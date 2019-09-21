Обманутые надежды: Москву засыплет снегом

Москвичи, все еще размышляющие об обновлении осеннего гардероба, могут не беспокоиться: кожаные плащи, легкие кашемировые пальто горчичного цвета и прочие приметы ранней осени им не понадобятся: в столицу идет дождь, который быстро сменится мокрым снегом. Об этом жителей Москвы предупредил Росгидромет. В сообщении, которое ведомство распространило в мессенджерах и соцсетях, говорится, что в течение суток 22 сентября в столице ожидаются осадки, а порывистый ветер будет дуть со скоростью до 22 м/с. МЧС просит быть осторожными — это значит, что ходить под неустойчивыми конструкциями и деревьями не стоит.

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Метеорологи Гидрометцентра России еще в пятницу, 20 сентября, предупредили москвичей о наступающем циклоне из Скандинавии, который принесет с собой шквалистый ветер до 25 м/с. Они отмечали, что воздух, который придет в Москву в ночь на 22 сентября, сам по себе не будет пронзительно холодным, но из-за ветра будет казаться, что температура ниже, чем на самом деле. Как пояснила главный метеоролог Московского метеобюро Татьяна Позднякова, столбики термометров поднимутся до +12 градусов, однако людям, оказавшимся на улице в воскресенье, будет казаться, что там не выше +5.

Бабье лето в столице Росгидромет уже отменил.

«Солнце, конечно, может выглянуть на час, на два сегодня или после воскресенья, но это не бабье лето, — сообщил агентству «Москва» начальник ситуационного центра организации Юрий Варакин. — Бабье лето это когда несколько дней малооблачно и нет никаких осадков. Я думаю, что в этом году больше длительного бабьего лета не будет. Все уже прошло. В августе и начале сентября у нас осадков было мало. В августе, например, осадков было 75% от климатической нормы».

Жители столицы напрасно радовались, когда им обещали бабье лето с 23 по 27 сентября: прогнозы синоптиков оказались слишком оптимистичными. Еще в начале этой недели — в понедельник, 16 сентября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что начиная с понедельника, 23 сентября, в столице установится сухая солнечная погода с температурой до 15 градусов. «По температурам в среднем разброс будет такой: ночью плюс 3-8 градусов, днем где-то до 15-16 градусов тепла», — рассказал Тишковец журналистам. Он добавлял, что это будет похоже на «старое бабье лето».

Специалисту «Фобоса» вторили в Росгидромете. «В целом сентябрь будет выше нормы, на 1-1,5 как минимум, — говорил РИА «Новости» начальник ситуационного центра ведомства Юрий Варакин. — За счет того, что первая половинка была на 4 градуса выше в среднем нормы и последние пять дней сентября тоже будут теплыми». Он утверждал, что потепления в Москве нужно ждать 25 сентября.

С надеждами на скорое потепление москвичи жили почти всю неделю: по вечерам они бежали с работы домой под пронизывающим ветром и думали, что это не навсегда – скоро станет теплее, пусть и ненадолго.

И вдруг – такое разочарование. Те, кто в пятницу прочел еженедельный прогноз погоды «Газеты.Ru», подготовленный благодаря центру погоды «Фобос», не нашли в нем никаких намеков на грядущее тепло. И неудивительно, потому что его и не будет.

В понедельник, 23 сентября, температура в Москве будет не выше +6 градусов, а ночью и вовсе ожидаются заморозки до -2. Во вторник, 24 сентября, небо немного прояснится – солнце будет иногда выглядывать из-за облаков, но теплее будет ненамного, максимальная температура составит +9 градусов. В среду же, 25 сентября, столица окажется во власти холодного антициклона: солнце будет обманчиво светить, но знайте: на улице — +5 — +10 градусов. Такая же погода ожидается и в четверг, 26 сентября.

Что делать в такой ситуации? Доставать шапки, перчатки, высокие ботинки и носки. С голыми щиколотками в ближайшее время будут ходить только раздражающие всех своим безалаберным внешним видом подростки. Но на то они и подростки.