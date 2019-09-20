Устал работать: за что прапорщик расстрелял коллег в метро

Сотруднику безопасности метрополитена Алексею Смирнову, который расстрелял своих коллег в среду, 18 сентября, предъявлено обвинение, передает RT. Его отправили в СИЗО на два месяца. Предполагаемого злоумышленника также проверят на причастность к другим преступлениям.

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Кроме того, в сеть попало видео того, как старший прапорщик открыл огонь по своим невооруженным коллегам, в результате чего одного убил, второго ранил. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал «Коммерсант».

На одной из записей видно, как пассажиры метрополитена на станции «Рязанский проспект» перед тем, как пройти через турникет, подходили к сотруднику службы безопасности метрополитена и отдавали ему свертки. По версии СМИ, это были упаковки от бумажных платочков, в которых лежали взятки.

Еще одно видео было сделано в помещении, куда обычно приводят задержанных. На кадрах можно заметить, что сначала Смирнов спокойно общается с двумя сотрудниками управления собственной безопасности (УСБ), которые прибыли к нему, чтобы задержать по подозрению в получении взяток. В помещении прапорщика попросили вывернуть карманы и, пока сотрудник УСБ показывал понятым упаковку с деньгами, Смирнов достал из кармана оружие, перезарядил его и начал стрелять.

Свой поступок, как передает «Коммерсант», Алексей Смирнов объяснил тем, что устал работать в полиции, где практически не бывает выходных и мало платят. При этом в материале отмечается, что участники расследования не исключают, что офицеры УСБ предотвратили массовое убийство пассажиров.

Помимо видео, источники издания рассказали, из-за чего возник конфликт между правоохранителями. Так, сотрудники УСБ якобы вышли на Алексея Смирнова после того, как один из его коллег в службе безопасности московской подземки попался на небольшой взятке. По неофициальной информации, Смирнов, который работал правоохранителем уже порядка 10 лет и не имел нареканий по службе, ежедневно занимался поборами. Получая примерно 50 тыс. рублей в месяц, он каждый день зарабатывал также около 10 тыс. рублей, требуя деньги с нарушителей — в частности, с мигрантов.

За Смирновым и его коллегами установили негласное наблюдение, передает «Ъ». Так, камерами видеонаблюдения были оборудованы даже комнаты, куда полицейские обычно доставляют задержанных. Сделанные записи, отмечают собеседники «Коммерсанта», и станут главными доказательствами по делу Алексея Смирнова.

Отметим, что 18 сентября прапорщик остановил пассажира, попросил предъявить документы, которых у того не оказалось, после чего Смирнов согласился отпустить нарушителя за 2 тыс. рублей и пачку сигарет, в которые мужчина и положил деньги.

Сотрудники УСБ остановили предполагаемого взяткодателя, который дал под видеозапись показания на прапорщика. Один из полицейских после этого остался с пассажиром, а двое других пошли в комнату полиции, куда затем решили пригласить понятых и виновника инцидента, передает «Коммерсант».

Когда прибывшие сотрудники УСБ попросили Смирнова показать пачку сигарет с деньгами, он взвел курок и начал стрелять, тяжело ранив в грудь старшего лейтенанта Максима Веялко, который попытался подняться на поверхность из метро, где и скончался. Второму правоохранителю — замначальнику отдела УСБ подполковнику Алексею Лимонову – Смирнов, наведя на него пистолет, приказал лечь на пол. При том он погнался за успевшим выйти Веялко и выстрелил в него еще несколько раз.

После этого Смирнов вернулся к Лимонову, выстрелив в него еще несколько раз и нанеся коллеге в общей сложности пять выстрелов, с которыми его и госпитализировали.

По информации источников издания, в момент инцидента оба офицера УСБ были без табельных пистолетов и бронежилетов. Они не предполагали, что прапорщик с его мелкой взяткой может представлять опасность. Кроме того, правоохранители находились в метрополитене, где даже силовикам не рекомендуется лишний раз появляться с оружием.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Кроме того, следствие подало ходатайство в Пресненский суд Москвы об аресте сотрудника полиции метрополитена Алексея Смирнова, которого задержали после стрельбы по коллегам.