид, что ничего не произошло. Психологическое состояние у нее вроде нормальное»,

— отмечала подруга потерпевшей.

По словам одноклассников спортсменки, она не часто грустила – напротив, всегда любила «тусоваться» и участвовать в авантюрах. «Она тусовая, любит прикалываться, беситься, от приключений не откажется. Одним словом — веселая, заводная девчонка», — пояснял приятель волейболистки.

В то же время другой спортсмен, который был знаком с 17-летней волейболисток, подчеркнул, что активность девушки часто оборачивалась неприятностями для тренера и руководства клуба. «Известная спортсменка, но она такая оторва. Не впервые из-за ее поведения тренеру доставалось. Теперь-то ему влетит по полной», — рассказал знакомый потерпевшей сайту kp.ru.