3-4 миллиона? Сколько на самом деле мусульман в Москве

В Москве насчитывается от трех до четырех миллионов мусульман — такие цифры привел глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин в интервью, опубликованном в газете «Известия». По словам религиозного деятеля, в последние годы в России число приверженцев ислама неуклонно растет. «В советские годы мы собирали на праздничные намазы Ураза-байрам и Курбан-байрам до 35 тыс. верующих, а сейчас 130 тыс. только в Соборной мечети, — сказал он. — Это показывает, насколько увеличилось в наших рядах число сознательных людей. В 1997 году мэр Москвы говорил, что в столице проживает 800 тыс. мусульман. Сегодня я слышу от руководства столицы, что 3–4 млн жителей города — как постоянных, так и временных — исповедуют ислам».

Убеждение Равиля Гайнутдина в том, что Москва населена тремя-четырьмя миллионами мусульман, в частности, основывается на том, что подобный рост дала миграция из стран Центральной и Средней Азии.

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«Наше правительство заявляет, что страна нуждается в рабочей силе, и приглашает мигрантов из Центральной и Средней Азии, — объяснил он. — Приезжает неженатая молодежь, хочет здесь остаться: работать, создавать семьи. Дети бывших трудовых мигрантов поступают в российские школы, получают высшее образование, показывают блестящие успехи. Они уже российские граждане, и их число с каждым годом увеличивается».

Данные, приведенные Равилем Гайнутдином, вызвали скепсис в среде экспертов. Евгений Варшавер, старший научный сотрудник РАНХИГС, руководитель группы исследований миграции и этничности,

назвал оценку муфтия, скорее, политической. «Мне кажется, что высказывание муфтия носит, скорее, политический характер, потому что когда ты говоришь, что людей, являющихся твоей паствой, четыре миллиона, а не два, это, конечно, звучит более веско», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Число людей, приезжающих в Россию (и, в частности, в столицу) из стран, где традиционно исповедуют ислам, точно подсчитать нельзя, уверяет специалист. «Говоря о количестве мигрантов мусульманского вероисповедания в Москве, сложно называть точные цифры. Люди, занимающиеся статистикой, называют число в два миллиона, но это очень приблизительные подсчеты, потому что достаточных оснований для того, чтобы говорить о цифрах конкретных, к сожалению, нет», — указывает Варшавер.

По словам исследователя, трудности в подсчетах возникают из-за того, что они весьма разрозненны — цифры могут приводить как на основании регистрации, так и изучая число выданных в столице патентов, при этом исследования не агрегируются, и во многих случаях трудно понять, идет ли речь об одном человеке, вставшем на регистрацию по месту жительства несколько раз, или о разных людях.

Между тем у председателя комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрия Московского цифры муфтия вызвали сомнения. «Можно посмотреть данные переписи населения по Москве за 2010 год. Там к народам, традиционно исповедующим ислам, отнесено около 400 тысяч человек. Потому слова о четырех миллионах мусульман вызывают недоумение и даже смех. Возможно кто-то забыл поставить запятую, там где надо? То есть не 4 миллиона мусульман, а 0,4 миллиона?», — предположил он в беседе с изданием «Взгляд». И высказал свое мнение о намерениях Равиля Гайнутдина.

«Либо муфтия неправильно проинформировали, либо он что-то неправильно понял, либо он завышает число мусульман в Москве, чтобы добиться разрешения на строительство мечетей», — заявил он.

Действительно, в своем интервью муфтий прямо говорил о необходимости новых мечетей. По словам Гайнутдина, в России сейчас насчитывается чуть больше 8 тыс. исламских культовых сооружений, и если даже построить еще 6 тыс., то это число будет равным их количеству в стране на 1920 год. «Буду откровенен: сейчас мы финансово не сможем осилить строительство стольких мечетей. Речь идет хотя бы о 50–60 на всю страну», — признался священнослужитель.

По мнению депутата Московской городской думы Магомета Яндиева, «сейчас мечетей явно не хватает. А сколько мусульман — это не принципиально».

«В праздничные молитвы в Соборной мечети собираются около 130 тыс. человек, — напомнил он в беседе с «Газетой.Ru». —

Перекрывают дороги, люди молятся на улице, потому что не могут попасть внутрь — это ненормальная ситуация. Человеку должно быть удобно отправлять свои религиозные потребности: церковь, синагога, мечеть нужны для того, чтобы люди заходили внутрь и молились».

Однако депутат убежден: несмотря на то, что Москве нужно больше мечетей, этот вопрос нельзя решать напором. Сейчас, по его словам, жители районов столицы, где культовых сооружений для последователей ислама нет, высказываются против их строительства, но когда-нибудь они согласятся с тем, что мечети необходимы.

«Придет время, когда большинство москвичей поймет, что мусульманам нужно место, что искусственно загонять людей в одну мечеть — неправильно, — считает Магомет Яндиев. — И тогда их будут возводить, и не потому, что строительство продавили — таким путем построенная мечеть не будет, скажем так, благословенной».