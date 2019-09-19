«Максимум год условно»: глава Росгвардии о приговоре Устинову

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что актеру Павлу Устинову, которого ранее суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы за «применения насилия» к сотруднику ОМОНа во время несанкционированного митинга, нужно было наказать условно.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно [Устинову]. А вот эти 3,5 года перевел бы на [блогера Владислава] Синицу. Вот моя точка зрения», — сказал Золотов ТАСС, комментируя ситуацию с Устиновым.

«Ему [Синице] дали пять [лет], по-моему, вот еще 3,5 [добавить] за призывы убивать жен, детей», — такое мнение выразил глава Росгвардии, пояснив, что возмущен действиями Синицы.

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«Я считаю, что он малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался!», – продолжил Золотов, имея в виду блогера Синицу, который в начале сентября этого года был приговорен к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме.

Один из постов Синицы в твиттере был рассмотрен судом как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Сам Синица заявлял, что его слова вырвали из контекста.

Что касается московского актера Павла Устинова. В минувший понедельник столичный Тверской суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима по статье о «применении насилия» к омоновцу в ходе несанкционированной акции 3 августа.

В материалах дела, как передает РИА «Новости», говорится, что во время митингов старший сержант полиции Александр Лягин во время задержания Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков» на Пушкинской площади, вывихнул плечо из-за сопротивления актера. В результате полученной травмы правоохранитель провел в больнице 20 дней.

При этом подсудимый свою вину не признал. Вместе с тем прокурор просил присудить Устинову шесть лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.

Тем не менее недавно стало известно, что Генпрокуратура по ходатайству адвоката 24-летнего актера направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения Устинову. Об этом заявил защитник подсудимого Анатолий Кучерена.

«Прокуратура обжаловала меру пресечения Устинову по моему ходатайству. Рассмотрение жалобы состоится в Мосгорсуде завтра, в 12:00», — сказал он ТАСС 19 сентября. Прокуратура просит суд отменить арест и отпустить его под подписку о невыезде.

Эту информацию подтвердили также в московском суде. «В Мосгорсуд поступила жалоба Генпрокуратуры на меру пресечения Устинову. В своей жалобе ведомство просит изменить ее осужденному с содержания под стражей на подписку о невыезде», — сообщила агентству пресс-секретарь органа Ульяна Солопова.

Она отметила, что Устинов будет участвовать в рассмотрении этого вопроса по видеосвязи.

По ее словам, 23 сентября состоится еще одно заседание. «В понедельник, 23 сентября, ранее было назначено рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты Павла Устинова на постановление по итогам предварительного слушания в суде первой инстанции, в том числе по вопросам меры пресечения, а не рассмотрение апелляционной жалобы на приговор», — обратила внимание Солопова, уточнив, что дата заседания по жалобе на приговор, которая была подана защитой 18 сентября, пока не назначена.

После того, как приговор был назначен, за Павла Устинова вступились многие культурные деятели, а также его коллеги по театральному цеху. В частности, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин выступил с просьбой, чтобы 24-летнего актера защищал именно глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

Кучерена, взявшись за дело, сразу заявил, что будет просить прокуратуру «выйти с инициативой изменения меры пресечения в виде любой другой, не связанной с лишением свободы».

Кроме того, ранее театральные деятели во главе с Константином Райкиным обратились к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой взять под контроль ситуацию с уголовным делом Устинова, а также пресечь злоупотребления со стороны силовых структур и ошибки судебных органов. В ответ на это, пресс-секретарь Путина Дмитрий песков заявил, что глава государства знает об этой ситуации, но не может «влиять на решение суда». Также ранее Песков предложил дождаться результатов апелляции на приговор.

Стоит отметить, что Павла Устинова поддержали не только его коллеги, но и другие представители общественности. Так, на сайте Change.org была создана петиция с требованием «немедленно освободить актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года ни за что». На 15:15 четверга, 19 сентября, ее поддержали более 137 тыс.