Мороз и солнце: когда для москвичей разойдутся тучи

Москвичам, которые терпеть не могут резиновую обувь и никак не избавятся от пагубной привычки повсюду забывать зонты, Гидрометцентр России принес в воскресенье радостную весть: скоро они им не понадобятся. В Москве со вторника установится ясная погода.

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Дела пойдут на лад уже в понедельник. «Завтра [в понедельник] осадков уже не прогнозируем в Москве, по области еще возможны местами небольшие, но завтра еще день ветреный — порывы до 18 м/с, а начиная с послезавтра, со вторника, уже Москва окажется в зоне действия антициклона, и погода будет ясной, прозрачной, без осадков», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России роман Вильфанд.

Помните у Некрасова? «Славная осень! Здоровый, ядреный воздух усталые силы бодрит», — именно такой, поэтичной, настраивающей на лирику будет погода со вторника.

По ночам ожидаются даже заморозки.

«Начиная с ночи на вторник уже заморозки прогнозируем не только по области, но и в Москве, — предупредил Роман Вильфанд. Он уточнил, что по ночам температура в столице будет опускаться до отметок от +1 градуса до -1. «И так — в течение всей рабочей недели», — поведал метеоролог.

Надежды москвичей на бабье лето, уже порушенные прогнозами других синоптиков, Роман Вильфанд добил. «До бабьего лета только температура не дотягивает», — сказал он. По словам метеоролога, всю неделю столбики термометров будут подниматься не выше 10 градусов.

В том, что в столице установится холодная и ясная погода, виноват будет антициклон. Это область повышенного давления, так что столбики барометров будут со вторника доходить отметок, превышающих норму. Увы, метеочувствительным людям придется готовиться не радоваться свежему морозному воздуху и солнцу, а страдать от головных болей. Трудно придется и окружающим — повышенное давление приводит к раздражительности, поэтому просто берегите себя и своих близких.

Тем не менее, в воскресенье погода преподносит куда более неприятные сюрпризы. Дождь, переходящий в снег, местами с градом выпал в некоторых районах Подмосковья, сообщает РИА «Новости».

В частности, град наблюдали жители подмосковного Клина. В Московской области солнечная погода резко сменяется дождем со снегом, временами начинается град, который сразу же тает. В столице тучи то сходятся, то расходятся, временами идут дожди.

Для того, чтобы москвичам просто стало завидно, имеет смысл рассказать о погоде в Сибири: пока в столице достают из гардеробов шапки и в своих квартирах, дожидаясь, когда включат отопления, в сибирских регионах наслаждаются теплом.

В южных районах Западной Сибири этой осенью — небывалые температуры, отличающиеся от нормы в положительную сторону на 9 градусов.

Максимальная температура воздуха в минувшую субботу, 21 сентября, достигла в Новосибирской и Кемеровской областях +26 градусов, в Омской области — +28, на юге Красноярского края и в Тыве — +25, а на Алтае столбики термометров показывали и вовсе +29 градусов.

Со вторника в регионе наступит похолодание — а тепло двинется дальше, в южные районы Восточной Сибири. Золотая осень наступит в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

А вот жителям Дальнего Востока везет меньше. Синоптики предупредили о надвигающемся на Приморье тайфуне «Тапа». К счастью, он пройдет по благоприятной траектории и заденет лишь юго-восток края — там ожидаются дожди и сильный ветер до 18 метров в секунду, рассказали в Примгидромете.

Тем не менее, в регионе объявили экстренное предупреждение. Спасатели предупреждают, что высота волн может достигать от 2,5 до 3,5 метров, а в районе острова Аскольд и мыса Поворотный — до 4 метров.

«Критерии тайфуна «Тапа» снижены, но мы ожидаем высоту волн на побережье и подмывы рек», — сообщил РИА «Новости» представитель регионального главка МЧС.