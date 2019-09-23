Холода без отопления: как замерзает Москва

В Центральных областях России на этой неделе ожидается холодная погода, больше характерная для октября, сообщили в Гидрометцентре. Средняя суточная температура составит около +6...+7°С.

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Так, днем 23 сентября воздух прогреется максимум до +11°С, а в областях Центрального Черноземья — до +13°С.

В ночь на вторник температура в Центральном округе опустится до -3°С, а днем составит +5...+10°С. Такая же температура сохранится и в среду, 25 сентября. На севере округа местами выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега. В Центральном Черноземье во вторник и среду днем столбики термометров будут показывать до +8...+13°С, местами также пройдут осадки.

Ночью в четверг, 26 сентября, температура воздуха на севере Центрального округа опустится до -3...+2°С, днем потеплеет до +6...+11°С. В Центральном Черноземье ночью ожидается -1...+4°С, а днем +8...+13°С. До конца недели погода в этих регионах существенно не изменится.

Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».

Что касается погоды в столице, то неделя будет холодной — ожидаются небольшие, но постоянные дожди. В понедельник, 23 сентября, температура днем составит +7...+9°С, погода облачная с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление — 747 мм рт. ст.

24 сентября ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Температура ночью в Москве -1...+1°С, днем столбики термометров покажут +7...+9°С. Скорость западного и северо-западного ветра составит 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 750 мм рт. ст. Напомним, что до до 22.00 вторника в столице и области действует повышенный «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение продлили из-за сильного ветра. Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности с 21.00 субботы до 21.00 понедельника — по той же причине.

25 сентября ночью ожидается переменная облачность, которая сохранится и днем. Ночная температура опустится до -3°С, а днем поднимется до +11°С. Скорость ветра ожидается 3-8 м/с. Атмосферное давление не изменится.

В четверг, 26 сентября, ночная температура составит -1...+4°С , а днем порядка +6...+11°С. Также пройдут небольшие дожди при слабом ветре.

Температура в ночь на пятницу в столице составит 0...+5°С, а днем повысится до +7...+12°С. Синоптики обещают небольшие дожди и ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление резко упадет до 745 мм рт. ст.

Пасмурная погода в Москве продлится в течение всей недели. Только к выходным стоит ожидать потепление до +13°С. Кроме того, суббота и воскресенье, по прогнозам синоптиков, не принесут дождей. Тем не менее значения средней суточной температуры останутся на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

20 сентября заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам, что в соцучреждениях столицы подача тепла начнется раньше срока. Согласно действующим нормативам, отопительный сезон начинается, если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице держится ниже +8°С. Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы власти города приняли решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения: детские сады, школы, больницы, интернаты. По словам Бирюкова, подача тепла будет осуществляться с 20 сентября по заявкам соцучреждений.

Он также отметил, что все системы жизнеобеспечения столицы готовы к наступлению зимних холодов. В их числе 9,5 тыс. объектов социальной сферы, более 33 тыс. жилых зданий, а также объекты промышленности. Кроме того, к наступлению зимы подготовлены 16 ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, инженерные сети.

Ранний отопительный сезон может начаться и в Московской области. Обычно тепло в жилые здания Подмосковья подают в первых числах октября, однако эта осень принесла ранние и затяжные похолодания. Так, на прошлой недели жители города Видного на юге области делились в соцсетях роликами, на котором виден первый снег, идущий вперемешку с дождем. Такие же фотографии выкладывали и жители Павловского Посада на востоке Подмосковья.

«Вы хорошо знаете, что в первую очередь мы подключаем детские сады, школы, поликлиники. В течение недели будем следить за температурой и принимать решение, когда включать тепло», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.