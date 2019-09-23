Увезли и закопали: зверское убийство 63-летнего сибиряка

В Новосибирске арестовали троих обвиняемых в расправе над 63-летним местным жителем Сергеем Соленовым. По данным регионального Следственного комитета, против предполагаемых злоумышленников возбудили уголовное дело по факту убийства и похищения.

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По версии ведомства, вечером 8 сентября потерпевший вышел из своего дома на улице Дмитрия Донского и направился на встречу со знакомым – там его ожидал не только товарищ, но и двое других мужчин.

В ходе беседы между новосибирцами возник конфликт, на почве которого обвиняемые стали избивать потерпевшего. «Потом они насильно усадили его в автомобиль и вывезли за пределы города», — рассказали в следкоме.

В последствии 63-летний новосибирец был убит, а его тело предполагаемые злоумышленники отвезли и закопали на кладбище поселка Садовый. 9 сентября родственники погибшего обратились в полицию по факту исчезновения мужчины. Поиски сибиряка на протяжении двух недель вели правоохранители и волонтеры. В ориентировках было указано, что в день пропажи мужчина был одет в голубую джинсовую рубашку с коротким рукавом, темно-синее трико с белыми лампасами и черные туфли. Из дома он вышел без документов, банковских карт или денег. Кроме того, местные жители разыскивали новосибирца в экстренном порядке, так как он страдал от диабета и грыжи, в связи с чем нуждался в лекарствах.

Местные жители рассказали, что погибший уже был на пенсии. «Мужчина был пенсионером, а эти знакомые моложе его», — сообщила сибирячка Ольга Гапоненко в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

Знакомые убитого отзываются о нем исключительно положительно. «Очень хороший мужчина был и жена очень хорошая, всегда везде вместе», — отметила горожанка Ирина Парфенова.

Еще одна трагическая история случилась в Белоруссии. Там 34-летнего уроженца Гомеля подозревают в убийстве 45-летней многодетной матери из Мурманской области. По версии следствия, несколько лет назад россиянка купила частный дом в деревне Круговец Гомельской области, чтобы ездить туда на летние каникулы с тремя малолетними детьми. В селе женщина поддерживала общение с 34-летним соседом – он периодически помогал ей по хозяйству.

За не сколько дней до трагедии старшие дети уехали обратно в Мурманскую область, в то время как младший 6-летний сын остался с матерью на даче. В ночь с 22 по 23 августа сосед, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел к россиянке – в ходе беседы между ними вспыхнул конфликт.

В гневе злоумышленник ударил многодетную мать по голове, а потом принялся ее душить – от полученных травм женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть улики, белорус закопал ее тело рядом с домовладением.

После этого он воспользовался открытым на компьютере аккаунтом жертвы в соцсети и написал ее дочери, попросив напомнить пин-код от банковской карты. Получив пароль, злоумышленник снял часть денег со счета. Когда проснулся 6-летний ребенок россиянки, подозреваемый сообщил, что мать на время поехала в Минск, но скоро вернется.

На следующий день он повел мальчика на вокзал якобы встречать 45-летнюю россиянку с поезда – в итоге гомельчанин оставил ребенка на железнодорожной станции, а сам купил билет на поезд до Гомеля и уехал.

Потерявшегося ребенка увидели сотрудники вокзала – они передали его дежурившим там правоохранителям. Сотрудники милиции приступили к поискам его матери. «О себе мальчик сообщил только фамилию и имя, а также возраст. Жительница Солтановки рассказала о том, что его обнаружила кассир железнодорожной станции. Первоначально ребенка сопровождал молодой мужчина, который, с ее слов, находился в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в УВД Гомельского облисполкома.

В ходе обыска дачи, принадлежавшей россиянке, милицейские обратили внимание на то, что земля на границе домовладения была рыхлой – оттуда впоследствии извлекли тело женщины. Вскоре силовики задержали мужчину: на допросе он дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах трагедии.

Региональный СК обнародовал видео следственного эксперимента, в ходе которого белорус показал, как он расправился с женщиной, а потом засыпал ее тело землей. Также правоохранители провели допрос супруга погибшей, ее 6-летнего сына и других жителей деревни Круговец. Против гомельчанина возбудили уголовное дело по статье 139 УК «Убийство».