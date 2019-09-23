Задыхалась 30 минут: как пьяный врач не спас девочку

В суде Забайкалья началось рассмотрение дела врача акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении вреда здоровью роженице и гибели ее ребенка. Об этом сообщает издание «МК в Чите». Представитель потерпевшей Анастасия Коптеева рассказала порталу, что трагедия произошла весной 2018 года. Марина Судейкина поступила в Чернышевскую ЦРБ на дородовую госпитализацию. 26-летняя девушка ожидала первого ребенка, семья уже подготовила коляску, кроватку и одежду для малышки.

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Ночью пациентка проснулась от болей в животе и позвала акушерку — та лишь посоветовала ей походить по коридору, а сама ушла спать, рассказала Коптеева. Тем временем боли усиливались, поэтому вскоре акушерка решила проткнуть роженице околоплодный пузырь. Согласно материалам дела, врач пришел к пациентке только к 9:00 утра. Судейкина позже призналась следователю, что почувствовала от медика запах перегара.

Осмотрев пациентку, он принял решение не проводить кесарево сечение и назначил ей лекарственный препарат для усиления естественной родовой деятельности. Несколько часов девушка не могла родить, после чего врач рассек пациентке промежность, чтобы быстро извлечь ребенка из родовых путей. К этому времени родившаяся девочка с однократным тугим обвитием пуповины вокруг шеи была мертва.

Согласно обвинительному заключению, младенец погиб на фоне острой гипоксии из-за недостатка кислорода по причине длительного нахождения в утробе матери и попадании в легкие мекониальных вод. Патологоанатомическое вскрытие установило, что ребенок страдал не менее 30-60 минут до рождения, добавила Коптеева.

В ходе следствия судмедэксперты также выяснили, что на этапе стационарного наблюдения врачи Чернышевской ЦРБ не диагностировали у роженицы хроническую гипоксию плода и не составили для нее план ведения родов. Кроме того, врач не провел необходимую в тех условиях операцию кесарева сечения и даже не установил, что во время родов ребенок задыхался. Между выявленными нарушениями и наступившей смертью ребенка имеется причинно-следственная связь, считает следствие.

В отношении врача было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профобязанностей (ч. 2 с. 118 УК РФ). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до одного года.

Как сообщили представители потерпевшей, обвиняемый с июня 2015 года стоит на учете в краевом наркологическом диспансере с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». Кроме того, мужчина ранее имел проблемы с законом из-за алкоголизма. Так, его привлекали к уголовной ответственности за грабеж — медик украл с прилавка магазина бутылку водки. Врач также неоднократно получал административные наказания за управление автомобилем в пьяном виде.

Между тем в августе этого года следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 27-летней местной жительнице. Девушка скончалась на операционном столе после кесарева сечения в ГБУЗ «Андроповская районная больница».

«Я ей показываю, что у нее девочка. И в этот момент она мне говорит: «Мне трудно дышать». Смотрю на монитор, поворачиваюсь — давление по нулям. То есть в этот момент произошла эмболия околоплодными водами – они попали в сосудистое русло.

Это бывает в одном случае на 40 тыс. родов», — рассказывала телеграм-каналу «Mash» 72-летняя акушер-гинеколог Евгения Уманская, принимавшая роды.

После этого пациентке сделали общий наркоз, а вскоре она впала в кому. При этом врачи оставили ее одну. Сама Уманская сослалась на повышенное давление и ушла ставить себе капельницу. «Я готова была упасть, а 20 минут не могут решить жизнь человека», — заявила она позднее.

Вторая акушерка ушла из операционной, заявив, что ей надо срочно уехать к мужу. 27-летняя девушка осталась в реанимации с медсестрами. Они рассказали, что после ухода врачей из строя вышла кислородная маска, а затем у роженицы открылось кровотечение. Причем заметили вытекающую кровь только после того, как пятна стали появляться на полу. На помощь умирающей девушке прибыла бригада санавиации, однако спасти ее уже не удалось — роженица потеряла около полутора литров крови и скончалась.

Новорожденная девочка выжила. Врачи объясняли необходимость кесарева сечения тем, что ребенок был крупный, однако на момент рождения девочка весила всего три килограмма. Медсестры больницы рассказали журналистам, что при таком весе можно было обойтись и без кесарева сечения, но Евгения Уманская известна своей любовью к такого рода операциям.

«Не разродился — мы идем на кесарево. Сколько таких женщин по Курсавке кесареных — каждая вторая ходит», — сообщила телеканалу РЕН ТВ представительница медперсонала Светлана Романович. Расследование уголовного дела по факту произошедшего продолжается.