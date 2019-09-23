«Я просто бил»: исповедь убийцы 18-летней саратовчанки

Суд отправил под арест на два месяца 18-летнего жителя Саратова, обвиняемого в убийстве сверстницы. Как сообщили в Следственном комитете, молодой человек признался в содеянном и рассказал о всех обстоятельствах трагедии.

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На допросе саратовец рассказал, что началом конфликта послужил долг девушки – 31 июля она якобы заняла у злоумышленника 2300 рублей. Через полторы недели юноша поинтересовался, когда подруга собирается вернуть деньги. «Тогда она вообще стала динамить, потом стал угрожать, на подъезде написал угрозы», — пояснил 18-летней саратовец на видео допроса, опубликованном следкомом.

В итоге, по словам парня, 20 сентября он пришел в подъезд дома на Вишневской улице, где проживала девушка, и, спрятавшись, стал ожидать с ножом в руке. Когда потерпевшая вошла в дверь, злоумышленник с криками напал на нее.

«Я наносил ножевые ранения — в шею, в корпус, везде. У меня не было цели насладиться этим, я просто бил, пока не отключится. У меня была цель — убить», — подчеркнул обвиняемый.

Далее, по словам молодого человека, он покинул место происшествия, но вскоре решил вернуться, чтобы убедиться, что погибшая не дышит. «Зашел еще раз в подъезд и нанес ей еще серию ножевых. После чего я оттуда ушел», — рассказал он в ходе следственного эксперимента.

Криминалисты зафиксировали на теле девушки более 134 ножевых ранений, сообщало агентство «Версия-Саратов» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Расправившись с жертвой, молодой человек скрылся с места преступления — в тот же день силовикам удалось обнаружить его по горячим следам. По данным регионального управления МВД, полицейские увидели юношу на улице – их внимание привлекла одежда злоумышленника, которая была вся в пятнах, напоминающих кровь.

В отношении саратовца было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что погибшая и злоумышленник были знакомы с детства и проживали в соседних подъездах. Более того, ранее они учились в одном классе, писала «Российская газета» со ссылкой на источник в силовых структурах.

В школе саратовец не проявлял агрессии — учился на четверки и никогда не прогуливал. При этом он был асоциален и общался только с одной компанией парней, пишет портал «Версия-Саратов».

По данным издания, юноша не только с детства общался с погибшей, но и питал к ней симпатию – обвиняемый надеялся на отношения с соседкой по дому, однако регулярно получал отказы.

Между тем девушка в школе всегда вела себя спокойно и никогда не питала неприязненных отношений к предполагаемому злоумышленнику. Отметим, что после окончания школы обвиняемый поступил на второй курс Саратовской государственной юридической академии, передает «Версия-Саратов».

Хотя следователям молодой человек сообщил, что девушка лишь одолжила у него 2300 рублей, в переписке, которая была опубликована в сети после трагедии, он обвинял ее в краже этих денег. «Ты вытащила у меня из кошелька 2300, в моей хате, именно так я это вижу, и еще много чего. Теперь я, конечно, понимаю, что ты меня в грош не ставишь. И я не могу нормально после такого жить», — писал злоумышленник подруге, сообщал РЕН ТВ.

В следующем сообщении парень подчеркнул, что якобы украденная девушкой сумма — «это не копейки», в связи с чем он заявил о своем намерении мстить. «За свой поступок тебе придется ответить кровью, во что бы это мне ни обошлось. Подумай о себе, своей жизни, своей семье. Это последнее предупреждение», — заключил обвиняемый.

Позже бывшая одноклассница юноши уточнила, что мысли о краже появились у злоумышленника еще полтора месяца назад. «Тогда они были у него в квартире компанией из 5-6 человек. Ему показалось, что она у него из кошелька украла 2300 рублей. Хотя она этого не делала. Ему мальчишки говорили: «Жень, ты чего, ты сам потратил, ты что, не помнишь?». А он: нет и все»,

— рассказала подруга обвиняемого РЕН ТВ.

Как пояснила девушка, на тот момент 18-летний юноша находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому он мог не помнить, что потратил те деньги. «У него на странице последний репост был записи группы про нацистов, что какого-то нациста посадили, а он возмущался, почему», — вспомнила бывшая одноклассница молодого человека.