Аномальная погода: что Россию ждет зимой

Метеорологи дали неутешительный прогноз на предстоящие месяцы: по данным Росгидромета, температурный фон в октябре, ноябре и зимой может подняться выше средних многолетних значений на большей части страны. В связи с этим россиян ждут слякоть, гололед и туман.

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Синоптики проанализировали данные о температуре на грядущий отопительный сезон с октября 2019-го по март 2020-го и выяснили, что наступающий месяц одним из немногих будет соответствовать ожиданиям большинства россиян. Температура в октябре не выйдет за рамки средних значений. Между тем на юге Сибири и Дальнем Востоке, напротив, ожидаются морозы.

В ноябре температура превысит норму на севере Уральского, Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного округов.

Неожиданно теплый воздух застанет россиян врасплох в первый зимний месяц: особенно высокие показатели температуры прогнозируются на севере Уральского и Сибирского округов, а также в Якутии. Не порадует настоящей русской зимой декабрь и центральные районы Сибирского округа, а также Чукотский автономный округ.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подтвердил, что на территории всей России ожидается теплая зима – высокая для этого сезона температура будет сопровождаться слякотью, ледяными дождями и частыми оттепелями.

«Долгосрочные прогнозы говорят о том, что зима предстоящего сезона будет достаточно теплой и влажной. Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками»,

— рассказал синоптик радиостанции «Говорит Москва».

Между тем, по прогнозам Росгидромета, в Якутии в январе 2020 года температурный фон будет выше стандартных значений. В феврале теплая погода также установится в Иркутской области и большей части Дальневосточного округа. Морозы могут прийти только в Центральный и Северо-Западный округа.

В центре «Фобос» такие погодные условия назвали «еврозимой» — она, как пояснил Тишковец, повышает вероятность заболеть простудой. «Еврозима в самом худшем гриппозном состоянии, в сыром таком, слякотном. Хотя, конечно, там будут и волны холода, нельзя распространять на весь сезон. Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант», — пояснил синоптик.

Тем временем март будет свидетельствовать о приближении теплых весенних дней, обещают в Росгидромете. Температурные значения могут оказаться выше нормы на юге Центрального и Приволжского округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском округах, а также в Забайкалье, Якутии и на Чукотке.

Однако же вернемся к прогнозу на ближайшие дни. Пятница, 20 сентября, Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области в связи с тем, что в ночь на субботу в столичный регион нагрянут заморозки.

В ведомстве объяснили, что неблагоприятные погодные условия принес циклон из Скандинавии. Осадки и низкая температура воздуха не отпустят столицу и область вплоть до середины следующей недели, уточнили в Гидрометцентре.

«Ночью пробьются заряды снега, в твердой фазе, в столичном регионе это 6-7 миллиметров снега. То есть в понедельник москвичи утром и ночью увидят такие подзаснеженные газоны»,

— сообщили в свою очередь в «Фобосе».

Под влиянием того же циклона окажутся и другие российские субъекты. «В такой ситуации будут в основном дожди, а снег — в северных регионах Северо-Запада: Мурманская, Архангельская области и Ненецкий автономный округ, север Карелии, Коми и Вологодской области», — пояснил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом метеоролог отметил, что к 22 сентября вероятность осадков в этих регионах будет уменьшаться, но, возможно, снег в эти дни вновь придет в северные регионы Северо-Западного округа и даже затронет восток Ленинградской области. Синоптики также предупредили о резких перепадах атмосферного давления и температурного фона: в теплой части скандинавского циклона прогнозируют повышение температуры воздуха, а в тыловую его часть, по данным Гидрометцентра, снова придет похолодание.