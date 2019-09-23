«Пусть помнят враги Украины»: против Парубия завели дело

Государственное бюро расследований Украины завело уголовное дело против Андрея Парубия — бывшего председателя Верховной рады, а ныне народного депутата от евроатлантической партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко.

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Бывшего спикера подозревают в организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года. Сам политик заявил, что защищал город и всю страну от «русской весны» — «гибридного захвата пророссийскими силами».

«По всему этому зазеркальному абсурду должен сказать следующее: как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, я делал все возможное для защиты Украины. Это знают мои друзья и соратники. И пусть это всегда помнят враги Украины», — заявил депутат.

Неделей ранее против Парубия было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательного права. Уголовное дело было открыто по решению Шевченковского районного суда Киева еще 20 августа, передает ФАН.

«Осуществляется досудебное расследование <…> по признакам уголовного правонарушения по части 4 статьи 157 УК Украины — «Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме», — заявили в ГБР.

О том, что Парубий обвиняется в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 48 противников Майдана, сообщал Андрей Портнов — бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича.

По версии следствия, Парубий в 2014 году создал несколько группировок, которые по его приказу устроили в Одессе массовые беспорядки, а также трагический пожар. Парубий тогда занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В мае нынешнего года мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что Украина неэффективно ведет расследование уголовного дела о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе.

«Расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым. Пять из шести убийств в центре Одессы 2 мая 2014 года до сих пор не расследованы. Также не расследована гибель 48 человек во время пожара в Доме профсоюзов», — заявила глава миссии Фиона Фрейзер.

По ее словам, неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины, а ряд активистов систематически срывают судебные заседания по делу о трагедии 2 мая.

МИД России также обвинял Киев в затягивании следствия и нежелании выяснения причин трагедии. В Москве подчеркивали, что несмотря на призывы международных и правозащитных организаций провести тщательное расследование в Киеве упорно его тормозят.

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратил внимание на то, что ни Петр Порошенко, ни нынешний президент Украины Владимир Зеленский в мае не отреагировали на годовщину трагедии в Одессе.

В середине апреля нынешнего года Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении тогда еще спикера Рады, передает НСН.

В судебных материалах значится, что в НАБУ по почте было направлено сообщение о правонарушениях, якобы совершенных спикером Рады. Эти правонарушения попадают под статьи уголовного кодекса Украины о нецелевом использовании бюджета и злоупотреблении властью или служебным положением.

Уголовное производство было начато 31 января. По данным СМИ, в отношении председателя Рады идет расследование о превышении полномочий. Речь идет о нарушениях в организации работы Верховной рады. Особое внимание уделяется тому, что Парубий якобы выплачивал компенсации за жилье депутатам, которые и так имеют надлежащие условия проживания.

Напомним, 2 мая 2014 года радикалы напали на палаточный лагерь активистов, которые на Куликовом поле собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники «Антимайдана» вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы подожгли здание.

Окружившие Дом профсоюзов радикалы стреляли и избивали людей, которые пытались спастись из горящего здания. В результате случившегося погибли 48 человек, более 200 получили ранения.