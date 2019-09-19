Шел на Кремль: за что задержали якутского шамана

В Бурятии задержан находящийся в розыске 61-летний якутский шаман Александр Габышев, пишет издание Znak.com. Информацию о задержании мужчины аналогичного возраста подтвердили в республиканском управлении МВД.

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Как уточняют СМИ, 19 сентября около 06.00 по местному времени (01.00 мск) к лагерю, который располагался у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, вооруженные люди в масках окружили палатку Габышева, где находились 19 его сторонников — 15 мужчин и 4 женщины. Как пишет газета «МК», силовиков было около 40-50 — они приехали на четырех автобусах с тонированными стеклами.

«Положили всю нашу команду лицом вниз. Так что мы разглядеть ничего не успели. Когда они уехали, мы поняли, что шамана с нами нет. <…> Они были в форме, в масках и с оружием. Шаману даже одеться не позволили, он был в одних подштанниках. Он спал один в палатке. Бойцы в масках свалили эту палатку. Завернули в нее Габышева и потащили в машину — прямо вместе с палаткой. Повезли в сторону Улан-Удэ. 15 минут — и все, нет шамана», — изданию рассказал очевидец произошедшего Дмитрий Крюков.

Как уточнил писатель Виктор Егоров, который также находился в лагере шамана, правоохранители отказались назвать причину задержания и предоставить какие-либо документы.

Между тем в бурятском управлении МВД уточнили, что задержание Габышева произошло на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». «Ближайшим авиарейсом мужчину доставят в Якутск для проведения следственных действий», — добавили в ведомстве.

По словам источника Znak.com, в отношении Габышева может быть возбуждено дело по статье 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества». Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя историю с задержанием шамана, заявил, что «Кремль не может быть в курсе уголовных дел всех граждан РФ». «Это просто невозможно», — пояснил он.

Напомним, что 8 сентября в Улан-Удэ прошли выборы мэра. Победу одержал самовыдвиженец Игорь Шутенков — на тот момент он занимал пост врио главы горадминистрации. На втором месте оказался сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ).

Сторонники Александра Габышева остались недовольны выборами в Бурятии — в тот день они устроили несогласованные акции в бурятской столице. В итоге полицейские задержали их. Одному из сторонников шамана Игорю Коношанову вменяли отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь — его задержали за неповиновение полиции. Второй соратник Габышева — Петр Дондуков — был задержан, когда пошел встречать шамана. Он получил штраф также за неповиновение правоохранительным органам.

«На стихийном митинге в Улан-Удэ, который начался на площади Советов 9 сентября, протестующие выразили несогласие с результатами выборов мэра Улан-Удэ и потребовали отпустить двоих задержанных. Напомним, что речь идет о задержании граждан, сопровождавших «шамана» Александра Габышева, который следует пешком из Якутии в Москву», — отмечали в пресс-службе бурятского омбудсмена.

Отметим, что Габышев начал свое шествие в сторону Москвы несколько месяцев назад. Его он объяснил желанием «изгнать Путина», которого считает порождением темных сил. Дойти до столицы шаман планировал к 2021 году. В ходе шествия к нему периодически примыкали люди — кто-то на время, а кто-то оставался.

Изначально Габышев вез тележку с одеждой и провизией, однако затем к нему присоединились несколько машин — было решено везти вещи на них. Сам Габышев представляется шаманом-воином, который получил задание от самого Бога. Как пишет RT, он окончил исторический факультет Якутского государственного университета, а затем работал сварщиком и дворником. По данным из открытых источников, к шаманству Габышев пришел в результате медитации, а также 3-летнего страдания по супруге, умершей от болезни. Из-за горя он принял решение жить в лесу, а в память о любимой женщине построил часовню.